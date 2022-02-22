Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Любавский - История западных славян

Любавский Матвей - История западных славян
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, **History of GDL and Slavs
Появление настоящих лекций в печати ближайшим образом вызвано желанием автора дать для своих слушателей в Московском университете и на Высших женских курсах подходящее учебное пособие по истории западных славян. В русской литературе нет такого пособия, и учащимся в высших школах приходится почерпать первые сведения по истории западных славян из отрывочных записей и неисправных литографий лекций, из разных переводных и оригинальных книг и статей, либо чересчур громоздких, либо чересчур кратких и сжатых. Отсутствие цельного и связного очерка истории западных славян является сильным тормозом в усвоении этого предмета в высшей школе и препятствует развитию научных интересов в этом направлении вообще.
Это обстоятельство и побудило автора напечатать свой курс по истории западных славян в том виде, в какой он отлился после неоднократных переделок в разные академические годы. При этом автор имел также в виду, что общий курс истории западных славян, изложенный с остаточною полнотою и простотою, может представить интерес не для одних только учащихся в высших школах, но и для широкой публики, особенно в настоящее время — обостренного внимания и интереса к судьбам славян. В своем изложении автор уделял много места формам общественного и государственного строя западных славян, рассчитывая оказать этим известную помощь в изучении не только общей истории западных славян, но и истории их права, каковое изучение предположено ввести в ближайшее время в цикл наук юридических факультетов. Стремясь связать генетически настоящее западного славянства с его прошлым, автор естественно должен бы уделять больше места ближайшему прошлому перед отдаленным, чем и обусловилось распределение материала курса.
История польского народа, как наиболее близкого к русскому народу по связи их истории, изложена с большею подробностью. Соединение в одном общем очерке истории прибалтийских славян, чехов и поляков обусловилось не только учебными, но и научными соображениями. История западных славянских племен связана и внутренне, и внешне: внутренне — сходством социально-политической эволюции и культурного развития, внешне — общностью борьбы за существование, понесенными в этой борьбе жертвами и потерями и конечною злою иронией судьбы, заставившей чуть ли не большинство их сражаться в рядах своих исконных поработителей и истребителей. Не переоценивая достигнутых результатов, автор смотрит на свой труд как на первый необходимый почин, могущий вызвать более совершенные опыты.

Любавский Матвей - История западных славян

М.: Вече, 2018. 496 с. : ил.
Славянский мир
ISBN 978-5-4444-6703-9

Любавский Матвей - История западных славян - Содержание

Предисловие автора
  • I. Научные интересы, связанные с изучением истории западных славян
  • II. Славянская прародина и расселение славян в бассейнах Вислы, Одера, Эльбы и Дуная
  • III. Западные славяне в VII—IX веках: их экономический и общественный быт
  • IV. Борьба западных славян с соседями в VII—XII веках и образование среди них крупных союзов и монархий
  • V. Внутренний строй западнославянских племенных союзов и первоначальных монархий в IX—XI веках
  • VI. Язычество западных славян
  • VII. Распространение христианства среди западных славян и ближайшие культурные последствия этого факта
  • VIII. Окончательное покорение немцами и германизация прибалтийских и полабских славян
  • IX. Княжеские усобицы в Чехии в X—XII вв. и возвышение шляхты и духовенства; зависимость от империи
  • X. Наследственная феодальная монархия и успехи германизма в Чехии
  • XI. Превращение Чехии в конституционную монархию и ее политическое и культурное возвышение при королях Люксембургской династии
  • XII. Происхождение и начало реформационного движения в Чехии; Ян Гус
  • XIII. Гуситские войны и междоусобия; социальные и политические перемены в Чехии в XV и начале XVI в
  • XIV. Государственный и общественный строй и церковное состояние Чехии в начале XVI в
  • XV. Утверждение владычества Габсбургов и религиозно-политическая борьба в Чехии до начала Тридцатилетней войны
  • XVI. Разгром Чехии в Тридцатилетнюю войну и ее внутренний упадок в XVII и первой половине XVIII в
  • XVII. Чехия под просвещенным абсолютизмом Габсбургов и падение ее государственной самобытности
  • XVIII. Национальное возрождение в Чехии и попытки к восстановлению ее государственной самобытности до 1867 года
  • XIX. Чехия в составе Австро-Венгрии
  • XX. Удельный порядок в Польше и феодализм; немецкая колонизация и немецкое право
  • XXI. Возрождение польской монархии и ее внутренняя организация при Владиславе I и Казимире Великом
  • XXII. Политическое господство прелатов и баронов и первые конституционные хартии Польского государства
  • XXIII. Превращение польской монархии в шляхетскую Речь Посполитую
  • XXIV. Общественное и государственное устройство Польши с конца XVI и до половины XVIII в
  • XXV. Внутреннее разложение и внешний упадок Польского государства при господстве «золотой вольности» шляхты
  • XXVI. Реформы Чарторыйских и их крушение; первый раздел Польши
  • XXVII. Реформы сейма 1773—1775 гг.; экономический и духовный подъем Польши
  • XXVIII. Реформы четырехлетнего сейма, конституция 3 мая
  • XXIX. Конец польской Речи Посполитой
  • XXX. Борьба поляков за независимость в союзе с Францией; княжество Варшавское и его судьба
  • XXXI. Царство Польское и его конституция
  • XXXII. Ноябрьское восстание в Царстве Польском и отмена его конституции
  • XXXIII. Январское восстание 1863 г. и конец государственной обособленности Царства Польского
  • XXXIV. Национальная деятельность и стремления поляков Царства после его упразднения
  • XXXV. Прусская политика в Великом герцогстве Познанском и борьба поляков за свою народность в Пруссии
  • XXXVI. Национально-политические усилия галицийских поляков со времени венского конгресса и их результаты
Views 276
Rating 4.3 / 5
Added 22.02.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
4.3/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books