Маараль из Праги (Рабби Йеуда Лёв бар Бецалель) - «Дерех Хаим» - Комментарий на «Пиркей Авот»

В трактате Пиркей Авот («Поучения Отцов») собраны наставления мудрецов, цель которых — указать человеку правильный путь и помочь выбрать «дорогу жизни». Для глубокого понимания трактата следует обратиться к стиху из Мишлей 6:23: «Ибо заповедь — свеча, а Тора — свет, и дорога жизни — увещевания наставляющие». Этот стих, являясь квинтэссенцией поучений Пиркей Авот, дает ключ к их пониманию. Именно по этой причине наш комментарий к данному трактату получил название Дерех Хаим («Дорога Жизни»).

Разберем этот стих подробнее.

^ «Ибо заповедь—свеча, а Тора—свет»

Разум человека освещает ему дорогу, по которой следует идти по жизни. Однако разум способен лишь указать путь, которого следует придерживаться человеку, чтобы не утратить звание «человека». При этом, человек создан Богом и избран Им из всех других творений для выполнения определенной миссии. Подсказать же, что делать человеку, чтобы выполнить предназначенную ему Богом миссию, человеческий разум не в силах. Ибо разум не способен самостоятельно постичь, каковы должны быть поступки человека, позволяющие ему выполнить свое предназначение: «прилепиться» к Творцу и [тем самым] достичь главной цели — удостоиться Будущего мира.

Только свет Торы и заповедей — и ничто другое — способен осветить ту дорогу, по которой человек должен следовать, чтобы осуществить свое предназначение, для которого его создал Бог. Именно этот свет и подразумевается в стихе: «Ибо заповедь — свеча, а Тора — свет».

Тот факт, что стих связывает заповедь со свечой, а Тору со светом, имеет глубинный смысл, позволяющий понять разницу между различными уровнями проявления духовного в нашем материальном мире.

Следует знать, что свет в Писании всегда указывает на духовное, поскольку свет — наименее материальная субстанция из всего, что существует в мире. Он бывает двух видов: свет, связанный с носителем — например свет свечи, — и свет, не связанный с материальным носителем. Подобно градации света, существует и градация духовности.

Маараль из Праги (Рабби Йеуда Лёв бар Бецалель) - «Дерех Хаим» - Комментарий на «Пиркей Авот»

М.: Издательство Jewish Publishers, 5785 (2025). — 672 с.

ISBN 978-965-7863-00-8

Маараль из Праги (Рабби Йеуда Лёв бар Бецалель) - «Дерех Хаим» - Комментарий на «Пиркей Авот» - Содержание

От переводчика

Вступление

Предисловие

Мишна, предваряющая «Пиркей Авот»

Глава 1

Мишна 1 - Мишна 18

Глава 2

Мишна 1 - Мишна 16

Глава 3

Мишна 1 - Митна 18

Глава 4

Митна 1 - Митна 23

Глава 5

Митна 1 - Митна 22

Глава 6