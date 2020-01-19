Люкимсон - Саладин
Идея этой книги родилась в самом начале 2010-х годов, и тогда она виделась автору прежде всего как научно-популярное повествование о перипетиях судьбы одного из самых выдающихся деятелей средневекового мусульманского Востока, чье благородство и гуманизм даже по отношению к врагам давно уже стали легендой. Романтика схваток сарацин и крестоносцев, красота жеста и слова, противостояние друг другу выдающихся полководцев, их непростые отношения, хитроумная дипломатия — вот что казалось мне тогда главным в первую очередь.
Петр Люкимсон - Саладин
Издательство Молодая гвардия, 2016. — 335[1] с.
ISBN 978-5-235-03922-3
Петр Люкимсон – Саладин – Содержание
- Предисловие
- Глава первая. Мальчик из Баальбека
- Глава вторая. Мечтатель из Дамаска
- Глава третья. Египетские ночи
- Глава четвертая. Будьте готовы, Ваше Величество!
- Глава пятая. Повелитель Египта
- Глава шестая. Человек пограничья
- Глава седьмая. Не саблей единой
- Глава восьмая. По законам чести
- Глава девятая. Битва за Крак
- Глава десятая. Священная война
- Глава одиннадцатая. «Освободитель Иерусалима»
- Глава двенадцатая. Торжества победителей
- Глава тринадцатая. Европа жаждет реванша
- Глава четырнадцатая. Битво за Акко
- Глава пятнадцатая. Падение Акко
- Глава шестнадцатая. Враг мой, друг мой
- Глава семнадцатая. Последние битвы
- Глава восемнадцатая. Закат
- Глава девятнадцатая. Смерть
- Живее всех живых. Необходимое послесловие
- Чингиз Гусейнов. О герое книги Петра Люкимсона
- Основные даты жизни и деятельности Юсуфа ибн Айюба Салах ад-Дина (Саладина)
Литература
Петр Люкимсон – Саладин - Глава одиннадцатая - Освободитель Иерусалима
Впрочем, Салах ад-Дин был во многом исключительным явлением своей эпохи и в планетарном масштабе. Во всяком случае, на рубеже XII—XIII веков трудно найти фигуру правителя, который вел бы войны по тем же принципам чести и гуманизма, что и Салах ад-Дин.
Осада Цфата все еще шла, когда Салах ад-Дин с частью армии направился к Краку-де-Моав, ненавистному Аль-Кераку, бывшему логову Рено де Шатийона, которое он столько раз безуспешно пытался взять. С падением этой цитадели связано множество исторических загадок.
К примеру, из хроник трудно понять, сколько времени продолжалась его осада. Христианские источники утверждают, что восемь месяцев, но это означает, что Крак- де-Моав был осажден еще в апреле 1188 года, то есть почти одновременно с Краком-де-Шевалье. Верится в это с трудом — Салах ад-Дин просто не мог позволить себе осаждать обе эти крепости одновременно. Вдобавок предание гласит, что защитники Крака-де-Моав во время осады продали в рабство своих женщин и детей в обмен на продовольствие, но затем Салах ад-Дин милостиво вернул их обратно в семьи. Но ту же легенду рассказывают и о Краке-де-Ше- валье! Словом, и историки, и народные предания явно путаются между двумя Краками, что, согласитесь, никак не способствует исторической ясности. Но несомненно одно: Крак-де-Моав капитулировал в конце 1188 года после заключения с Салах ад-Дином договора, который он выполнил, как всегда, до последней точки.
Таким образом, 1188 год стал для Салах ад-Дина поис- тине триумфальным, и, возможно, поэтому он решил продолжать поход. В начале января 1189 года он вновь осадил Бельвуар. Как и во время предыдущих осад, защитники крепости сожгли деревянный мост, после чего крепость, как казалось, становилась неприступной.
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