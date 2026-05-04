Пандемия COVID-19 изменила все. Новая привычная нам реальность будет отличаться от старой. В грядущие годы мы будем говорить о времени до РК (разразившегося кризиса) и после него. То, что было нормальным раньше, может никогда больше не вернуться.
Этот вирус, возникший в китайском Ухане, в мгновение ока распространился по всему земному шару. В считаные месяцы США заняли первое место по количеству смертей. Послушная распоряжениям политических лидеров, наша страна ушла в локдаун. Около продуктовых rипермаркетов выстроились многокилометровые очереди из машин, и резко увеличилось количество увольнений.
Во всех странах начались трудности и паника.
Сводки из Индии содержали рассказы о плачевном положении поденщиков, вынужденных теперь вернуться домой, многие из которых умирали по дороге без воды и пищи. Работы, приносившей кусок хлеба, больше не было, гнетущая нищета убивала их самих и их семьи. Один мой друг, который живет в Индии, рассказывал, что имеющиеся у человека остатки денег тратились в винных магазинах, признанных «жизненно важным бизнесом», в то время как менее насущные организации были вынуждены закрыться на карантин.
Сильно пострадали и многие европейские страны. Англия практически полностью ушла на карантин, а премьер-министр, заразившись вирусом, благодарил медработников за спасение жизни. Мои друзья в Албании говорили, что им нельзя выходить из дома, не сообщив об этом в приложении на смартфоне и не получив соответствующего разрешения. Прихожане церквей и другие люди развозили любые доступные продукты тем, кто голодал. Да, пока я пишу эти строки, все меняется, снимаются ограничения, но это происходит медленно.
Эрвин В. Люцер - Пандемии, бедствия и природные катаклизмы. Что говорит нам БОГ?
Издано Mission Eurasia (www.missioneurasiafield.org)
2021. -152 с.
ISBN 978-S-86181-676-Z
© Эрвин В. Люцер, 2021
Эрвин В. Люцер - Пандемии, бедствия и природные катаклизмы. Что говорит нам БОГ? - Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
1. Кризис, изменивший все
2. Молчание Бога
3. Бог говорит: «Я за все в ответе, верь Мне»
4. Бог говорит: «Ты должен усвоить эти уроки»
5. Бог говорит: «Вы живете в мире, который находится под судом»
6. Бог говорит: «Все худшее еще впереди»
7. Бог говорит: «Я даю тебе возможность спастись»
8. Мы говорим: «Станем свидетельствовать словами и делами»
9. Мы говорим: «Господи, верую, помоги моему неверию!»
Эпилог: Мать, которая была готова к сильному землетрясению
Благодарности
Примечания
