Люцер - Победа над смертью

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

На фоне масштабной, душераздирающей жизненной трагедии, разыгравшейся в то сентябрьское утро в нижнем Манхэттене, в Пенсильвании и в Вашингтоне, этот факт остается незамеченным. Пылающие башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вынудили нас столкнуться с реальностью массовой смерти.

Когда поступили сообщения о том, что в одну из башен врезался самолет, я в Мичигане встречался с представителями христианских вещательных компаний. Нас было около тридцати человек, собравшихся в библейском лагере «Маранафа», и все мы, обступив телевизор, видели, как в другую башню врезался еще один самолет. Когда пылающие здания рухнули, все понимали, что это унесло жизни тысяч людей.

К некоторым смерть приходит неожиданно, другие же, наоборот, избегают ее, причем зачастую – благодаря странным стечениям обстоятельств. Мне рассказали об одном мужчине, который спешил вскочить в вагон метро, но двери захлопнулись у него перед носом. Эта задержка огорчила его, однако, благодаря ей он добрался до Всемирного торгового центра в тот момент, когда с верхних этажей уже выпрыгивали люди в охваченной пламенем одежде.

Эрвин Люцер - Победа над смертью

Эрвин Люцер; пер. с англ. Юрий Шпак — К.: Ефетов А. В. (Изд. группа «Нард»), 2013. — 156 с.

ISBN 978-966-8795-15-2

Эрвин Люцер - Победа над смертью - Содержание

  • ГЛАВА 1 СО СТРАХОМ ПОКОНЧЕНО

  • ГЛАВА 2 ДРУГ, ЗОВУЩИЙ НАС ПО ИМЕНИ

  • ГЛАВА 3 ИИСУС ВОСКРЕШАЕТ МЕЧТЫ

  • ГЛАВА 4 ВЕРИТЬ, И ВСЕ ЖЕ СОМНЕВАТЬСЯ?

  • ГЛАВА 5 ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ

  • ГЛАВА 6 СМЕРТЬ НА РУКАХ

  • ГЛАВА 7 ВАШЕ ВОСКРЕСШЕЕ ТЕЛО

  • ГЛАВА 8 ПОСЛАНИЕ ЭТОМУ МИРУ С АРЕОПАГА

  • ЭПИЛОГ В ЕГО РУКАХ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

