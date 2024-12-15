Душепопечительство

От автора. Когда шестнадцать лет тому назад Господь призвал меня к служению душепопечительства, мне сразу же пришлось столкнуться с тем, чего я в продолжение всей своей жизни ещё не переживала. Не буду рассказывать сейчас, как это произошло, потому что об этом уже написано в книге «Путём исканий»; скажу только, что с тех пор мне стал открываться неведомый доселе мир духовных болезней, показывающий истинное, реальное положение и духовное состояние душ и церквей.

Во время учёбы в медицинском институте и позже, уже работая врачом, я не переставала удивляться разнообразию недугов, которым подвержено человеческое тело. Став душепопечителем, я была ещё более изумлена многочисленностью болезней, поражающих нашу душу. Все они объединены одним хорошо знакомым нам словом «грех». В противоположность немощам плоти, о которых люди говорят в основном довольно открыто, болезни души принято обычно скрывать.

Впрочем, это и понятно. Кому хочется говорить о том, что характеризует тебя не с лучшей стороны. Таким образом, мы с благочестивым видом приходим на собрания, садимся, слушаем, о чём говорится с кафедры, молимся, поём хвалебные гимны Господу, свидетельствуем, короче говоря, играем роль серьёзных и искренних христиан, прекрасно сознавая, что в глубине сердца, которого никто из людей не видит, выглядит всё совершенно иначе.

Многих христиан не удовлетворяет такая жизнь. Желая духовного роста, они стонут и мечутся в поисках выхода из застоя и своего плачевного состояния. Их не удовлетворяют уверения, что всё в порядке и нужно только радоваться и благодарить Господа за дарованное спасение, а всё остальное приложится. В среде народа Божьего всё чаще наблюдается искание. Полные боли, кричащие письма и телефонные звонки с просьбой о совете и молитвенной поддержке ярче всего свидетельствуют об этом. Однако немало и таких верующих, которых подобные проблемы не волнуют. Они вполне удовлетворены собой и не могут понять, чего другим не хватает.

В неврологии существуют очень опасные состояния, сопровождающиеся полной анестезией и арефлексией, которые возникают при парезах, параличах и неврологических комах. При этом пациент не чувствует ни боли, ни прикосновения. Его кожа не реагирует на внешние раздражители, кожные и сухожильные рефлексы отсутствуют. Человек вроде ещё живёт, но отдельные участки его тела словно умершие. Так вот, печально, когда в таком состоянии находится плоть, однако ещё хуже, если что-то подобное постигает нашу душу.

Людмила Плетт - Книги по душепопечению

Вышло из печати 4 книги Людмилы Плетт по душепопечению:

Духовные болезни

Когда плачет душа

Хождение во свете

Соединённые Богом

Людмила Плетт - Духовные болезни

Серия «Душепопечительство» Книга первая

Издательство: «Wasser des Lebens»

Internet: www.wasserdeslebens.org

Издательство Миссия «Живые воды»

Издание первое, 2005 год, Тираж 10 000

Издание второе, 2008 год, Тираж 5 000

Издание третье, 2009 год, Тираж 2 000

Людмила Плетт - Духовные болезни - Содержание

Предисловие автора

1. Горечь - вулкан человеческой души

2. Язык, воспаляемый от геены

3. Проявления плотской человеческой природы

4. Грехи по отношению к ближним

5. Корень всех зол - сребролюбие

6. Пороки, рождённые желанием очей и похотью плоти

7. Гордость предшествует падению

8. Современное фарисейство

9. Грехи, являющиеся прямым вызовом Богу

10. Духовное бессилие Церкви последнего времени

11. Библиография

Людмила Плетт - Когда плачет душа

Серия «Душепопечительство» Книга вторая

Издательство: «Wasser des Lebens»

Internet: www.wasserdeslebens.org

Издательство Миссия «Живые воды»

Людмила Плетт - Когда плачет душа - Содержание

Предисловие автора

1. Угнетённые состояния души

2. Серость будней

3. В школе страданий

4. Одиночество

5. Боль от ран, нанесённых ближними

6. Духовный застой

7. Когда небо молчит

8. Безрадостное христианство

9. В поисках истины и правильной церкви

10. Наболевшие вопросы

11. Плывущие против течения

12. Конфликт поколений

13. Библиография

Людмила Плетт - Хождение в свете

Серия «Душепопечительство» Книга третья

Издательство: «Wasser des Lebens»

Internet: www.wasserdeslebens.org

Издательство Миссия «Живые воды»

ISBN 978-3-935308-10-6

Издание третье, 2009 год, Тираж 2 000

Людмила Плетт - Хождение во свете - Содержание

Предисловие автора

1. Плотской и духовный христианин

2. Искушения и испытания

3. Закон сеяния и жатвы

4. Важность освящения

5. Душепопечительство. Его методы и принципы

6. Душепопечитель, его призвание и ответственность пред Богом

7. Душепопечительство с оккультно-обременёнными людьми

8. Подводные камни в душепопечительстве

9. Духовный авторитет

10. Жизнь с Богом

11. Цель и смысл жизни

12. Готовясь к переходу в вечность

13. Библиография

Людмила Плетт - Соединенные Богом

Серия «Душепопечительство» Книга четвертая

Издательство: «Wasser des Lebens»

Internet: www.wasserdeslebens.org

Издательство Миссия «Живые воды»

Издание первое, 2013 год, тираж 3000

Издание второе, 2013 год, тираж 5000

Издание третье, 2013 год, тираж 2000

Людмила Плетт - Соединенные Богом

Предисловие автора

1. Предназначенные друг для друга

2. Различия, которые объединяют

3. Божественная гармония сердец

4. Главенство с любовью

5. Мудрая жена

6. Тайны, предназначенные для двоих

7. Проблемы, чреватые серьёзными последствиями

8. Вопросы, остающиеся без ответа

9. Чего не избежать в супружеской жизни

10. Когда брак становится тяжким бременем

11. Верующие жёны неверующих мужей

12. Супружество на закате жизни

13. Библиография

Людмила Плетт - Откровенный разговор Schwabisch Gmiind: Издательство Миссия «Живые воды», 2017. – 338 с. – (Серия «Душепопечительство». Книга пятая.) ISBN 978-3-935308-32-8 Людмила Плетт - Откровенный разговор – Содержание Предисловие автора 1. Безумный мир, в котором мы живём

2. В рабстве современного Вавилона

3. Дьявольские ловушки

4. Искушения и грехи молодости

5. Правильное ведение духовной борьбы

6. Обратная сторона так называемой дружбы

7. Мужское самообладание

8. Девичья чистота

9. Влюблённость и любовь

10. Поиск своей половинки

11. Святость добрачных отношений

12. Тем, кто остался без спутника жизни

От администрации сайта

По требованию Миссии «Живые воды» все файлы книг Л. Плетт удалены с сайта, хотя в свое время сама автор книг пересылала их админу сайта.

Ну чисто христианский подход...

28.11.2019 г