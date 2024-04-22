Что и говорить, неудачи – одна из горьких жизненных реалий. Мы отрицаем и избегаем их, а будучи настигнутыми, испытываем постоянный парализующий страх. Об анатомии неудач написано мало, и причина, наверное, в нашем нежелании сталкиваться с ними. Как христиане, мы размахиваем воображаемыми знаменами с надписью «Победа во Христе», зачастую отвергая даже мысль о том, что на пути к окончательной победе нам, возможно, не раз придется расквасить нос. Аварии на дороге к успеху обычно списывают на плотность транспортного потока, в котором приходится двигаться. Безотказная страховая программа пастора Люцера советует пострадавшему поменьше критиковать других и даже – свое собственное лихачество, а лучше проанализировать причины столкновения и двигаться дальше.

Предложенный автором путь возврата из кювета вымощен здравым смыслом, логичными доводами и авторитетностью Библии. Любой, кто увяз в топи уныния, примет этот простой план спасения с благодарностью. Его реалистичность весьма ощутима. Здесь проложена не только дорога возвращения к успеху, но и путь к удовлетворенности. Доктор Люцер, сам познавший, что такое успех, говорит: «Я был настолько занят, что едва находил время на просьбы к Богу утвердить мои планы!» Успех без удовлетворенности – слабая награда, но умение следовать Божьему руководству придает нашим усилиям смысл миссии. Благодаря этому компоненту, данная книга выходит за рамки простого руководства о том, как не пересекать сплошную осевую.

Люцер Эрвин - Неудачи потайная дверь к успеху

пер. с англ. Юрий Шпак – К.: Ефетов А.В., 2018. – 192 с.

ISBN 978-966-8795-37-4

Люцер Эрвин Неудачи потайная дверь к успеху. Содержание

Предисловие

Введение

1 Неудача – это серьезно

2 Выбор мерки

3 Слеплены из одного теста

4 Анатомия неудач

5 Сколько может Прощать Бог?

6 Сходит ли нам все с рук?

7 Основа для Принятия себя

8 Объезд может вернуть на главную дорогу

9 Готовность Платить цену

10 Всем бедам вопреки

11 Формула успеха

12 Когда начинать слишком Поздно?

13 Долой комплекс кузнечика