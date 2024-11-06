Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Любавичский Ребе - Пробуждение разума
Не знаю, можно ли назвать тему «Вера и наука» избитой, но уж изрядно разработанной ее можно назвать наверняка. Много книг на эту тему написано, много лекций прочитано, много дискуссий проведено-переспорено и много копий переломано. Причем, в стандартном контексте этой полемики союз и, стоящий между верой и наукой, грамматически соединительный, на самом деле свидетельствует отнюдь не о единстве, а о конфликте и споре. Что вернее: догма или анализ? Что явнеє: откровение или эмпирика? Что весомее: фолианты Святого Писания или тома энциклопедий? И если вопрос об эволюции животного мира, безусловно, неуместен в рамках данного предисловия, то говоря о диспуте веры и науки (включая тот же пресловутый спор об эволюции), следует сказать, что он, несомненно, сам прошел длительный и многообразный эволюционный путь, в убедительности взаимных аргументов порой достигая вершин знаменитой дискуссии Балаганова с Паниковским.
Но как бы ни обстояло дело с избитостью данной темы, ее никак не назовешь исчерпанной. И хотя для многих она сводится к обсуждению противоречий между Торой и «научными данными», воспринимать ее таким образом - это все равно что ограничивать сферу семейных отношений рамками вопроса о возможности мирного сосуществования двух разнополых существ в пределах одной жилплощади. Составителям данной книги удалось создать хоть и, безусловно, не полную, но весьма представительную подборку работ Любавичского Ребе, касающихся темы соотношения Торы и науки, и не ограничивающихся лишь разрешением противоречий. Которых, как пишет Ребе, в принципе и быть-то не может, так как наука накапливает и систематизирует знания о мире, планом создания которого является Тора. И даже рассуждая о противоречиях, Ребе, с одной стороны, говорит, скорее, не как богослов, но как ученый, а с другой стороны, не указывает науке на место, но показывает читателю ее место в универсуме знания, доступного человеку.
В этих рассуждениях Ребе верен тому стилю и той «холистической» идее, которые красной нитью проходят через все его работы. Ведь фундаментальная концепция учения хасидизма о единстве Творца и творения и о единстве всех уровней мудрости Торы наивысшее выражение находит именно в трудах Любавичского Ребе. Будь то его каббалистические рассуждения (маамарим), будь то галахический (касающийся еврейского Закона) анализ, будь то беседы Ребе на тему глав Пятикнижия. Не являются исключением и его работы, касающиеся науки, которая рассматривается им как органическая часть сотворенного.
Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
Составители: проф. Г. Брановер, раввин Й. Гинзбург Редакция и перевод: раввин Э. Коган
Нью-Йорк: Издательство: "Шамир, F.R.E.E." (2016)
ISBN: 978-0-86639-042-2
Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание
Пора просыпаться
ОБЗОР
- Общий взгляд. Мифы и факты
- Может ли быть противоречие между Торой и наукой
- Сближение науки с Торой
- Разрешение вопросов
- Перспектива
ХВАТИТ ОПРАВДЫВАТЬСЯ!
- «Кошерный» Дарвин
- Иудаизм без чудес?
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ
- Возраст вселенной
- Анализ геохронологии
- Эволюция после сотворения
- Догадки и опровержения
- Гадание по звездам
О СУЩЕСТВОВАНИИ ТВОРЦА
- Возможно ли доказательство
- Дополнительные соображения
- Вера и справедливость
- Предубеждения и непредвзятость
- Смысл жизни
ТВОРЕЦ И ПРИРОДА
- Смысл и суть
ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
- Законы природы и их Законодатель
- Единство в Торе - и в мире
- Тора управляет природой
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
- Диалог: Ребе и профессор
- Геоцентризм
- Четыре элемента
- Где находятся небеса
- Медицина в Талмуде
- Размер Солнца
- Затмения
- Природа времени
- Жизнь на других планетах
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
- Ассоциация ортодоксальных врачей
- Роль врача
- Кому доверить спасение жизни
- Выполнение рекомендаций врача
- Медицина и Закон
- О здоровой пище
- Духовное целительство
- Кошерная медитация
- Проблемы психиатрии
- Единство душевного и физиологического
ОСНОВЫ ТРАДИЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ
- Помнить об источнике
- Правило о правилах
- Изучение Торы и изучение науки
- Различные подходы к изучению науки
НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТОРЕ
- Занимается ли Тора научными вопросами
- Вечная Истина в переменчивом мире
- У всего есть источник в Торе
ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ
- Уроки жизни
ФИЗИКА
- Закон Паскаля
ТЕХНИКА
- Инженерия
- Транспорт
- Компьютерная техника
- Лазер
ЭНЕРГЕТИКА
- Ядерная энергия
- ХИМИЯ Катализатор
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
- Сопротивление и подъемная сила
- Многоступенчатые ракеты
- В одной лодке
- Уроки полетов на Луну
МЕДИЦИНА
- Исполняй - потом понимай
- Пристрастие к лечению
- Лекарства горькие и сладкие
- Трудности как прививка
- Иммунизация образованием
- С ножом и в маске
- Преодоление недостатков
- Рецепты - физические и духовные
- Различная степень токсичности
- Лечебные пиявки
- Лечение раковых заболеваний
- Действие одной клетки
НАУКА И ЭРА МАШИАХА
- Прелюдия к приходу Машиаха
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