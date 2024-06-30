Мабир - Проклятые боги

Почему бы не признаться? Я решил написать эту маленькую книгу, потому что мне очень хотелось её прочесть. Ничего подобного на французском языке не существует, это своего рода «Что я знаю о северной мифологии». На более чем двухстах страницах я упорядочил эти бессвязные, а порой и противоречивые рассказы. Таким образом, это сочинение изначально составлялось как моё собственное «представление о богах». Я хотел написать элементарную памятку, чтобы осветить густую тьму, тьму, в которой я долго блуждал с факелом в руке, подобно героям Жюля Верна в подземных меандрах далёкой Исландии, будучи уверенным, что открою, как и они, тайну рун в конце этого «Путешествия к центру веры»... Чтобы рассеять облака, закрывающие небо, иногда надо углубиться в недра земли и истории, обратиться с вопросами к древнейшей памяти.

Могу успокоить читателей: я не специалист и тем более не университетский учёный. Для того, чтобы взывать к нашим богам, у меня нет никаких других опор, кроме надежды и верности, что в итоге превратились в навязчивые мысли о теологических достоинствах естественного язьгаества.

Я должен был написать эту книгу. Будучи нормандцем по происхождению и пристрастиям, основателем журнала «Викинг», сотрудником журналов «Хеймдалль» и «Харо», которые понесли дальше его факел, автором истории нормандцев и эпопеи викингов, летописи полярных исследователей, знатоком саг— по крайней мере тех, какие есть во французском переводе, — увлеченным искателем гиперборейского солнца далекого острова Туле, мореплавателем, чей эмоциональный компас на протяжении нескольких десятилетий неизменно указывал на север, я должен был вернуть богам Асгарда жизнь, которую они некогда даровали мне. Я долго мечтал восстановить их пути, сделать их близкими и популярными — такими, какими подобает быть богам нашего клана.

В этом предприятии всякая эрудиция казалась мне бесполезной. Важны были только цвета и жесты. Позволить увидеть важнее, чем заставить поверить. Я не хотел играть роль учёного, кем я не являюсь. Рунический футарк не служит мне тайным алфавитом. Я хочу быть всего лишь любителем, но страстным и неутомимым, как белка Рататоск, что неустанно бегает от ветвей к корням древа Иггдрасиль, веками стравливая между собой орла и змея.

Таковы факты. Северная мифология окутана тем плотным, ледяным туманом, который моряки называют грязью и в котором корабль может напороться на камни.

Есть бесчисленное множество сочинений, популяризирующих великие темы из мифологии греков и римлян. Мы знакомы с богами и богинями Олимпа со школьной скамьи, мы видим их черты, запечатленные в мраморе музеев. Они остаются символами, хотя перестали быть божествами-охранителями. Но этот свет, которым сияет «классическая» традиция, лишь делает ещё более густой тьму, которая окружает «варварские» легенды.

Мабир Ж. - Проклятые боги - Легенды северной мифологии

М.: Тотенбург, 2022. —232 с.

ISBN 978-5-9216-2409-2

Мабир Ж. - Проклятые боги – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1. РОЖДЕНИЕ БОГОВ

1. Зияющая бездна и сотворение девяти миров

2. Борьба асов и ванов

3. Один, отец героев и повелитель рун

ЧАСТЬ 2. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОГОВ

4. Поэзия, крепость и золотые яблоки

5. Волк и змей, дикие сыновья Локи

6. Тор у страшных великанов в Йотунхейме

7. Любовные приключения и хитрости, пиры и остроты

ЧАСТЬ 3. СУМЕРКИ БОГОВ

8. Смерть Бальдра и наказание Локи

9. Огонь сумерек и солнце обновления

10. Раса людей, потомков бога Хеймдалля

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН