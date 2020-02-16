Христианская философия и богословие утверждают, что Божественное творчество никогда не прекращается. Это надо понимать не в том смысле, что будто бы Бог сотворяет все новые и новые миры. Божественное творчество не прекращается, ибо существование однажды сотворенной твари есть постоянное творение этой твари. Всякая тварь возвратилась бы в небытие, если бы Господь хоть на мгновение приостановил бы Свой творческий акт. Божественный Промысл, Который все вещи держит на их пути, есть не что иное, как продолжающийся акт творения, которым все вещи были призваны быть. И именно поэтому вещи состоят в удивительно тесной связи с Богом.

Вещь, будучи постоянно сотворяемой, несома Божественной силой и во всякое мгновение получает свое бытие от Бога также, как и лучи получают свет от своего источника. Образно говоря, мы все несомы Божественной Творящей Рукой, мы все в ней «живем и движемся и существуем» (Деян. 17, 28). В этом как раз и сокрыта, говоря философским языком, основа имманентности Бога. Отношение Бога с Им сотворенным весьма своеобразно. Бог неизмеримо выше всего Им сотворенного, выше не только по Своему Совершенству, но и по самому Своему Существованию. Творения в сравнении с Богом, как говорит бл. Августин, «не так прекрасны, не так добры», как «их Творец». Это известно всем.

Антанас Мацейна - Агнец Божий

Перевод с литовского, предисловие и комментарии Татьяны Корнеевой-Мацейнене

СПб.: Алетейя, 2002. 304 с

ISBN 5-89329-459-9

Антанас Мацейна - Агнец Божий - Содержание

Вместо предисловия

Предисловие автора

ВВЕДЕНИЕ. «Вот Агнец Божий»

Указание на Христа

Ввод Христа в историю

ГЛАВА I. Преобразившийся Христос

Преображение как новое начало

Христос во Св. Троице

Христос в человечестве

Примат Божественности во Христе

ГЛАВА II. Уничижившийся Христос

Образ раба во Христе

Переживание Креста

Любовь ко Христу

Жизнь во Христе

ГЛАВА III. Царствующий Христос

Христос как Первообраз человека

Христос как Мера жизни

Христос как Бог истории

Христос как Вечный Первосвященник

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Господин Жатвы

Spiritus Creator

Spiritus Paraclitus

Spiritus Sanctificator

Послесловие переводчика

Антанас Мацейна - Агнец Божий - Господин Жатвы

Посылая семьдесят Своих учеников «по два пред Лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк. 10, 2), Христос сказал им: «жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (там же). Так кто же Он, этот Господин жатвы? Кто есть Тот, Который призывает делателей в виноградники Христа? Не кто другой, как Дух Святой, Которого обещал ниспослать сам Христос (ср. Ин. 15, 26) и Который действительно низошел в день Троицы на апостолов и учеников и ожидающих Его в горнице в Иерусалиме (ср. Деян. 1, 13; 2, 1-4). Этот Дух Истины должен был, как сказал Христос Своим ученикам, возвестить им все, что они еще не могли вместить (ср. Ин. 16, 12), когда Христос пребывал на земле. Иначе говоря, Он должен был довершить созревание Церкви на ее историческом пути. С другой стороны, Дух Святой, как сказал Господь, «от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16,15). Следовательно, Святой Дух должен был продолжить и дополнить явление Христа. И, наконец, Он должен был наставить апостолов «на всякую истину» (Ин. 16, 13), что означает руководить Церковью в ее росте.

Эти, указанные Самим Христом, задачи Духа Святого — довершить созревание Церкви, руководить и продолжить явление Христа — показывают, что Церковь не только вечное, до скончания веков присутствие одного Христа, но и присутствие Духа Истины, как принципа действия в мистическом Теле Христа. Господин жатвы есть «огонь и любовь», как Он назван в гимне «Veni Creator». В Его руках загрязненное становится чистым, заживает израненное, увлажняется иссушенное. Он — «Дух Святый Свет и Живот, и живый Источник умный, Дух премудрости, Дух разума, Благий, Правый, Умный» (Пятидесятница, стихиры на хвалитех, глас 4). Он — великий Утешитель, «Сокровище благих» и жизни Податель, дающий успокоение в работе, прохладу в жаре, успокоение в молитве. Иначе говоря, преобразующее значение Церкви сокрыто в действии Св. Духа. История после Христа есть развитие и совершение Искупления. Это великая жатва, урожай которой вырос на Крови Христовой. Господин этой жатвы, о созревании урожая которой, как совершении Искупления в истории, заботилась Церковь, есть Дух Святой. Таким образом, нельзя закончить книгу о Христе, не задав себе вопроса, кто же Он есть, этот Дух Истины, этот Утешитель, Который был прислан Христом и Который теперь действует не только в сердце отдельного человека, но и в жизни всего общества.