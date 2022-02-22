Любавский Матвей - История западных славян

Любавский - История западных славян
Появление настоящих лекций в печати ближайшим образом вызвано желанием автора дать для своих слушателей в Московском университете и на Высших женских курсах подходящее учебное пособие по истории западных славян. В русской литературе нет такого пособия, и учащимся в высших школах приходится почерпать первые сведения по истории западных славян из отрывочных записей и неисправных литографий лекций, из разных переводных и оригинальных книг и статей, либо чересчур громоздких, либо чересчур кратких и сжатых. Отсутствие цельного и связного очерка истории западных славян является сильным тормозом в усвоении этого предмета в высшей школе и препятствует развитию научных интересов в этом направлении вообще.
Это обстоятельство и побудило автора напечатать свой курс по истории западных славян в том виде, в какой он отлился после неоднократных переделок в разные академические годы. При этом автор имел также в виду, что общий курс истории западных славян, изложенный с остаточною полнотою и простотою, может представить интерес не для одних только учащихся в высших школах, но и для широкой публики, особенно в настоящее время — обостренного внимания и интереса к судьбам славян. В своем изложении автор уделял много места формам общественного и государственного строя западных славян, рассчитывая оказать этим известную помощь в изучении не только общей истории западных славян, но и истории их права, каковое изучение предположено ввести в ближайшее время в цикл наук юридических факультетов. Стремясь связать генетически настоящее западного славянства с его прошлым, автор естественно должен бы уделять больше места ближайшему прошлому перед отдаленным, чем и обусловилось распределение материала курса.
История польского народа, как наиболее близкого к русскому народу по связи их истории, изложена с большею подробностью. Соединение в одном общем очерке истории прибалтийских славян, чехов и поляков обусловилось не только учебными, но и научными соображениями. История западных славянских племен связана и внутренне, и внешне: внутренне — сходством социально-политической эволюции и культурного развития, внешне — общностью борьбы за существование, понесенными в этой борьбе жертвами и потерями и конечною злою иронией судьбы, заставившей чуть ли не большинство их сражаться в рядах своих исконных поработителей и истребителей. Не переоценивая достигнутых результатов, автор смотрит на свой труд как на первый необходимый почин, могущий вызвать более совершенные опыты.
Любавский Матвей - История западных славян
М.: Вече, 2018. 496 с. : ил.
Славянский мир
ISBN 978-5-4444-6703-9
Любавский Матвей - История западных славян - Содержание
Предисловие автора
- I. Научные интересы, связанные с изучением истории западных славян
- II. Славянская прародина и расселение славян в бассейнах Вислы, Одера, Эльбы и Дуная
- III. Западные славяне в VII—IX веках: их экономический и общественный быт
- IV. Борьба западных славян с соседями в VII—XII веках и образование среди них крупных союзов и монархий
- V. Внутренний строй западнославянских племенных союзов и первоначальных монархий в IX—XI веках
- VI. Язычество западных славян
- VII. Распространение христианства среди западных славян и ближайшие культурные последствия этого факта
- VIII. Окончательное покорение немцами и германизация прибалтийских и полабских славян
- IX. Княжеские усобицы в Чехии в X—XII вв. и возвышение шляхты и духовенства; зависимость от империи
- X. Наследственная феодальная монархия и успехи германизма в Чехии
- XI. Превращение Чехии в конституционную монархию и ее политическое и культурное возвышение при королях Люксембургской династии
- XII. Происхождение и начало реформационного движения в Чехии; Ян Гус
- XIII. Гуситские войны и междоусобия; социальные и политические перемены в Чехии в XV и начале XVI в
- XIV. Государственный и общественный строй и церковное состояние Чехии в начале XVI в
- XV. Утверждение владычества Габсбургов и религиозно-политическая борьба в Чехии до начала Тридцатилетней войны
- XVI. Разгром Чехии в Тридцатилетнюю войну и ее внутренний упадок в XVII и первой половине XVIII в
- XVII. Чехия под просвещенным абсолютизмом Габсбургов и падение ее государственной самобытности
- XVIII. Национальное возрождение в Чехии и попытки к восстановлению ее государственной самобытности до 1867 года
- XIX. Чехия в составе Австро-Венгрии
- XX. Удельный порядок в Польше и феодализм; немецкая колонизация и немецкое право
- XXI. Возрождение польской монархии и ее внутренняя организация при Владиславе I и Казимире Великом
- XXII. Политическое господство прелатов и баронов и первые конституционные хартии Польского государства
- XXIII. Превращение польской монархии в шляхетскую Речь Посполитую
- XXIV. Общественное и государственное устройство Польши с конца XVI и до половины XVIII в
- XXV. Внутреннее разложение и внешний упадок Польского государства при господстве «золотой вольности» шляхты
- XXVI. Реформы Чарторыйских и их крушение; первый раздел Польши
- XXVII. Реформы сейма 1773—1775 гг.; экономический и духовный подъем Польши
- XXVIII. Реформы четырехлетнего сейма, конституция 3 мая
- XXIX. Конец польской Речи Посполитой
- XXX. Борьба поляков за независимость в союзе с Францией; княжество Варшавское и его судьба
- XXXI. Царство Польское и его конституция
- XXXII. Ноябрьское восстание в Царстве Польском и отмена его конституции
- XXXIII. Январское восстание 1863 г. и конец государственной обособленности Царства Польского
- XXXIV. Национальная деятельность и стремления поляков Царства после его упразднения
- XXXV. Прусская политика в Великом герцогстве Познанском и борьба поляков за свою народность в Пруссии
- XXXVI. Национально-политические усилия галицийских поляков со времени венского конгресса и их результаты
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