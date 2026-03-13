В своей книге Эрвин Люцер указывает на то, что сегодня мы столкнулись с новыми трудностями и общественными переменами, которые проверяют истинных христиан, живущих в Америке, на смелость, преданность Богу и верность своим убеждениям. Ценности американской культуры действительно все больше расходятся с библейскими, а последователей Христа все больше лишают влияния, а в некоторых случаях и высмеивают за их убеждения, ценности и взгляды. По данным опросов Pew Research, люди в Америке все меньше ассоциируют себя с какой-либо религией, не склонны верить в Бога, все меньше людей посещают церковь и молятся каждый день. Эти показатели резко упали с начала 2000-х.

Хоть это и неприятно, но нам нужно честно посмотреть на причины, почему мы сегодня наблюдаем данную тенденцию. Многие отмечают, что отказ от христианских ценностей можно объяснить тем, что церковь, стремясь победить в войне за общественное влияние, действовала без всякой стратегии, проявляла гнев или безразличие и оказывала поддержку определенным политическим партиям, что было обречено на провал. Весть, которую мы несем, является самой прекрасной в мире, но часто мы скорее представляем ее как весть, которая является правильной. а не благой. Много раз мы. вместо того чтобы проявить любовь, решали отстаивать свою правоту, но при этом погубили свою репутацию.

Сегодня у христиан есть как минимум три варианта, как поступать: 1) ассимилироваться со светской культурой; 2) изолироваться от светской культуры, или 3) взаимодействовать со светской культурой. В свете Евангелия у последователя Христа есть только один вариант - взаимодействовать.

Киев: Mission Eurasia, 2020. – 328 с.

ISBN 978-617-7374-44-1

Эрвин Люцер - Церковь в Вавилоне. Следуя призыву быть светом во тьме – Содержание

Предисловие

Следуя призыву: от моего сердца к вашему

Добро пожаловать в Вавилон. Мы прибыли, и мы здесь надолго Свет городу, сердце – Богу. Найти Бога на вражеской территории Конфликты совести. Сохранить веру во враждебном окружении на работе Когда государство становится богом. Не преклониться вместе с другими Церковь, современные технологии и чистота. Смелость противостоять смертельному врагу Трансгендерность, сексуальность и церковь. Разоблачение лжи в нашем обществе Ислам, иммиграция и церковь. Баланс между обеспечением государственной безопасности и проявлением сострадания Пять лжеевангелий в евангельской церкви. Подвизаясь за веру, однажды преданную святым Несем крест в мир. Без стыда делимся единственной вестью, способной нас спасти Иисус у двери церкви. Кафедры, с которых не звучит молитва, довольные святые и духовная слепота Церковь, которая выстоит в Вавилоне. Процветать во враждебном обществе

Благодарности

Примечания