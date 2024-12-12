Рождественские праздники наполнены своим чарующим ароматом до такой степени, что уже одно только слово «Рождество» вызывает в памяти целую череду приятных образов от запаха ели, корицы и мандаринов до свечей, потрескивающего камина и окон, покрытых изморозью. Рождество – это семейный уют неторопливого течения коротких зимних дней. Но есть и ещё один, пусть и не столь любимый, но практически неизменный атрибут этого праздника, – уборка. Конечно же, ни один праздник не обходится без неё.

Мы считаем совершенно необходимым вымыть полы, окна, протереть пыль и расставить всё по своим местам. «У людей пред праздником уборка», – начинает одно из своих стихотворений Борис Пастернак. И пусть он пишет о Пасхе, а не Рождестве, сути наших привычек это не меняет. Особенной уборку квартиры именно в эти дни делает то, что мы не хотим входить в новый год нашей жизни со старым хламом. Мы не просто жаждем перелистнуть календарь. В чём-то мы хотим начать жизнь с чистого листа. Вот почему мы уделяем такое большое внимание чистоте и порядку особенно в это время.

Это стремление распространяется не только на наши дома. Мы также стремимся изменить свои привычки в том, как мы проводим своё свободное время, как работаем и как заботимся о своём здоровье. Мы даже вновь принимаем решение, что именно начиная с начала года мы будем совсем по-другому питаться.

Естественно, что решение это вступит в силу, как только мы доедим запасы ломящегося от яств праздничного стола.

Константин Лысаков - Переосмысление Рождества - Рождественская серия ежедневных чтений и бесед

Рабочая тетрадь содержит конспекты бесед, ежедневные чтения и материалы для домашних дискуссионных групп

Местная религиозная организация Евангельских Христиан «Московская Библейская церковь»

2022 г. - 176 c.

Константин Лысаков - Переосмысление Рождества - Рождественская серия ежедневных чтений и бесед - Содержание

МОЁ ПОСВЯЩЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Вводный урок: Вера - это самый логичный выбор

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА

Рождение Христа дарит счастье

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

Чтения первой недели Адвента

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА

Рождение Христа наполняет страстью

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

Чтения второй недели Адвента

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА

Рождение Христа указывает на моё место в этом мире

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

Чтения третьей надели Адвента

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА

Рождение Христа дарит смысл жизни

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

Чтения четвёртой недели Адвента

Рождественские размышления

Двенадцать дней Рождества

НЕДЕЛЯ НОВОГО ГОДА

Рождение Христа даёт новую сущность

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

Чтения новогодней недели

Новогодние размышления

НЕДЕЛЯ БОГОЯВЛЕНИЯ

Рождение Христа дарит настоящую свободу

Заметки к проповеди

Вопросы для размышления и обсуждения

Чтения богоявленской недели

Размышления в Богоявление

ПОСЛЕСЛОВИЕ «НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО»