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Люкимсон - Тайны Стены Плача

Петр Ефимович Люкимсон - Тайны Стены Плача
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Скажем честно: в мире не так уж мало знаменитых Стен.
Великая Китайская Стена, призванная защитить Китай от варваров и оградить его от общения с внешним миром.
Кремлевская стена в Москве, за которой вершится судьба России, а подчас и всего человечества.
Канувшая в небытие Берлинская стена, разделявшая в свое время не только две Германии, но и две идеологические системы, два мира…
Само назначение любой стены по самой своей сути заключается в том, чтобы оградить, разделить, разграничить…
Есть на планете только одна стена, возможно, и построенная изначально со все той же целью разделения, но сегодня известная миллионам людей на планете, прежде всего, как та Стена, которая помогает не разделять, а соединять – соединять человека с Богом. И это – Западная Стена Храма в Иерусалиме, которую во всем мире знают еще, и как Стену Плача; главная святыня еврейского народа и одна из главных святынь нашей цивилизации.
– Да что вы, евреи, так уперлись в эту Стену, зачем она вам вообще сдалась? Давайте я построю вам новую стену из прекрасного белого иерусалимского камня, и молитесь там себе на здоровье! – сказал в 1930 году губернатор Иерусалима генерал Роберт
Сторрз великому раввину ХХ века раву Аврааму-Ицхаку Куку.
– Есть люди с каменным сердцем, а есть стены с сердцем человека, – ответил раввин, не принявший циничной шутки англичанина и не собиравшийся скрывать того, что он думает по поводу его сердца.
Трудно передать всю ту бурю чувств, которая охватывает любого еврея при виде этой Стены.
Это – Стена Скорби, ибо она служит ему напоминанием о величайшей трагедии его народа, о разрушении его столицы, изгнании с родной земли, превращении евреев в нацию скитальцев.
Но ведь если существует Западная Стена Храма, если можно прикоснуться к ее камням, то значит, все, что рассказывает Библия о самом Храме и о былом величии Иерусалима – это не миф, не досужая выдумка религиозных фанатиков… Значит, все это – правда. Но тогда правдой должно быть и то, что она предсказывает – о возвращении евреев на свою землю, возрождении их государства, восстановлении Иерусалима и Храма.
А потому Западная Стена – это, прежде всего, Стена Надежды.
Это – та ось, вокруг которой незримо крутилась вся национальная и духовная жизнь еврейского народа на протяжении двух последних тысячелетий. И, одновременно, это – то место, где сталкивались между собой почти все державы, религии, идеологии, претендующие в разные эпохи на мировое господство.
Ассирийцы, вавилоняне, греки, персы, арабы, римляне, немцы, французы, турки, англичане…
Идолопоклонники, зороастрийцы, христиане, мусульмане…
Все они побывали у этой стены, все претендовали на право обладать ею – и эта не только военная и политическая, но и метафизическая битва за Западную Стену продолжается до сих пор. И с каждым годом все больше и больше людей начинают осознавать поистине общемировое значение этой святыни.
Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о Стене Плача. Об ее истории; о сложенных вокруг нее преданиях и легендах; об ее сегодняшнем дне; о тех молитвах, которые читаются возле нее и тех правилах, обычаях и законах, которым должны следовать те, кто к ней приходит.
…Каждый из тех, кто хоть раз побывал у Стены Плача и прикоснулся к ее камням, описывает свои впечатления по-своему.
Иные честно признаются, что посещение этого места вообще не вызвало у них никаких особых эмоций: стоит себе обычная древняя стена, у которой толпятся или раскачиваются в такт молитве религиозные евреи – ну и что?! Чем она отличается от всех прочих исторических достопримечательностей, каких много в любой другой точке мира?!
Те же египетские пирамиды, развалины древнегреческих храмов или Великая китайская стена выглядят куда более впечатляюще и внушительнее.
И все же значительная часть побывавших у Стены Плача людей утверждают, что испытали, стоя у нее, некое совершенно особое чувство.
Но рассказывают они об испытанном ими переживании тоже по-разному.
Одни утверждают, что в тот момент, когда они коснулись Стены, их охватил необъяснимый душевный трепет.
Другие говорят, что ощутили в эти минуты, непонятно откуда пришедшие восхищение и восторг.
У третьих, наоборот, тоже непонятно откуда возникло чувство давящего страха, пришедшее вслед за осознанием собственной ничтожности и суетности прожитой жизни.
Четвертые вообще ничего не могут вспомнить о своей первой встрече со Стеной – они как будто отрешились в тот момент от всего материального мира, и в памяти остался лишь момент возвращения к реальности – словно они вдруг очнулись от глубокого сна…
Словом, у каждого из тех, кто почувствовал, что стоит не просто у очередной “исторической достопримечательности”, это чувство носило глубоко индивидуальный, неповторимый характер.

Петр Ефимович Люкимсон - Тайны Стены Плача

Издательство Феникс, 2010 г. – 368 с.
ISBN 978-5-222-16378-8

Петр Ефимович Люкимсон - Тайны Стены Плача – Содержание

Предисловие
Глава 1 Мистика Стены
  • “Какой трепет внушает это место…”
  • “И Дух Божий никогда не отойдет от Стены…”
  • Храм и Стена Плача глазами христианина
  • Храм и Стена Плача в Священной истории ислама
  • О чем плачет Стена
Глава 2 Физика Стены
  • В поисках каменоломен Ирода
  • Жизнь Стены
Глава 3 История Стены
  • “И будет эта Стена стеной вечной…”
  • “Ой, что случилось с нами…”
  • От Ездры и Неемии до Ирода Великого
  • “Нельзя молиться за царя Ирода”
  • Араб, который спас Стену
  • От Тита до Мухаммеда
  • Крушение надежд
  • Возвращение Стены
  • Западная Стена становится Стеной Плача
  • Чудеса, тайна и молитвы
  • Сколько стоит Стена?
Глава 4 Битва за Стену
  • Новые мифы Старой Стены
  • Погром
  • “Зачем нам страна без Иерусалима?”
  • “Храмовая гора в наших руках!”
Глава 5 Новая жизнь Стены
  • Тедди Колек отвечает за все
  • Кто правит Стеной?
Глава 6 Законы Стены
  • «Благословен судивший нас праведно…»
  • Законы уважения Стены
  • Женщины у Стены
  • Неевреи у Стены Плача
  • Законы бережного отношения к Стене
  • Записки в Стене: правила и законы
  • Напишите письмо к Богу
Глава 7 Молитвы Стены
  • Царица-Суббота
  • И в радости, и в скорби
  • “Сколько чудес совершил Ты ночью!”
Глава 8 Люди у Стены. Невыдуманные истории
  • Сорок дней у Стены
  • История одного камня
  • Сватовство с перевоплощением душ
  • История о золотом медальоне
  • Голуби
  • Держи вора!
  • Колокольчики для Торы
  • Потери и находки
  • Братство нищих
  • Жди звонка!
  • Последняя молитва
  • И было чудо
Послесловие
Список использованной литературы
Views 404
Rating 5.0 / 5
Added 07.03.2025
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
B
brat librarian 9 years ago

Спасибо

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