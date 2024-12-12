Лысаков - Переосмысление Рождества
Рождественские праздники наполнены своим чарующим ароматом до такой степени, что уже одно только слово «Рождество» вызывает в памяти целую череду приятных образов от запаха ели, корицы и мандаринов до свечей, потрескивающего камина и окон, покрытых изморозью. Рождество – это семейный уют неторопливого течения коротких зимних дней. Но есть и ещё один, пусть и не столь любимый, но практически неизменный атрибут этого праздника, – уборка. Конечно же, ни один праздник не обходится без неё.
Мы считаем совершенно необходимым вымыть полы, окна, протереть пыль и расставить всё по своим местам. «У людей пред праздником уборка», – начинает одно из своих стихотворений Борис Пастернак. И пусть он пишет о Пасхе, а не Рождестве, сути наших привычек это не меняет. Особенной уборку квартиры именно в эти дни делает то, что мы не хотим входить в новый год нашей жизни со старым хламом. Мы не просто жаждем перелистнуть календарь. В чём-то мы хотим начать жизнь с чистого листа. Вот почему мы уделяем такое большое внимание чистоте и порядку особенно в это время.
Это стремление распространяется не только на наши дома. Мы также стремимся изменить свои привычки в том, как мы проводим своё свободное время, как работаем и как заботимся о своём здоровье. Мы даже вновь принимаем решение, что именно начиная с начала года мы будем совсем по-другому питаться.
Естественно, что решение это вступит в силу, как только мы доедим запасы ломящегося от яств праздничного стола.
Константин Лысаков - Переосмысление Рождества - Рождественская серия ежедневных чтений и бесед
Рабочая тетрадь содержит конспекты бесед, ежедневные чтения и материалы для домашних дискуссионных групп
Местная религиозная организация Евангельских Христиан «Московская Библейская церковь»
2022 г. - 176 c.
Константин Лысаков - Переосмысление Рождества - Рождественская серия ежедневных чтений и бесед - Содержание
МОЁ ПОСВЯЩЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Вводный урок: Вера - это самый логичный выбор
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
Рождение Христа дарит счастье
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
Чтения первой недели Адвента
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
Рождение Христа наполняет страстью
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
Чтения второй недели Адвента
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
Рождение Христа указывает на моё место в этом мире
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
Чтения третьей надели Адвента
ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
Рождение Христа дарит смысл жизни
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
Чтения четвёртой недели Адвента
Рождественские размышления
Двенадцать дней Рождества
НЕДЕЛЯ НОВОГО ГОДА
Рождение Христа даёт новую сущность
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
Чтения новогодней недели
Новогодние размышления
НЕДЕЛЯ БОГОЯВЛЕНИЯ
Рождение Христа дарит настоящую свободу
Заметки к проповеди
Вопросы для размышления и обсуждения
Чтения богоявленской недели
Размышления в Богоявление
ПОСЛЕСЛОВИЕ «НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО»
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