“Всё возникло из одной единой материи, из одного первичного вещества, из одного корня, из одного основания, из одного основного существа”.

Это первичное вещество, из которого возникли все отдельные вещи, получало всевозможные названия от разных философов: пан, хаос, гейль, шамаим и др.

Наш милый почивший брат Гомер называет эту общую материю “хаотической жидкостью”; она, как мы сейчас увидим, состоит из двух начал: из (активного) Духа и (пассивной) Воды. Оба они неотделимы одно от другого, но составляют одно и всегда одним и пребудут, в жидком ли, в сухом ли виде - безразлично. Учение нашего покойного брата даёт идею Монизма. Его “субстанция” представляет двустороннее вещество: “дух” и “жидкость” (тело). Монистическая идея выступит во всей полноте в дальнейшем изложении, где он говорит, что “Бог” обратил своё “Слово” в “пар”, который, сгущаясь, образовал “хаотическую жидкость”. Это объяснение вполне совпадает с физико-химическим толкованием происхождения мира. “Вместе е автором мы в разнообразии и множественности мира видим единство ”. Множественность - видима, единство - невидимо, скрыто (оккультно), трансцендентно.

Каждая возникшая вещь заключает в себе свойства того, от чего она произошла. Так как всё родилось из хаоса, как первоначального вещества, то все вещи заключают в себе этот хаос (хаотическую жидкость, первую материю). Вот почему лучшие мудрецы мира восклицают: наша материя во всех вещах этого мира; во всех вещах вокруг и около нас - куда ни упадёт взор; мы прикасаемся к ней ежеминутно, попираем её ногами, вдыхаем её и обоняем. Но об этом мы упоминаем вскользь, так как “Золотая цепь Гермеса” хотя и необходима для понимания алхимических книг, тем не менее, не есть сочинение алхимическое в узком смысле, но прежде всего естественно-философское; “Я направляю своё внимание главным образом не на “тайну мудрецов”, - Lapis philosophorum, - на добывание золота и тесно связанное с ним, по учению алхимиков, излечение: нет, я поклонник и исследователь тайн огня”. Но мы убедимся впоследствии в том, что автор действительно имел в виду и алхимическую цель там, где он говорит о Великом и Целом; но он умышленно скрывает эту цель, чтобы не сделать её достоянием непосвящённых.

Если все отдельные вещи заключают в себе “хаотическую воду”, то они тем самым все без исключения имеют в себе “дух” и “жидкость”. Этот дух разлит по всему миру так, что даже мельчайшая капля воды и мельчайшая пылинка наполнены духом и жидкостью в жидком или сухом состоянии. Подобно тому, как капля во всех своих делениях остаётся водой, так она остаётся и духом. Итак, “всё и каждое в мире - вода (жидкость и дух)”. Но так как вода и дух не что иное как “осуществившееся слово вечного Творца”, то получается отсюда вывод: “всё, что живёт, есть слово”. А так как слово от Бога исходит, то можно сказать: “Всё - Бог. Бог везде. Всё имеет в себе божественные свойства”.

Фердинанд Маак - Золотая цепь Гомера - Пособие, необходимое при изучении литературы Гермеса

Перевод с немецкого Е. Н. Гельфрейх. – Киев: Простобук, 2018. – 72 с.

Фердинанд Маак - Золотая цепь Гомера – Содержание

Предисловие

Введение

Первое отделение. Философские аксиомы “Золотой цепи Гомера"

Второе отделение. Естественно-историческая и философская система “Золотой цепи Гомера"

Третье отделение. Конечная цель “Золотой цепи"

Заключение. По поводу химических терминов