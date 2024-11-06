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Любавичский Ребе - Пробуждение разума

Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Theology and Science, Science and Technology
Не знаю, можно ли назвать тему «Вера и наука» избитой, но уж изрядно разработанной ее можно назвать наверняка. Много книг на эту тему написано, много лекций прочитано, много дискуссий проведено-переспорено и много копий переломано. Причем, в стандартном контексте этой полемики союз и, стоящий между верой и наукой, грамматически соединительный, на самом деле свидетельствует отнюдь не о единстве, а о конфликте и споре. Что вернее: догма или анализ? Что явнеє: откровение или эмпирика? Что весомее: фолианты Святого Писания или тома энциклопедий? И если вопрос об эволюции животного мира, безусловно, неуместен в рамках данного предисловия, то говоря о диспуте веры и науки (включая тот же пресловутый спор об эволюции), следует сказать, что он, несомненно, сам прошел длительный и многообразный эволюционный путь, в убедительности взаимных аргументов порой достигая вершин знаменитой дискуссии Балаганова с Паниковским.
Но как бы ни обстояло дело с избитостью данной темы, ее никак не назовешь исчерпанной. И хотя для многих она сводится к обсуждению противоречий между Торой и «научными данными», воспринимать ее таким образом - это все равно что ограничивать сферу семейных отношений рамками вопроса о возможности мирного сосуществования двух разнополых существ в пределах одной жилплощади. Составителям данной книги удалось создать хоть и, безусловно, не полную, но весьма представительную подборку работ Любавичского Ребе, касающихся темы соотношения Торы и науки, и не ограничивающихся лишь разрешением противоречий. Которых, как пишет Ребе, в принципе и быть-то не может, так как наука накапливает и систематизирует знания о мире, планом создания которого является Тора. И даже рассуждая о противоречиях, Ребе, с одной стороны, говорит, скорее, не как богослов, но как ученый, а с другой стороны, не указывает науке на место, но показывает читателю ее место в универсуме знания, доступного человеку.
В этих рассуждениях Ребе верен тому стилю и той «холистической» идее, которые красной нитью проходят через все его работы. Ведь фундаментальная концепция учения хасидизма о единстве Творца и творения и о единстве всех уровней мудрости Торы наивысшее выражение находит именно в трудах Любавичского Ребе. Будь то его каббалистические рассуждения (маамарим), будь то галахический (касающийся еврейского Закона) анализ, будь то беседы Ребе на тему глав Пятикнижия. Не являются исключением и его работы, касающиеся науки, которая рассматривается им как органическая часть сотворенного.

Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Составители: проф. Г. Брановер, раввин Й. Гинзбург Редакция и перевод: раввин Э. Коган
Нью-Йорк: Издательство: "Шамир, F.R.E.E." (2016)
ISBN: 978-0-86639-042-2

Пробуждение разума - Вопросы науки, техники и медицины в трудах Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Пора просыпаться
ОБЗОР
  • Общий взгляд. Мифы и факты
  • Может ли быть противоречие между Торой и наукой
  • Сближение науки с Торой
  • Разрешение вопросов
  • Перспектива
ХВАТИТ ОПРАВДЫВАТЬСЯ!
  • «Кошерный» Дарвин
  • Иудаизм без чудес?
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ
  • Возраст вселенной
  • Анализ геохронологии
  • Эволюция после сотворения
  • Догадки и опровержения
  • Гадание по звездам
О СУЩЕСТВОВАНИИ ТВОРЦА
  • Возможно ли доказательство
  • Дополнительные соображения
  • Вера и справедливость
  • Предубеждения и непредвзятость
  • Смысл жизни
ТВОРЕЦ И ПРИРОДА
  • Смысл и суть
ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
  • Законы природы и их Законодатель
  • Единство в Торе - и в мире
  • Тора управляет природой
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
  • Диалог: Ребе и профессор
  • Геоцентризм
  • Четыре элемента
  • Где находятся небеса
  • Медицина в Талмуде
  • Размер Солнца
  • Затмения
  • Природа времени
  • Жизнь на других планетах
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
  • Ассоциация ортодоксальных врачей
  • Роль врача
  • Кому доверить спасение жизни
  • Выполнение рекомендаций врача
  • Медицина и Закон
  • О здоровой пище
  • Духовное целительство
  • Кошерная медитация
  • Проблемы психиатрии
  • Единство душевного и физиологического
ОСНОВЫ ТРАДИЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ
  • Помнить об источнике
  • Правило о правилах
  • Изучение Торы и изучение науки
  • Различные подходы к изучению науки
НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТОРЕ
  • Занимается ли Тора научными вопросами
  • Вечная Истина в переменчивом мире
  • У всего есть источник в Торе
ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ
  • Уроки жизни
ФИЗИКА
  • Закон Паскаля
ТЕХНИКА
  • Инженерия
  • Транспорт
  • Компьютерная техника
  • Лазер
ЭНЕРГЕТИКА
  • Ядерная энергия
  • ХИМИЯ Катализатор
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
  • Сопротивление и подъемная сила
  • Многоступенчатые ракеты
  • В одной лодке
  • Уроки полетов на Луну
МЕДИЦИНА
  • Исполняй - потом понимай
  • Пристрастие к лечению
  • Лекарства горькие и сладкие
  • Трудности как прививка
  • Иммунизация образованием
  • С ножом и в маске
  • Преодоление недостатков
  • Рецепты - физические и духовные
  • Различная степень токсичности
  • Лечебные пиявки
  • Лечение раковых заболеваний
  • Действие одной клетки
НАУКА И ЭРА МАШИАХА
  • Прелюдия к приходу Машиаха
Предметный указатель
Views 325
Rating 4.7 / 5
Added 06.11.2024
Author brat Andron
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4.7/5 (3)

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