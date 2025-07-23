Гадаю, що цей щоденник — єдиний у своєму роді, починаючи від історії його виникнення. Я майже сподіваюся на це. Адже ще ніхто ніколи не вів подібних записів із такою нечистою совістю. Це я, кандидатка Айлін О’Девіс, дуже добре усвідомлюю. Пишу потаємно, без відома моїх настоятелів, пишу стенографічним письмом, якого ще давним-давно на роботі не міг розшифрувати ніхто, окрім мене. Журналісти мають свої таємниці і приховують їх навіть від колег. Найтяжчу з них я зараз ношу із собою. Мені з нею не дуже затишно. Я проникла в цей монастир, щоб...

Ні, мені таки треба полегшити душу і написати, як воно так сталося, що в монастирі Пресвятої Богородиці у Золотих Пагорбах між білосніжну отару затесалася чорна вівця. Усе почалося з того, що я написала для свого шефа, видавця й головного редактора великого чиказького жіночого журналу, вдалий репортаж, за який він заплатив надзвичайно високий гонорар. Уже тільки це мало б мене насторожити...

Зі слова «дитинко» не варто робити висновки, що в мене були з шефом якісь шури-мури... Просто я була наймолодша в редакції. І саме тому він міг зробити мені таку фатальну пропозицію. Я вже хотіла встати, як він енергійно змусив мене знову сісти.

«Скажіть-но, Ви ж ірландка? Ваше прізвище...», — «Мій дідуньо й бабуня були родом з Корку, мої батьки — вже з Чикаго, я — корінна американка!» — сказала я гордо. Він широко усміхнувся.

«Не будьте такою вразливою, дитинко... Дивлячись на Вас, ніхто не сумнівається в тому, що перед ним юна сучасна дама. Саме тому, що Ви католичка до останньої волосинки, я дам Вам завдання, яке зробить Вас знаменитою, якщо правильно до нього візьметеся».

Марія Консілія Лякотта - Вхід заборонено – клявзура

Львів: Свічадо, 2014. — 176 с.

ISBN 978-966-395-763-0

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