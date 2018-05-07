Серия «Еврейские тайны»

Перед вами — книга шокирующих откровений, срывающая покровы со многих тайн семейной и интимной жизни евреев с древних времен и до наших дней. Разоблачая многие сложившиеся стереотипы о еврейской сексуальности, авторы книги подробно рассказывают об отношении евреев к вопросам любви и секса, а также о тех национальных и религиозных традициях еврейского народа, которые сами евреи на протяжении всей своей истории старались не афишировать. Сексуальная сторона жизни евреев предстает в книге в неразрывной связи с еврейской историей, религией, мистикой, культурой, сексологией, что делает ее интересной для самого широкого круга читателей.

Пётр Люкимсон - Марк Котлярский - Тайны еврейского секса

Феникс \ Неоглори — 491 с.

Ростов на Дону \ Краснодар, 2008 г.

ISBN 978-5-222-13453-5 (ООО «Феникс»)

ISBN 978-5-903875-12-2 (ООО «Неоглори»)

Пётр Люкимсон - Марк Котлярский - Тайны еврейского секса - Оглавление

ГЛАВА 1. Разрушение мифов

ГЛАВА 2. Любовь и брак: как это бывает у евреев

ГЛАВА 3. Техника еврейского секса

ГЛАВА 4. Ритмы любви

ГЛАВА 5. В мире сексуальных запретов и преступлений

ГЛАВА 6. Аборт и противозачаточные средства

ГЛАВА 7. Структуры повседневности

ГЛАВА 8. Развод

ГЛАВА 9. Евреи и проституция

ГЛАВА 10. Израиль: маленькая страна большого секса

ГЛАВА 11. Те самые слова, или Опыт занимательной лингвистики

ГЛАВА 12. Роль евреев в сексуальной культуре человечества

ГЛАВА 13. Евреи и сексуальная культура в бывшем СССР

Занимательное приложение: Что, где, когда и с кем?

Краткий глоссарий

100 Анекдотов про евреев и секс

Пётр Люкимсон - Марк Котлярский - Тайны еврейского секса - Ритмы любви

Раз в месяц в жизни каждой еврейской религиозной или просто соблюдающей национальные традиции семьи есть совершенно особый день: утром жена сообщает мужу, что сегодня вечером она, если не случится чего-нибудь непредвиденного, пойдет в микву. Это означает, что кончились двенадцать, а то и все четырнадцать «дней отдаления», когда супруги не только спали раздельно друг от друга, но и боялись друг к другу прикоснуться. И эта ночь будет для них ночью любви. Муж, который в обычные дни возвращался с работы затемно или просто допоздна забалтывался с друзьями, спешит в этот день домой пораньше, купив по дороге что-нибудь вкусное. По пути его невольно одолевают сексуальные фантазии, как именно они проведут эту ночь, как женщина, до которой ему так долго — кажется, целую вечность! — нельзя было дотронуться, разденется в полумраке спальни, как он коснется ее груди, а затем прильнет к ней губами...

Но вот он уже дома, а жена, встретив его и поручив ему детей, отправляется в ванную. Последняя проверка чистоты и вздох облегчения: похоже, все в порядке, можно тщательно искупаться и отправляться в микву. Она выходит из дома, когда на небе высыпают первые звезды, означающие у евреев начало нового дня. Детям говорит, что отправляется за покупками или к подруге. И если старшие догадываются о ее тайне и молчат, то младших приходится убеждать, что сегодня они должны остаться дома и немного побыть с папой. Затем она идет по освещенным фонарями улицам, стараясь не столкнуться нос к носу с кем-то из знакомых. Но даже если это произойдет, все равно она никому не скажет, куда направляется: никто не должен знать, кроме нее и мужа, когда именно она посетила микву. И потому даже если кто-то из знакомых или родственников случайно заметит, как она входила в двери миквы, он тоже должен держать об этом язык за зубами и не выдавать чужую тайну.

Но вот наша героиня, наконец, входит в микву, в которой обычно толпится немало женщин. Большинство, так же как и она, пришли сюда, чтобы совершить ритуальное омовение и в совершенной чистоте предстать пред мужем. Однако некоторые явились сюда в качестве свиты юной невесты, которая обязана посетить микву за день перед свадьбой и потому находится здесь впервые. Когда «юница» выйдет, подруги встретят ее радостными песнопениями и пригласят к столу со сладостями. Наконец, подходит ее очередь, и женщина заходит в предбанник, где должна снять с себя не только всю одежду, но и все украшения — кольца, сережки, бусы. Ничто не должно во время окунания в воды миквы препятствовать соприкосновению каждого участка тела с водой — иначе процедура будет считаться недействительной, не кошерной.

Вновь осмотрев всю себя и проверив, не забыла ли снять какую-нибудь мелочь — например, пластырь, которым прикрыта небольшая ранка после пореза, она еще раз принимает душ, а затем входит в помещение с небольшим бассейном, наполненным дождевой водой. Здесь ее встречает «хозяйка миквы» — старая, опытная еврейка, которая еще раз осматривает ее и разрешает спуститься в воду. После того как женщина зашла в воду настолько, что вода достигла уровня сердца, она погружается, наклоняясь вперед свободным и непринужденным движением — так, как она склонилась бы над колыбелью ребенка. Вода должна покрыть ее полностью — чтобы ни один участочек тела не остался на поверхности. Вот как излагает законы погружения в микву рав Элиягу Ки-Тов в своей книге «Ты и твой дом».

«Положение тела в воде во время погружения должно быть таким, чтобы вода могла свободно проникать в любые складки ее тела, в каждое укромное место на ее теле, потому рот не следует ни сжимать, ни открывать больше обычного, но следует держать губы в естественном положении; глаза также не следует зажмуривать; руки не нужно сжимать в кулаки, ноги не нужно плотно прижимать ни одну к другой, ни к телу, руки и ноги должны быть в свободном и естественном положении, как во время ходьбы: руки — слегка отодвинуты от тела, ноги немного раздвинуты.

Нельзя совершать омовение в микве ни выпрямившись по стойке «смирно», ни сидя, скорчившись, но, как было сказано, в свободном, полусогбенном положении. После того как женщина наклонилась, находясь, таким образом, в воде, и оказалась вся, целиком, вместе со своими волосами погруженной в воду один раз, она снова выпрямляется, поднимая голову над водой, обнимает себя обеими руками ниже уровня сердца, а глаза поднимает вверх и, все еще находясь в воде, произносит благословение: “Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями и заповедовавший нам погружение в воду”. И сразу же после этого снова погружается в воду точно так же, как в первый раз, и после этого становится полностью чистой...».