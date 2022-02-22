Любавский Матвей - История западных славян

Появление настоящих лекций в печати ближайшим образом вызвано желанием автора дать для своих слушателей в Московском университете и на Высших женских курсах подходящее учебное пособие по истории западных славян. В русской литературе нет такого пособия, и учащимся в высших школах приходится почерпать первые сведения по истории западных славян из отрывочных записей и неисправных литографий лекций, из разных переводных и оригинальных книг и статей, либо чересчур громоздких, либо чересчур кратких и сжатых. Отсутствие цельного и связного очерка истории западных славян является сильным тормозом в усвоении этого предмета в высшей школе и препятствует развитию научных интересов в этом направлении вообще.

Это обстоятельство и побудило автора напечатать свой курс по истории западных славян в том виде, в какой он отлился после неоднократных переделок в разные академические годы. При этом автор имел также в виду, что общий курс истории западных славян, изложенный с остаточною полнотою и простотою, может представить интерес не для одних только учащихся в высших школах, но и для широкой публики, особенно в настоящее время — обостренного внимания и интереса к судьбам славян. В своем изложении автор уделял много места формам общественного и государственного строя западных славян, рассчитывая оказать этим известную помощь в изучении не только общей истории западных славян, но и истории их права, каковое изучение предположено ввести в ближайшее время в цикл наук юридических факультетов. Стремясь связать генетически настоящее западного славянства с его прошлым, автор естественно должен бы уделять больше места ближайшему прошлому перед отдаленным, чем и обусловилось распределение материала курса.

История польского народа, как наиболее близкого к русскому народу по связи их истории, изложена с большею подробностью. Соединение в одном общем очерке истории прибалтийских славян, чехов и поляков обусловилось не только учебными, но и научными соображениями. История западных славянских племен связана и внутренне, и внешне: внутренне — сходством социально-политической эволюции и культурного развития, внешне — общностью борьбы за существование, понесенными в этой борьбе жертвами и потерями и конечною злою иронией судьбы, заставившей чуть ли не большинство их сражаться в рядах своих исконных поработителей и истребителей. Не переоценивая достигнутых результатов, автор смотрит на свой труд как на первый необходимый почин, могущий вызвать более совершенные опыты.

Любавский Матвей - История западных славян

М.: Вече, 2018. 496 с. : ил.

Славянский мир

ISBN 978-5-4444-6703-9

Любавский Матвей - История западных славян - Содержание

Предисловие автора