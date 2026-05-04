Люцер - Пандемии, бедствия и природные катаклизмы

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Пандемия COVID-19 изменила все. Новая привычная нам реальность будет отличаться от старой. В грядущие годы мы будем говорить о времени до РК (разразившегося кризиса) и после него. То, что было нормальным раньше, может никогда больше не вернуться.

Этот вирус, возникший в китайском Ухане, в мгновение ока распространился по всему земному шару. В считаные месяцы США заняли первое место по количеству смертей. Послушная распоряжениям политических лидеров, наша страна ушла в локдаун. Около продуктовых rипермаркетов выстроились многокилометровые очереди из машин, и резко увеличилось количество увольнений.

Во всех странах начались трудности и паника.

Сводки из Индии содержали рассказы о плачевном положении поденщиков, вынужденных теперь вернуться домой, многие из которых умирали по дороге без воды и пищи. Работы, приносившей кусок хлеба, больше не было, гнетущая нищета убивала их самих и их семьи. Один мой друг, который живет в Индии, рассказывал, что имеющиеся у человека остатки денег тратились в винных магазинах, признанных «жизненно важным бизнесом», в то время как менее насущные организации были вынуждены закрыться на карантин.

Сильно пострадали и многие европейские страны. Англия практически полностью ушла на карантин, а премьер-министр, заразившись вирусом, благодарил медработников за спасение жизни. Мои друзья в Албании говорили, что им нельзя выходить из дома, не сообщив об этом в приложении на смартфоне и не получив соответствующего разрешения. Прихожане церквей и другие люди развозили любые доступные продукты тем, кто голодал. Да, пока я пишу эти строки, все меняется, снимаются ограничения, но это происходит медленно.

Издано Mission Eurasia (www.missioneurasiafield.org)

2021. -152 с.

ISBN 978-S-86181-676-Z

© Эрвин В. Люцер, 2021

Эрвин В. Люцер  - Пандемии, бедствия и природные катаклизмы. Что говорит нам БОГ? - Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1. Кризис, изменивший все

  • 2. Молчание Бога

  • 3. Бог говорит: «Я за все в ответе, верь Мне»

  • 4. Бог говорит: «Ты должен усвоить эти уроки»

  • 5. Бог говорит: «Вы живете в мире, который находится под судом»

  • 6. Бог говорит: «Все худшее еще впереди»

  • 7. Бог говорит: «Я даю тебе возможность спастись»

  • 8. Мы говорим: «Станем свидетельствовать словами и делами»

  • 9. Мы говорим: «Господи, верую, помоги моему неверию!»

  • Эпилог: Мать, которая была готова к сильному землетрясению

  • Благодарности

  • Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 15 hours ago
Благодарю.

