Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Не знаю, можно ли назвать тему «Вера и наука» избитой, но уж изрядно разработанной ее можно назвать наверняка. Много книг на эту тему написано, много лекций прочитано, много дискуссий проведено-переспорено и много копий переломано. Причем, в стандартном контексте этой полемики союз и, стоящий между верой и наукой, грамматически соединительный, на самом деле свидетельствует отнюдь не о единстве, а о конфликте и споре. Что вернее: догма или анализ? Что явнеє: откровение или эмпирика? Что весомее: фолианты Святого Писания или тома энциклопедий? И если вопрос об эволюции животного мира, безусловно, неуместен в рамках данного предисловия, то говоря о диспуте веры и науки (включая тот же пресловутый спор об эволюции), следует сказать, что он, несомненно, сам прошел длительный и многообразный эволюционный путь, в убедительности взаимных аргументов порой достигая вершин знаменитой дискуссии Балаганова с Паниковским.

Но как бы ни обстояло дело с избитостью данной темы, ее никак не назовешь исчерпанной. И хотя для многих она сводится к обсуждению противоречий между Торой и «научными данными», воспринимать ее таким образом - это все равно что ограничивать сферу семейных отношений рамками вопроса о возможности мирного сосуществования двух разнополых существ в пределах одной жилплощади. Составителям данной книги удалось создать хоть и, безусловно, не полную, но весьма представительную подборку работ Любавичского Ребе, касающихся темы соотношения Торы и науки, и не ограничивающихся лишь разрешением противоречий. Которых, как пишет Ребе, в принципе и быть-то не может, так как наука накапливает и систематизирует знания о мире, планом создания которого является Тора. И даже рассуждая о противоречиях, Ребе, с одной стороны, говорит, скорее, не как богослов, но как ученый, а с другой стороны, не указывает науке на место, но показывает читателю ее место в универсуме знания, доступного человеку.

В этих рассуждениях Ребе верен тому стилю и той «холистической» идее, которые красной нитью проходят через все его работы. Ведь фундаментальная концепция учения хасидизма о единстве Творца и творения и о единстве всех уровней мудрости Торы наивысшее выражение находит именно в трудах Любавичского Ребе. Будь то его каббалистические рассуждения (маамарим), будь то галахический (касающийся еврейского Закона) анализ, будь то беседы Ребе на тему глав Пятикнижия. Не являются исключением и его работы, касающиеся науки, которая рассматривается им как органическая часть сотворенного.

Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Составители: проф. Г. Брановер, раввин Й. Гинзбург Редакция и перевод: раввин Э. Коган

Нью-Йорк: Издательство: "Шамир, F.R.E.E." (2016)

ISBN: 978-0-86639-042-2

Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Пора просыпаться

ОБЗОР

Общий взгляд. Мифы и факты

Может ли быть противоречие между Торой и наукой

Сближение науки с Торой

Разрешение вопросов

Перспектива

ХВАТИТ ОПРАВДЫВАТЬСЯ!

«Кошерный» Дарвин

Иудаизм без чудес?

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ

Возраст вселенной

Анализ геохронологии

Эволюция после сотворения

Догадки и опровержения

Гадание по звездам

О СУЩЕСТВОВАНИИ ТВОРЦА

Возможно ли доказательство

Дополнительные соображения

Вера и справедливость

Предубеждения и непредвзятость

Смысл жизни

ТВОРЕЦ И ПРИРОДА

Смысл и суть

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Законы природы и их Законодатель

Единство в Торе - и в мире

Тора управляет природой

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Диалог: Ребе и профессор

Геоцентризм

Четыре элемента

Где находятся небеса

Медицина в Талмуде

Размер Солнца

Затмения

Природа времени

Жизнь на других планетах

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

Ассоциация ортодоксальных врачей

Роль врача

Кому доверить спасение жизни

Выполнение рекомендаций врача

Медицина и Закон

О здоровой пище

Духовное целительство

Кошерная медитация

Проблемы психиатрии

Единство душевного и физиологического

ОСНОВЫ ТРАДИЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Помнить об источнике

Правило о правилах

Изучение Торы и изучение науки

Различные подходы к изучению науки

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТОРЕ

Занимается ли Тора научными вопросами

Вечная Истина в переменчивом мире

У всего есть источник в Торе

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ

Уроки жизни

ФИЗИКА

Закон Паскаля

ТЕХНИКА

Инженерия

Транспорт

Компьютерная техника

Лазер

ЭНЕРГЕТИКА

Ядерная энергия

ХИМИЯ Катализатор

СРЕДСТВА СВЯЗИ

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Сопротивление и подъемная сила

Многоступенчатые ракеты

В одной лодке

Уроки полетов на Луну

МЕДИЦИНА

Исполняй - потом понимай

Пристрастие к лечению

Лекарства горькие и сладкие

Трудности как прививка

Иммунизация образованием

С ножом и в маске

Преодоление недостатков

Рецепты - физические и духовные

Различная степень токсичности

Лечебные пиявки

Лечение раковых заболеваний

Действие одной клетки

НАУКА И ЭРА МАШИАХА

Прелюдия к приходу Машиаха

Предметный указатель