Плетт - Душепопечение
Душепопечительство
От автора. Когда шестнадцать лет тому назад Господь призвал меня к служению душепопечительства, мне сразу же пришлось столкнуться с тем, чего я в продолжение всей своей жизни ещё не переживала. Не буду рассказывать сейчас, как это произошло, потому что об этом уже написано в книге «Путём исканий»; скажу только, что с тех пор мне стал открываться неведомый доселе мир духовных болезней, показывающий истинное, реальное положение и духовное состояние душ и церквей.
Во время учёбы в медицинском институте и позже, уже работая врачом, я не переставала удивляться разнообразию недугов, которым подвержено человеческое тело. Став душепопечителем, я была ещё более изумлена многочисленностью болезней, поражающих нашу душу. Все они объединены одним хорошо знакомым нам словом «грех». В противоположность немощам плоти, о которых люди говорят в основном довольно открыто, болезни души принято обычно скрывать.
Впрочем, это и понятно. Кому хочется говорить о том, что характеризует тебя не с лучшей стороны. Таким образом, мы с благочестивым видом приходим на собрания, садимся, слушаем, о чём говорится с кафедры, молимся, поём хвалебные гимны Господу, свидетельствуем, короче говоря, играем роль серьёзных и искренних христиан, прекрасно сознавая, что в глубине сердца, которого никто из людей не видит, выглядит всё совершенно иначе.
Многих христиан не удовлетворяет такая жизнь. Желая духовного роста, они стонут и мечутся в поисках выхода из застоя и своего плачевного состояния. Их не удовлетворяют уверения, что всё в порядке и нужно только радоваться и благодарить Господа за дарованное спасение, а всё остальное приложится. В среде народа Божьего всё чаще наблюдается искание. Полные боли, кричащие письма и телефонные звонки с просьбой о совете и молитвенной поддержке ярче всего свидетельствуют об этом. Однако немало и таких верующих, которых подобные проблемы не волнуют. Они вполне удовлетворены собой и не могут понять, чего другим не хватает.
В неврологии существуют очень опасные состояния, сопровождающиеся полной анестезией и арефлексией, которые возникают при парезах, параличах и неврологических комах. При этом пациент не чувствует ни боли, ни прикосновения. Его кожа не реагирует на внешние раздражители, кожные и сухожильные рефлексы отсутствуют. Человек вроде ещё живёт, но отдельные участки его тела словно умершие. Так вот, печально, когда в таком состоянии находится плоть, однако ещё хуже, если что-то подобное постигает нашу душу.
Людмила Плетт - Книги по душепопечению
Вышло из печати 4 книги Людмилы Плетт по душепопечению:
- Духовные болезни
- Когда плачет душа
- Хождение во свете
- Соединённые Богом
Людмила Плетт - Духовные болезни
Серия «Душепопечительство» Книга первая
Издательство: «Wasser des Lebens»
Internet: www.wasserdeslebens.org
Издательство Миссия «Живые воды»
Издание первое, 2005 год, Тираж 10 000
Издание второе, 2008 год, Тираж 5 000
Издание третье, 2009 год, Тираж 2 000
Людмила Плетт - Духовные болезни - Содержание
Предисловие автора
- 1. Горечь - вулкан человеческой души
- 2. Язык, воспаляемый от геены
- 3. Проявления плотской человеческой природы
- 4. Грехи по отношению к ближним
- 5. Корень всех зол - сребролюбие
- 6. Пороки, рождённые желанием очей и похотью плоти
- 7. Гордость предшествует падению
- 8. Современное фарисейство
- 9. Грехи, являющиеся прямым вызовом Богу
- 10. Духовное бессилие Церкви последнего времени
- 11. Библиография
Людмила Плетт - Когда плачет душа
Серия «Душепопечительство» Книга вторая
Издательство: «Wasser des Lebens»
Internet: www.wasserdeslebens.org
Издательство Миссия «Живые воды»
Людмила Плетт - Когда плачет душа - Содержание
Предисловие автора
- 1. Угнетённые состояния души
- 2. Серость будней
- 3. В школе страданий
- 4. Одиночество
- 5. Боль от ран, нанесённых ближними
- 6. Духовный застой
- 7. Когда небо молчит
- 8. Безрадостное христианство
- 9. В поисках истины и правильной церкви
- 10. Наболевшие вопросы
- 11. Плывущие против течения
- 12. Конфликт поколений
- 13. Библиография
Людмила Плетт - Хождение в свете
Серия «Душепопечительство» Книга третья
Издательство: «Wasser des Lebens»
Internet: www.wasserdeslebens.org
Издательство Миссия «Живые воды»
ISBN 978-3-935308-10-6
Издание третье, 2009 год, Тираж 2 000
Людмила Плетт - Хождение во свете - Содержание
Предисловие автора
- 1. Плотской и духовный христианин
- 2. Искушения и испытания
- 3. Закон сеяния и жатвы
- 4. Важность освящения
- 5. Душепопечительство. Его методы и принципы
- 6. Душепопечитель, его призвание и ответственность пред Богом
- 7. Душепопечительство с оккультно-обременёнными людьми
- 8. Подводные камни в душепопечительстве
- 9. Духовный авторитет
- 10. Жизнь с Богом
- 11. Цель и смысл жизни
- 12. Готовясь к переходу в вечность
- 13. Библиография
Людмила Плетт - Соединенные Богом
Серия «Душепопечительство» Книга четвертая
Издательство: «Wasser des Lebens»
Internet: www.wasserdeslebens.org
Издательство Миссия «Живые воды»
Издание первое, 2013 год, тираж 3000
Издание второе, 2013 год, тираж 5000
Издание третье, 2013 год, тираж 2000
Людмила Плетт - Соединенные Богом
Предисловие автора
- 1. Предназначенные друг для друга
- 2. Различия, которые объединяют
- 3. Божественная гармония сердец
- 4. Главенство с любовью
- 5. Мудрая жена
- 6. Тайны, предназначенные для двоих
- 7. Проблемы, чреватые серьёзными последствиями
- 8. Вопросы, остающиеся без ответа
- 9. Чего не избежать в супружеской жизни
- 10. Когда брак становится тяжким бременем
- 11. Верующие жёны неверующих мужей
- 12. Супружество на закате жизни
- 13. Библиография
Людмила Плетт - Откровенный разговор
Schwabisch Gmiind: Издательство Миссия «Живые воды», 2017. – 338 с. – (Серия «Душепопечительство». Книга пятая.)
ISBN 978-3-935308-32-8
Людмила Плетт - Откровенный разговор – Содержание
Предисловие автора
- 1. Безумный мир, в котором мы живём
- 2. В рабстве современного Вавилона
- 3. Дьявольские ловушки
- 4. Искушения и грехи молодости
- 5. Правильное ведение духовной борьбы
- 6. Обратная сторона так называемой дружбы
- 7. Мужское самообладание
- 8. Девичья чистота
- 9. Влюблённость и любовь
- 10. Поиск своей половинки
- 11. Святость добрачных отношений
- 12. Тем, кто остался без спутника жизни
От администрации сайта
По требованию Миссии «Живые воды» все файлы книг Л. Плетт удалены с сайта, хотя в свое время сама автор книг пересылала их админу сайта.
Ну чисто христианский подход...
Ну чисто христианский подход...
28.11.2019 г
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