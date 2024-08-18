Немногие факты мировой истории вызвали столь большое число откликов и даже подробных рассказов у современников и потомков, как падение Византийской империи и завоевание турками Константинополя в 1453 г. Событие это оказалось не только важнейшим в политической и военной истории Европы, но, употребляя расхожий современный термин, знаковым. Когда во вторник 29 мая полчища турок через пролом в стене ворвались в «царственный город», «новый Рим» (так византийцы называли свою столицу) и рассеялись по городу, вряд ли кто-нибудь из них думал о чем-либо, кроме мародерства и грабежей. Но для византийцев и жителей других христианских государств это была катастрофа космическая. Падение Константинополя символизировало конец тысячелетней истории главной православной державы, чуть ли не конец света, в лучшем случае начало новой и совсем другой, худшей эпохи. Именно этому дню и событиям, непосредственно ему предшествовавшим, посвящено настоящее издание.

Оно подготовлено главным образом студентами отделения византийской и новогреческой филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, и его можно считать результатом учебной работы, в процессе которой студенты учились переводу, редактированию и комментированию исторических текстов.

По первоначальному замыслу готовящаяся книга должна была дать читателю «из первых рук» представление о трагических событиях, потрясших мир 550 лет назад. Однако в процессе работы стал выявляться ее на первый взгляд неожиданный смысл, тесно связанный с современностью.

Яков Любарский - Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году

СПб.: Алетейя, 2020. - 192 с.

ISBN: 978-5-90670-525-9

Яков Любарский - Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году - Содержание

От редактора

Конец тысячелетней империи. Т. И. Соболь

Михаил Критовул.

Историческое сочинение (гл. 6–72). Перевод Т. И. Соболь, О. Н. Николаенковой, Н. С. Евсеенко, В. В. Федченко, В. В. Чистяковой, С. А. Забелиной, Н. Д. Волковой, А. В. Авинской, Д. В. Агафоновой, Н. Н. Белова

Дука.

История (гл. 35–42). Перевод А. С. Степанова

Лаоник Халкокондил.

Историческое повествование. Перевод В. В. Федченко

(псевдо-)Сфрандзи. Хроника (гл. 4–11). Перевод О. Н. Николаенковой, В. В. Федченко

Плач о Константинополе. Перевод А. Б. Борисовой

Комментарий. Составитель Т. И. Соболь

Указатели. Составитель В. В. Чистякова