На фоне масштабной, душераздирающей жизненной трагедии, разыгравшейся в то сентябрьское утро в нижнем Манхэттене, в Пенсильвании и в Вашингтоне, этот факт остается незамеченным. Пылающие башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вынудили нас столкнуться с реальностью массовой смерти.
Когда поступили сообщения о том, что в одну из башен врезался самолет, я в Мичигане встречался с представителями христианских вещательных компаний. Нас было около тридцати человек, собравшихся в библейском лагере «Маранафа», и все мы, обступив телевизор, видели, как в другую башню врезался еще один самолет. Когда пылающие здания рухнули, все понимали, что это унесло жизни тысяч людей.
К некоторым смерть приходит неожиданно, другие же, наоборот, избегают ее, причем зачастую – благодаря странным стечениям обстоятельств. Мне рассказали об одном мужчине, который спешил вскочить в вагон метро, но двери захлопнулись у него перед носом. Эта задержка огорчила его, однако, благодаря ей он добрался до Всемирного торгового центра в тот момент, когда с верхних этажей уже выпрыгивали люди в охваченной пламенем одежде.
Эрвин Люцер - Победа над смертью
Эрвин Люцер; пер. с англ. Юрий Шпак — К.: Ефетов А. В. (Изд. группа «Нард»), 2013. — 156 с.
ISBN 978-966-8795-15-2
Эрвин Люцер - Победа над смертью - Содержание
ГЛАВА 1 СО СТРАХОМ ПОКОНЧЕНО
ГЛАВА 2 ДРУГ, ЗОВУЩИЙ НАС ПО ИМЕНИ
ГЛАВА 3 ИИСУС ВОСКРЕШАЕТ МЕЧТЫ
ГЛАВА 4 ВЕРИТЬ, И ВСЕ ЖЕ СОМНЕВАТЬСЯ?
ГЛАВА 5 ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ
ГЛАВА 6 СМЕРТЬ НА РУКАХ
ГЛАВА 7 ВАШЕ ВОСКРЕСШЕЕ ТЕЛО
ГЛАВА 8 ПОСЛАНИЕ ЭТОМУ МИРУ С АРЕОПАГА
ЭПИЛОГ В ЕГО РУКАХ
