Люкимсон - Тайны Стены Плача
Скажем честно: в мире не так уж мало знаменитых Стен.
Великая Китайская Стена, призванная защитить Китай от варваров и оградить его от общения с внешним миром.
Кремлевская стена в Москве, за которой вершится судьба России, а подчас и всего человечества.
Канувшая в небытие Берлинская стена, разделявшая в свое время не только две Германии, но и две идеологические системы, два мира…
Само назначение любой стены по самой своей сути заключается в том, чтобы оградить, разделить, разграничить…
Есть на планете только одна стена, возможно, и построенная изначально со все той же целью разделения, но сегодня известная миллионам людей на планете, прежде всего, как та Стена, которая помогает не разделять, а соединять – соединять человека с Богом. И это – Западная Стена Храма в Иерусалиме, которую во всем мире знают еще, и как Стену Плача; главная святыня еврейского народа и одна из главных святынь нашей цивилизации.
– Да что вы, евреи, так уперлись в эту Стену, зачем она вам вообще сдалась? Давайте я построю вам новую стену из прекрасного белого иерусалимского камня, и молитесь там себе на здоровье! – сказал в 1930 году губернатор Иерусалима генерал Роберт
Сторрз великому раввину ХХ века раву Аврааму-Ицхаку Куку.
– Есть люди с каменным сердцем, а есть стены с сердцем человека, – ответил раввин, не принявший циничной шутки англичанина и не собиравшийся скрывать того, что он думает по поводу его сердца.
Трудно передать всю ту бурю чувств, которая охватывает любого еврея при виде этой Стены.
Это – Стена Скорби, ибо она служит ему напоминанием о величайшей трагедии его народа, о разрушении его столицы, изгнании с родной земли, превращении евреев в нацию скитальцев.
Но ведь если существует Западная Стена Храма, если можно прикоснуться к ее камням, то значит, все, что рассказывает Библия о самом Храме и о былом величии Иерусалима – это не миф, не досужая выдумка религиозных фанатиков… Значит, все это – правда. Но тогда правдой должно быть и то, что она предсказывает – о возвращении евреев на свою землю, возрождении их государства, восстановлении Иерусалима и Храма.
А потому Западная Стена – это, прежде всего, Стена Надежды.
Это – та ось, вокруг которой незримо крутилась вся национальная и духовная жизнь еврейского народа на протяжении двух последних тысячелетий. И, одновременно, это – то место, где сталкивались между собой почти все державы, религии, идеологии, претендующие в разные эпохи на мировое господство.
Ассирийцы, вавилоняне, греки, персы, арабы, римляне, немцы, французы, турки, англичане…
Идолопоклонники, зороастрийцы, христиане, мусульмане…
Все они побывали у этой стены, все претендовали на право обладать ею – и эта не только военная и политическая, но и метафизическая битва за Западную Стену продолжается до сих пор. И с каждым годом все больше и больше людей начинают осознавать поистине общемировое значение этой святыни.
Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о Стене Плача. Об ее истории; о сложенных вокруг нее преданиях и легендах; об ее сегодняшнем дне; о тех молитвах, которые читаются возле нее и тех правилах, обычаях и законах, которым должны следовать те, кто к ней приходит.
…Каждый из тех, кто хоть раз побывал у Стены Плача и прикоснулся к ее камням, описывает свои впечатления по-своему.
Иные честно признаются, что посещение этого места вообще не вызвало у них никаких особых эмоций: стоит себе обычная древняя стена, у которой толпятся или раскачиваются в такт молитве религиозные евреи – ну и что?! Чем она отличается от всех прочих исторических достопримечательностей, каких много в любой другой точке мира?!
Те же египетские пирамиды, развалины древнегреческих храмов или Великая китайская стена выглядят куда более впечатляюще и внушительнее.
И все же значительная часть побывавших у Стены Плача людей утверждают, что испытали, стоя у нее, некое совершенно особое чувство.
Но рассказывают они об испытанном ими переживании тоже по-разному.
Одни утверждают, что в тот момент, когда они коснулись Стены, их охватил необъяснимый душевный трепет.
Другие говорят, что ощутили в эти минуты, непонятно откуда пришедшие восхищение и восторг.
У третьих, наоборот, тоже непонятно откуда возникло чувство давящего страха, пришедшее вслед за осознанием собственной ничтожности и суетности прожитой жизни.
Четвертые вообще ничего не могут вспомнить о своей первой встрече со Стеной – они как будто отрешились в тот момент от всего материального мира, и в памяти остался лишь момент возвращения к реальности – словно они вдруг очнулись от глубокого сна…
Словом, у каждого из тех, кто почувствовал, что стоит не просто у очередной “исторической достопримечательности”, это чувство носило глубоко индивидуальный, неповторимый характер.
Петр Ефимович Люкимсон - Тайны Стены Плача
Издательство Феникс, 2010 г. – 368 с.
ISBN 978-5-222-16378-8
Петр Ефимович Люкимсон - Тайны Стены Плача – Содержание
Предисловие
Глава 1 Мистика Стены
- “Какой трепет внушает это место…”
- “И Дух Божий никогда не отойдет от Стены…”
- Храм и Стена Плача глазами христианина
- Храм и Стена Плача в Священной истории ислама
- О чем плачет Стена
Глава 2 Физика Стены
- В поисках каменоломен Ирода
- Жизнь Стены
Глава 3 История Стены
- “И будет эта Стена стеной вечной…”
- “Ой, что случилось с нами…”
- От Ездры и Неемии до Ирода Великого
- “Нельзя молиться за царя Ирода”
- Араб, который спас Стену
- От Тита до Мухаммеда
- Крушение надежд
- Возвращение Стены
- Западная Стена становится Стеной Плача
- Чудеса, тайна и молитвы
- Сколько стоит Стена?
Глава 4 Битва за Стену
- Новые мифы Старой Стены
- Погром
- “Зачем нам страна без Иерусалима?”
- “Храмовая гора в наших руках!”
Глава 5 Новая жизнь Стены
- Тедди Колек отвечает за все
- Кто правит Стеной?
Глава 6 Законы Стены
- «Благословен судивший нас праведно…»
- Законы уважения Стены
- Женщины у Стены
- Неевреи у Стены Плача
- Законы бережного отношения к Стене
- Записки в Стене: правила и законы
- Напишите письмо к Богу
Глава 7 Молитвы Стены
- Царица-Суббота
- И в радости, и в скорби
- “Сколько чудес совершил Ты ночью!”
Глава 8 Люди у Стены. Невыдуманные истории
- Сорок дней у Стены
- История одного камня
- Сватовство с перевоплощением душ
- История о золотом медальоне
- Голуби
- Держи вора!
- Колокольчики для Торы
- Потери и находки
- Братство нищих
- Жди звонка!
- Последняя молитва
- И было чудо
Послесловие
Список использованной литературы
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