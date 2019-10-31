Здається, людей завжди мучило відчуття, що світ, який їм знайомий та близький, може виявитися фальсифікацією. Здається, люди завжди боялися того, що все цілком зрозуміле раптом перестане бути таким, що з ними ведеться якась незрозуміла їм гра. Були, звичайно, і безневинні випадки, як з князем Потьомкіним, який своїй цариці, владній Катерині Великій, під час поїздки до Криму показав замість справжніх багатих сіл декорації. Проте, якщо навіть владну правительку можна було обдурити, то ще швидше можна ввести в оману хоч би кого, хоч би коли - чому б і ні?

Уявлення про такі відчуття існують з простих біологічних причин. Кожному, кому довелося довше попрацювати вночі, відоме це відчуття легкого розгальмування і розмите враження, що світ став дещо дивним, переосвітленим, занадто пластичним. Світ здається чужим. Дереалізація - так це називається в науці, таке переживання є абсолютно нормальним і може трапитися з кожним. Коли я під час навчання в - черговий раз перетворив ніч на день, щоб закінчити домашнє завдання, зі мною трапилося ось що: наступного дня, маючи чудовий настрій, я перебив професора, щоправда, на своє щастя, встиг це швидко помітити і виправити, сказавши кілька вибачливих слів. Я все ще пам'ятаю, як я подумав: щось тут не так.

Лютц Манфред - Блеф! Фальсифікація світу

з нім. пер. О. Мельник

К. : Вид-во Жупанського, 2016. 160 с.

ISBN 978-966-2355-73-4

Лютц Манфред - Блеф! Фальсифікація світу - Зміст

Передмова

Вступ. Моторошне запитання

І. Пролог

1. Боротьба зі старінням у Середньовіччі - Чернець блукає

2. Перебування не у тому світі - Пригоди Трумена Бербанка

3. Куліси - Про оленів, що сурмлять, та еротичні непорозуміння

ІІ. Світ-театр

1. Пропагандисти обману - Мудрість науки і трюки її фальсифікаторів а) Мисливці, збирачі і хвала хлібові б) Помилка Річарда Докінза в) Де папа з дияволом у думках сходяться

2. Фальсифікатори психосвіту - Нехтування істиною у психології і як я зазнав подвійного вигорання а) Убивство красивої теорії огидним фактом б) Фантастичний похід в оперу в) Тренінги, допоки не виникне потреба в допомозі

З. Агентства облуди - Блиск і убогість медіа, або Натяк на реальний: світ а) «Телик», який: означає світ б) «Удаваний: хворий:» помирає в) Життя у мережі

4. Вигодоотримувачі від брехні - Багаті і красиві, або Життя як у Бога за пазухою а) Різдвяний: Дід продає своє свято б) Фінансовий: світ закликає до «баранячого стрибка» в) Суспільство кастингів грається в Судний: день

5. Продуценти видимості - Створення штучних опор у духовному житті а) Як уникати смерті б) «Кругле повинно влучити в кутасте» в) Езотеричні псевдорелігії



ІІІ.Фінал

1. Гвалтування історії - «Що мені за діло до моєї вчорашньої балаканини»?

2. Відкриття - Справжнє життя і реальний: світ

З. Який: звідси вихід?

Лютц Манфред - Блеф! Фальсифікація світу - Передмова

Фальсифікації завжди видовищні. Фальшивомонетники та підроблювачі картин - це яскраві особистості, що збуджують уяву. У більшості випадків мова йде про мільйони, і ці захопливі кримінальні історії, зазвичай:, готові ДJІЯ фільмування. Проте грошові знаки та картини, по суті, сміховинно маленькі предмети порівняно з великим та широким світом. А якщо б увесь світ був фальсифікацією? Якщо б усе довкола нас, навмисно чи ні, було б єдиною величезною фальсифікацією? Якби ми жили у штучному пластиковому світі, за яким залишалась би прихованою власне істина? Але не треба хвилюватися, автор не з'їхав з глузду, навпаки, він - психіатр. Проте він бачить очевидні докази того, що у світі, в якому ви живете, щось не так. Реальною виявляється моторошна підозра, що панує шахрайство, яке породжує подальший: обман. І це шахрайство більшою чи меншою мірою стосується нас усіх. Ця книжка має на меті його викрити, щоб наприкінці читач зміг звільнитися з тенет помилок, від ілюзій: сприйняття, від нав'язаної брехні, які заважають бути самими собою. Йдеться, окрім того, про звільнення від фальшивого життя та про погляди, які стосуються основ нашого існування і які доступні кожному, хто лише цього забажає.

У моїй: книжці «Бог - коротка історія Найвеличнішого» насамкінець залишилося нез'ясованим питання, як можна було б пояснити світ без Бога, а у книжці «Божевільні! Ми опікуємося не тими» залишилося незрозумілим, куди нас жене тиранія нормальності. Про це ж йтиметься і тут. Але вже на початку хочу чітко сказати одне: я не вірю, що фальсифікація світу, про яку буде мова, є психічним явищем. Тобто я не вірю, що усі люди, не помічаючи цього, уявляють собі світ, якого не існує. І я не думаю, що йдеться про видіння та захоплення, про які можуть розповісти хіба що теологи. Навпаки, я переконаний, що ми всі перебуваємо під могутніми впливами, які заважають нам бачити світ таким, яким він є насправді, і що ця помилка, однак, набуває небезпечних розмірів. Огже, якщо ясно висловитися, я вважаю, що ви, шановні читачки та читачі, помиляєтеся. Погоджуюсь, це смілива теза, і звучить вона, можливо, дещо різко, але якщо вона відповідає дійсності, то не може не зачіпати, тому що тоді кожен наражається на небезпеку протягом порівняно короткого часу між народженням та смертю повірити фальсифікації, просто грати у неважливу гру і, врешті-решт, втратити своє власне неповторне життя. Огже, я бажаю вам читання, яке не залишить вас байдужими та внесе певну ясність.

Манфред Лютц