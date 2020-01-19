Идея этой книги родилась в самом начале 2010-х годов, и тогда она виделась автору прежде всего как научно-популярное повествование о перипетиях судьбы одного из самых выдающихся деятелей средневекового мусульманского Востока, чье благородство и гуманизм даже по отношению к врагам давно уже стали легендой. Романтика схваток сарацин и крестоносцев, красота жеста и слова, противостояние друг другу выдающихся полководцев, их непростые отношения, хитроумная дипломатия — вот что казалось мне тогда главным в первую очередь.

Петр Люкимсон - Саладин

Издательство Молодая гвардия, 2016. — 335[1] с.

ISBN 978-5-235-03922-3

Петр Люкимсон – Саладин – Содержание

Предисловие

Глава первая. Мальчик из Баальбека

Глава вторая. Мечтатель из Дамаска

Глава третья. Египетские ночи

Глава четвертая. Будьте готовы, Ваше Величество!

Глава пятая. Повелитель Египта

Глава шестая. Человек пограничья

Глава седьмая. Не саблей единой

Глава восьмая. По законам чести

Глава девятая. Битва за Крак

Глава десятая. Священная война

Глава одиннадцатая. «Освободитель Иерусалима»

Глава двенадцатая. Торжества победителей

Глава тринадцатая. Европа жаждет реванша

Глава четырнадцатая. Битво за Акко

Глава пятнадцатая. Падение Акко

Глава шестнадцатая. Враг мой, друг мой

Глава семнадцатая. Последние битвы

Глава восемнадцатая. Закат

Глава девятнадцатая. Смерть

Живее всех живых. Необходимое послесловие

Чингиз Гусейнов. О герое книги Петра Люкимсона

Основные даты жизни и деятельности Юсуфа ибн Айюба Салах ад-Дина (Саладина)

Литература

Петр Люкимсон – Саладин - Глава одиннадцатая - Освободитель Иерусалима

Впрочем, Салах ад-Дин был во многом исключительным явлением своей эпохи и в планетарном масштабе. Во всяком случае, на рубеже XII—XIII веков трудно найти фигуру правителя, который вел бы войны по тем же принципам чести и гуманизма, что и Салах ад-Дин.

Осада Цфата все еще шла, когда Салах ад-Дин с частью армии направился к Краку-де-Моав, ненавистному Аль-Кераку, бывшему логову Рено де Шатийона, которое он столько раз безуспешно пытался взять. С падением этой цитадели связано множество исторических загадок.

К примеру, из хроник трудно понять, сколько времени продолжалась его осада. Христианские источники утверждают, что восемь месяцев, но это означает, что Крак- де-Моав был осажден еще в апреле 1188 года, то есть почти одновременно с Краком-де-Шевалье. Верится в это с трудом — Салах ад-Дин просто не мог позволить себе осаждать обе эти крепости одновременно. Вдобавок предание гласит, что защитники Крака-де-Моав во время осады продали в рабство своих женщин и детей в обмен на продовольствие, но затем Салах ад-Дин милостиво вернул их обратно в семьи. Но ту же легенду рассказывают и о Краке-де-Ше- валье! Словом, и историки, и народные предания явно путаются между двумя Краками, что, согласитесь, никак не способствует исторической ясности. Но несомненно одно: Крак-де-Моав капитулировал в конце 1188 года после заключения с Салах ад-Дином договора, который он выполнил, как всегда, до последней точки.

Таким образом, 1188 год стал для Салах ад-Дина поис- тине триумфальным, и, возможно, поэтому он решил продолжать поход. В начале января 1189 года он вновь осадил Бельвуар. Как и во время предыдущих осад, защитники крепости сожгли деревянный мост, после чего крепость, как казалось, становилась неприступной.