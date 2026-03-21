Низкий голос Джека звучал во всех уголках Великобритании и рассказывал с христианских позиций о вере и надежде, грехе и прощении. Рассказывал ярко, логично и убедительно. Шла война, и многие люди теряли надежду. Джек помогал вновь обрести ее. Сама манера речи заставляла вслушиваться в его слова. В то нелегкое время он обращался к народу со словами:

«Отдайте себя, и вы обретете свое подлинное «я». Пожертвуйте жизнью – и вы спасете ее. Отдайте каждую частицу своего существа, и вы найдете жизнь вечную… Ищите Христа, и вы найдете Его, и «все остальное приложится вам»».

В передаче «Ошеломляющая альтернатива» Клайв Льюис бросал вызов всем нехристианам. Он спрашивал: был ли Иисус просто хорошим человеком, учителем нравственности, пусть даже великим учителем? Или, как Он Сам утверждал, Он являлся Сыном Божьим?

Льюис считал, что есть только три варианта ответа на вопрос, кто же Христос на самом деле. Его следует признать Сыном Божьим, сумасшедшим или порождением ада. Каждый должен сделать свой выбор. Этот выбор совершается и в наши дни.

«Космическая трилогия» - вершина творчества Клайва Льюиса. В "Хрониках Нарнии" битва между добром и злом происходит в вымышленной стране, а в «Космической трилогии» поле сражения — вся Солнечная система.

Клайв Стейплз Льюис - Космическая трилогия

Эксмо, Домино, Москва, СПб. 2011

ISBN 978-5-699-46484-5

За пределы Безмолвной планеты

Роман впервые опубликован в 1938 г. Перевод выполнен С. Кошелевым (главы I–XII), М. Мушинской (главы XIII–XVIII), А. Казанской; под ред. Н. Трауберг (главы XIX–XXII, Постскриптум) по изданию: Lewis C. S. Out of the Silent Planet. Lnd., 1976.

Переландра

Роман впервые опубликован в 1943 г. Также печатался под названием «Voyage to Venus (Perelandra)». Перевод выполнен Л. Сумм по изданию; C. S. Lewis. Perelandra. New York, 1962; подготовлен к изданию при участии Н. Трауберг.

Мерзейшая мощь

Роман впервые издан в 1945 г. Перевод выполнен Н. Трауберг по изданию: C. S. Lewis. That Hideous Strength. A modern fairy-tale for grown-ups. Lnd., 1955.

Клайв Стейплз Льюис - Космическая трилогия - Содержание

Глава I Продажа университетской земли

Глава II Обед у проректора

Глава III Бэлбери и Сэнт-Энн

Глава IV Ликвидация анахронизмов

Глава V Гибкость

Глава VI Туман

Глава VII Пендрагон

Глава VIII Луна над Бэлбери

Глава IX Голова сарацина

Глава X Захваченный город

Глава XI Требуется Мерлин

Глава XII Ненастная ночь

Глава XIII Они обрушили на себя небо

Глава XIV «Жизнь — это встреча»

Глава XV Боги спускаются на Землю

Глава XVI Банкет в Бэлбери

Глава XVII Венера у Святой Анны