Мабир - Викинги, короли бурь

Пролитая кровь взывает к кровавой мести.

Четыре с половиной тысячи побежденных саксонских воинов связали, как диких зверей. Франкские воины собрали их на большой поляне в Саксенгейме. Вся кромка леса была заполнена вооруженными людьми в кожаных кольчугах. На их деревянных щитах, усеянных гвоздями, были вырезаны кресты. Другие кресты красовались на знаменах, красных как огонь или черных как ночь. Те, кто только что выиграл битву вблизи от крепости Ферден на берегу Адлера, к югу от Бремена, в самом сердце мятежной земли, служили будущему императору Запада, которого попы называли Карлом Великим.

Так в 782 году завершилась непримиримая война между франками и саксами, война креста Христа против молота Тора. Христиане Карла Великого победили язычников Видукинда. Жизнь тех, кто называл богом тайну лесов, зависела от тех, кто верил в Иисуса, сына Божия. У побежденных саксов не было иного выбора: либо крещение, либо смерть, либо на их затылки прольется небесная вода, либо по ним ударит лезвие меча. Вокруг пленников готовились те, кто должен был совершить решающий акт. Воины и монахи с нетерпением ждали. После нескольких недель изнурительной кампании в странах Севера для них настал момент истины. Воины зубоскалили, монахи пели псалмы. Сильный шум вдруг заглушил крики птиц, круживших под темными тучами сумерек. Долгие минуты ожидания истекли. Франки громкими криками выражали свое нетерпение и гнев. Саксы вызывающе смотрели на них и молчали. Их молчание, казалось, уже было ответом:

— Мы останемся верными вере наших отцов.

Разочарованные монахи сгрудились вокруг своего епископа. Никто в этот день не пожелал креститься. Они заголосили во всю глотку псалом: Gloria in excelsis deo.

Голоса монахов крепли. Они прижимались друг к другу в своих длинных рясах из грубой шерстяной ткани каштанового цвета. Прелат поднял золотой крест, что вызвало общий взрыв ярости. Слава в вышних Богу!

Et in terra pax hominibus bonnae voluntatis.

Мир людям доброй воли! Но эти язычники были не из тех, кто соглашается стать на колени и склонить голову, чтобы на нее пролилась небесная вода Господа, принявшего человеческий облик. Они упорно продолжали поклоняться божествам источников и деревьев и приветствовали одноглазого всадника, который скачет галопом грозовыми вечерами на своем восьминогом коне по тучам и молниям: Одина.

Мабир, Ж. - Викинги, короли бурь

М.: Тотенбург, 2023. — 228 с.

ISBN 978-5-9216-2433-7

Мабир, Ж. - Викинги, короли бурь – Содержание

ГЛАВА I. Через десять лет после массового истребления язычников саксов Карлом Великим монахи в Линдисфарне стали жертвами ярости норманнов

ГЛАВА II. Викинг Торгис провозглашает себя королем и даже аббатом Армата в Ирландии

ГЛАВА III. Рагнар Лодброг «весело умирает» в стране Данело в Англии

ГЛАВА IV. Харальд Тигнассе становится Харальдом Прекрасноволосым и подчиняет Норвегию

ГЛАВА V. Рольф Ходок заключает выгодное соглашение с Карлом Простоватым, королем Франции

ГЛАВА VI. Ингольф и первые колонисты овладевают Исландией

ГЛАВА VII. Изгнанник Эрик Красный насаждает северные учреждения в Гренландии

ГЛАВА VIII. Благодаря буре Бьярни открывает три неизвестных земли на западе

ГЛАВА IX. Лейф Счастливый пересекает Атлантику и исследует Винланд, будущую Канаду

ГЛАВА X. Датский король Харальд Синезубый строит лагерь в Иомсборге на Балтике

ГЛАВА XI. Норвежский ярл Хакон сокрушает могущество викингов Воллина

ГЛАВА ХII. Швед Рюрик и два его брата основывают в стране рек, впадающих в моря, «русскую» династию

ГЛАВА XIII. Харальд Суровый, вождь варяжской гвардии, пренебрегает императрицей Византии

ГЛАВА XIV. Кнут Великий мечтает об одной империи на всех побережьях Северного моря

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