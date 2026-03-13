Многие вырвали себя из течения жизни, топчась на месте в ожидании, когда восторжествует справедливость. И в самом деле, примирение с теми, кто нас обидел (или кого обидели мы), подчас кажется невозможным. И вот вы сидите за этими стенами. Или, возможно, наблюдаете со стороны за теми, кто за ними сидит. Все мы встречали людей, которые настолько старательно и методично вскармливали свои обиды, что совершенно озлобились. Они не только не хотят прощать, но их ожидания в отношении того, как с ними должны поступать другие, настолько необоснованны, что эти люди обречены так и не познать радость восстановленных взаимоотношений.

Вопреки неопровержимым доказательствам, некоторые отказываются признать, что неправы именно они, и в качестве цены примирения ожидают, что другой человек признает себя виновным в том, чего он не совершал. Есть и такие, кто стремится к примирению лишь для того, чтобы обрести повод контролировать тех, с кем они в размолвке. Бывшим друзьям, знакомым и родственникам они отводят роль объекта рассуждений о том, что им должны, и как якобы несправедливо с ними поступили. Такие люди — разрушители, и мы поговорим о них в последующих главах этой книги.

Иисус знал, что мы, люди, будем умышленно или ненамеренно обижать друг друга. Он знал, что некоторые, то ли из-за ложного учения, то ли из-за неверных представлений о самой жизни, будут сбивать других с пути. Фактически, Иисус сказал, что мы неизбежно будем задевать чувства друг друга.

В Евангелии от Матфея 18:7 Он предупредил: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

Эрвин Люцер - По обе стороны обиды

Эрвин В. Люцер; пер. с англ. Юрий Шпак

К.: СПД Ефетов А.В. (Изд. группа «Нард»), 2011. — 192 с.

ISBN 978-966-8795-13-8

Эрвин Люцер - По обе стороны обиды - Содержание

Введение. Эти несносные люди

1. Сатанинский арсенал обид

2. Ослепляющая сила обиды

3. Знакомьтесь: губитель Каин

4. Семейные войны: Когда рушится доверие

5. Уклоняясь от летящих копий

6. Христиане в зале суда

7. От горечи к благословению

8. Высокая цена примирения

9. Когда примириться не удается

Примечания