Мастера иконописи и фрески
Очень богато иллюстрированная книга о развитии искусства фрески и иконописи в истории. В ней вы найдете работы художников итальянского Возрождения, познакомитесь с другими европейскими мастерами, писавшими фрески и иконы.
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Веронезе, Эль Греко, А. Дюрер - и не только...
В книге представлены работы и русских живописцев - Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия, С. Ушакова, М. Врубеля и других. Копии этих именных икон можно заказать у современных живописцев.
Кристина Ляхова - Мастера иконописи и фрески
Вече; М.; 2002
ISBN 5‑94538‑262‑0
Кристина Ляхова - Мастера иконописи и фрески - Содержание
Зарождение искусства фрески
Развитие иконописи и фрески в период готики
Развитие иконописи и фрески в период готики
- Пьетро Каваллини (около 1260 – около 1330)
- Дуччо ди Буонинсенья (сведения с 1278 – 1319)
- Симоне Мартини (около 1284–1344)
- Чимабуэ (сведения с 1272 по 1302)
- Джотто (1266/1267–1337)
- Орканья (около 1320–1368)
- Джентиле да Фабриано (около 1370–1427)
- Мастер Франке (работал в первой половине XV века)
- Конрад фон Сест (работал в 1394–1422)
Развитие иконописи и фрески в эпоху итальянского Возрождения
- Амброджо Лоренцетти (сведения с 1319–1348)
- Пьетро Лоренцетти (около 1280–1348)
- Паоло Уччелло (1397–1475)
- Мазолино да Паникале (1383–1447)
- Мазаччо (1401–1428)
- Джованни Фра Анджелико (1387–1455)
- Сано ди Пьетро (1406–1481)
- Фра Филиппо Липпи (около 1406–1469)
- Пьеро делла Франческа (1416–1492)
- Андреа дель Кастаньо (около 1419/1421 – 1457)
- Беноццо Гоццоли (1420–1497)
- Андреа Мантенья (1431–1506)
- Франческо дель Косса (около 1436 – около 1478)
- Пьетро Перуджино (между 1445 и 1452-1523)
- Доменико Гирландайо (1449–1494)
- Лука Синьорелли (между 1445 и 1450–1523)
- Леонардо да Винчи (1452–1519)
- Пинтуриккьо (около 1454–1513)
- Сандро Боттичелли (1445–1510)
- Бернардино Фунгаи (1460–1516)
- Микеланджело Буонарроти (1475–1564)
- Рафаэль (1483–1520)
- Тициан (около 1476/77 или около 1489/90–1576)
- Якопо Понтормо (1494–1557)
- Джулио Романо (1499–1546)
- Франческо Приматиччо (1504–1570)
- Якопо Тинторетто (1518–1594)
-
Веронезе (1528–1588)
Развитие иконописи и фрески в Европе
- Ян ван Эйк (около 1390–1441)
- Конрад Виц (1400/1410 – около 1445)
- Стефан Лохнер (около 1410–1451)
- Рогир ван дер Вейден (около 1400–1464)
- Дирк Боутс (около 1415–1475)
- Жан Фуке (около 1420 – около 1477/1481)
- Ганс Мемлинг (около 1440–1494)
- Гуго ван дер Гус (около 1440–1482)
- Альбрехт Дюрер (1471–1528)
- Матис Грюневальд (около 1475–1528)
- Эль Греко (Доменикос (Доменико) Теотокопулос (Теотокопули) (1544–1614)
- Питер Пауэл Рубенс (1577–1640)
- Пьетро да Кортона (1596–1669)
- Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770)
- Франсиско Сурбаран (1598–1664)
Развитие иконописи и фрески в России
- Феофан Грек (ок. 1340 – после 1405)
- Андрей Рублев (ок. 1360/70 – ок. 1430)
- Дионисий Глушицкий (? – 1437)
- Дионисий (ок. 1440 – после 1502/03, по другим источникам, после 1507)
- Симон Ушаков (1626–1686)
- Прокопий Иванович Чирин (? – 1621/23)
- Истома Савин (конец XVI – первая четверть XVII века)
- Никифор Савин (первая половина XVII века)
- Назарий Истомин (первая половина XVII века)
- Гурий Никитин (1630-е – 1691)
- Дмитрий Григорьев (1642 – после 1695)
- Федор Игнатьев (1649 – после 1717)
- Георг Гзель (1673–1740)
- Василий Кузьмич Шебуев (1777–1855)
- Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926)
- Михаил Александрович Врубель (1856–1910)
- Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942)
- Елена Ильинична Матэеско (родилась в 1937)
- Людмила Минина
- Игорь Кислицын (родился в 1948)
- Владимир Александров (родился в 1950)
- Сергей Федоров
Словарь терминов
Кристина Ляхова - Мастера иконописи и фрески - Зарождение искусства фрески
Разнообразные техники стенной живописи возникли в глубокой древности. Первые росписи люди исполняли на стенах пещер теми материалами, которые имелись у них под рукой: углем, известняком, ракушечником, другими мягкими минералами. Затем древние мастера стали изготовлять из минералов краски. Для этого их растирали и мешали с дополнительными компонентами, чтобы росписи держались дольше. Стены начали покрывать различными смесями – грунтами, на которые краски ложились лучше.
Правда, все эти росписи нельзя назвать фресками, так как для их создания применялась совершенно иная техника. Однако росписи как таковые постепенно становились более популярными. Основной темой таких наскальных изображений, как можно судить по сохранившимся образцам, являлась охота. Реже художники дополняли композиции схематическими изображениями человеческих фигур.
Египтяне украшали росписями стены заупокойных сооружений: мастаб и пирамид. Самые древние из известных на сегодняшний день египетских росписей исполнялись следующим образом. Стены выкладывались кирпичом, а затем покрывались обмазкой. По ней исполняли роспись. Изображения наносились по желтому охристому фону. Как правило, художники намечали контуры фигур, которые целиком покрывали краской, реже применяли контурную обводку. Благодаря такой технике фигуры людей или животных выглядели схематично.
Что касается сюжетов росписей, то они были разнообразными и нередко очень сложными. Самыми популярными сюжетами были ритуальные. На стенах гробниц фараонов часто изображали сцены сражений. При этом композиция состояла из нескольких эпизодов, нередко не связанных между собой.
Все изображенные сцены разворачиваются в условном пространстве, на нейтральном фоне. Иногда бывает так, что за изображением плывущего корабля сразу же помещается фигура человека, который, судя по позе и жестам, находится не в море, а на земле, несмотря на то что линия почвы даже не намечена. Вероятно, фигуры располагались хаотично, с их помощью заполнялось свободное пространство поля.
Все вышесказанное относится к росписям, исполненным в период Раннего царства, появившегося на территории Африки около 3000 года до н. э. и просуществовавшего примерно до 2800–2400 годов до н. э. Затем в развитии египетской цивилизации начался новый этап, который исследователи называют Древним царством. Он длился примерно до конца III тысячелетия до н. э.
В Древнем царстве роспись отошла на второй план. Стены стали украшать монументальными рельефными композициями, которые затем расписывали. Росписи сами по себе вновь стали популярными только в эпоху Среднего царства (конец III тысячелетия до н. э. – XVI век до н. э.).
Много росписей того периода было обнаружено в номах Среднего Египта, находившихся севернее Фив: Бени-Хасан, Меир, Берше и др. Потолки декорировались картинами, имитирующими небесный свод. Стены помещений украшались более сложными и многоярусными композициями. Они строились по регистрам, во внутренних частях которых художник располагал фигуры людей, птиц и животных.
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