Христос учил, что многие люди, верящие твердо и непреклонно, однажды обнаружат, что их вера не может их спасти. Они увидят к своей непреходящей скорби, как врата небес захлопнутся перед ними. Они проведут вечность по другую сторону от входа на небеса.

Может быть, мы лучше сможем передать это ощущение, если воспользуемся историей, происходящей по эту сторону небесных врат. Представьте себе: вы стоите посреди болота, а над головой летает самолет спасателей. Вы машете усталыми руками и вопите, но знаете, что пилот вас не видит. У вас нет сил дойти до населенной местности, ваше чувство ориентации нарушено, и вы не знаете, в какую сторону идти, даже если бы могли это сделать. Все остальные члены вашей группы погибли, когда самолет упал в трясину три дня назад, и вы совершенно одиноки.

Эрвин Люцер - Как обрести уверенность, что вы проведете вечность с Богом

Санкт-Петербург: Христианское общество «Библия для всех», 2002 г. — 167 с.

ISBN 5-7454-0675-5

Эрвин Люцер - Как обрести уверенность, что вы проведете вечность с Богом - Содержание

ВВЕДЕНИЕ Добро пожаловать в вечность

ГЛАВА 1. Как трагично верить не в то, во что надо

ГЛАВА 2. Почему так чудесна благодать

ГЛАВА 3. Дар, без которого мы не можем обойтись

ГЛАВА 4. Чудо, в котором мы нуждаемся

ГЛАВА 5. В руках Божьих

ГЛАВА 6. Уверенность в спасении

ГЛАВА 7. Для тех, кто сомневается

ГЛАВА 8. Да... но

Эрвин Люцер - Как обрести уверенность, что вы проведете вечность с Богом - Введение

Через пять минут после смерти вы либо бросите первый взгляд на небеса с их сияющим великолепием, либо впервые по-настоящему испытаете непрекращающийся ужас и сожаление. В любом случае ваше будущее будет необратимо и неизменно в вечности.

В эти первые моменты вы почувствуете себя более живым, чем когда-либо. Яркие воспоминания о друзьях и земной жизни смешаются с пугающим предвкушением вечности. Вы сможете впервые непосредственно увидеть Христа или впервые встретиться со злом так близко, как никогда не встречались. И будет слишком поздно менять направление.

На память приходят два совершенно разных сюжета. Один — об уверенном в себе богаче, который умер и отправился в ад, где, по словам Христа, «будучи в муках, он поднял глаза свои» (Лк. 16:23). Все его способности сохранились: он мог видеть, чувствовать, слышать, он помнил свою земную жизнь. И сегодня, когда вы читаете эту книгу, он по-прежнему пребывает в полном сознании, понимая, что не существует выхода из его затруднительного положения.

Другой образ — распятого разбойника, которому Иисус сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Все его способности тоже сохранились, сегодня он наслаждается в раю присутствием Христа.

Удивитесь ли вы, если я скажу вам: Христос учил, что к агонии движется больше людей, чем к ликованию? Большинство ощутит сознательную тоску, а не восторг восхищения.

Можем ли мы знать при этой жизни, где проведем вечность? Некоторые считают, что нет, настаивая, что мы можем лишь надеяться на лучшее и уповать на милость Божью. В конце концов, все мы грешники, а Бог — свят. Они утверждают, что слишком многое нам неизвестно, существует слишком много скрытых предпосылок, слишком много мнений. «Кроме того, — сказал мне один человек, — я могу подождать: пусть это будет сюрпризом!»

С другой стороны, было бы довольно странно, если бы Бог хотел поддерживать нас в неуверенности, в подвешенном состоянии между слабо мерцающей надеждой и стойким сомнением. Если Он — Отец наш Небесный, как учил Христос, нам следовало бы ожидать, что Он откроет нам кое-какую особо важную информацию. И, слава Богу, Он так и сделал.

Многие хорошие люди присоединяться к богачу в аду не потому, что они богаты, но потому, что хороши и надеются, что их спасет собственная благость. При всей их искренности они окажутся не на той стороне небесных врат. Или, возможно, они рассчитывают на милосердие Бога, не зная, что оно дается только тем, кто выполнит некое важное условие. Без сомнения, всех нас в первые пять минут после смерти ждут какие-то сюрпризы; но лучше будет, если нас поразит неописуемая слава небес, а не неописуемая агония ада.

Можно ошибаться в вопросах общественной безопасности, в бейсболе, в выборе карьеры; но не заблуждайтесь по поводу того, где проведете вечность.

Эта книга приглашает вас отправиться в путь. Мы обнаружим, почему мы можем знать даже сейчас, где мы будем после того, как произнесем последние слова и выдохнем воздух в последний раз.

Возьмем в одну руку Библию, в другую — свои сомнения и вопросы, и в путь!