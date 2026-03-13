Люцер - За порогом смерти

В то самое мгновение, когда вы переступаете за порог смерти, вас либо встречает Сам Христос, либо вы окунаетесь во мрак, подобие которого даже представить невозможно. В любом случае, ваше будущее безвозвратно решено и неизменно в вечности.

«Каждый человек, — пишет К. С. Льюис, — находится на пути превращения в благороднейшее существо, благородное сверх нашего мыслимого воображения. Или же, увы, он превращается в нечто отвратительное, которое спасти уже невозможно». Он призывает нас помнить, что «самый скучный и самый неинтересный человек, с которым вы можете разговаривать сегодня, однажды станет таким творением, по отношению к которому вы испытаете сильнейшее искушение поклониться или же, напротив, будете чувствовать такой ужас и отвращение, какие могут привидеться только в ночном кошмаре... Ординарных людей нет... Все люди — бессмертные, и с ними мы шутим, с ними работаем, на них женимся, их мы обижаем и эксплуатируем, и все они — либо бессмертные чудовища, либо бессмертное великолепие».

Те, кто окажутся на небесах, увидят себя в окружении друзей, которых знали на земле. Дружба, когда-то грубо оборванная смертью, будет продолжена в вечности. Любое описание небес покажется блеклым в свете небесной реальности. И это все — навечно.

Другие — и, к сожалению, многие другие, — будут объяты тьмой там, где все потеряно и царит бесконечное раскаяние. Их память и чувства останутся теми же, и земные образы будут бесконечно возвращаться и преследовать их. Они будут постоянно думать о своих друзьях, семьях и связях, беспрестанно размышлять о тех возможностях, которыми они не воспользовались, и знать, что их будущее безнадежно и бесконечно. Смерть для них станет неизмеримо хуже, чем они могли вообразить.

Итак, пока ваши родственники и друзья планируют ваши похороны, выбирая гроб, участок на кладбище и то, кто понесет гроб с вашим телом, — вы будете живее, чем когда бы то ни было. Вы можете либо увидеть на престоле Бога, окруженного ангелами и искупленными людьми, либо почувствуете на себе неподъемное бремя вины и оставленности. Среднего пути нет, только эти два — или радость, или мрак.

Перебраться из одной реальности в другую тоже будет невозможно. Неважно, что вечность бесконечна, неважно, что крики будут душераздирающими, неважно, что страдания будут чрезвычайно сильными, вами избранный путь приведет вас только в одно место. Те, кто окажутся в низших сферах мрака, никогда не смогут войти в ворота, которые ведут в бесконечный свет и восторг. Эти люди обнаружат,1 что прекрасные хвалебные слова, произнесенные во время их похорон, нисколько не отражает настоящей реальности, в которой они теперь оказались. Если бы друзья могли видеть ИХІ

Эрвин Люцер – За порогом смерти - Предварительный взгляд на наш последний пункт назначения в вечности

Введение ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕЧНОСТЬ