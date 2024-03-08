Мацуца Игорь - Благословение Авраама

Имел ли Адам нужды? - Да какие могут быть нужды в раю? - воскликнул бы кто-то. Правильно. Пока Адам не согрешил, никаких особых нужд у него не было. Бог позаботился обо всем наилучшим образом. В раю все было устроено «хорошо весьма». Уже потом, после грехопадения, Адаму было сказано:

Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Быт. 3:17-19

Мы видим, как появились две первые материальные проблемы, о которых говорится в Библии. Они появились в результате греха:

- земля стала проклятой, теперь она не будет давать Адаму то изобилие, что было раньше, а произрастит ему сложности в виде терний и волчцов;

- работать человеку будет сложнее. Чтобы себя прокормить, придётся немало потрудиться и “есть хлеб в поте лица”.

Человек, родившийся и сформировавшийся как личность в окружении греховного мира, не имеет никакого представления о том, что имел Адам до грехопадения. Подобно тому, как рожденное в неволе животное не знает, что такое свобода, и воспринимает неволю как единственно возможную среду для своего существования, так и мы, наследники падшего Адама, приходим в этот мир, принимая проклятую землю и необходимость работать в поте лица как единственно возможную для нас среду существования. Продолжим аналогию: мы с грустью смотрим на сильного тигра в тесной клетке зоопарка, зная, что он живет не той жизнью, которую ему определил изначально Творец. Наверное, так же с грустью Бог и ангелы Его смотрят на человека, опутанного грехами и живущего вовсе не той жизнью, которой он должен был бы жить.

Обычно, когда кто-то думает о рае, из которого был изгнан Адам, он представляет себе прекрасный сад, чудесное место, где есть всё необходимое для жизни. Действительно, всё, что создал Бог, было «хорошим весьма» (Быт. 1:31). При этом мы не должны упускать главную особенность райской жизни - это жизнь в свободном общении с Богом, жизнь под покровом славы Его. Рай без Бога - это не рай. Его благословление благотворно влияло на райский сад, который приносил обильные плоды. Адам и Ева, пребывая в общении с Господом, также освящались Духом Его. Под благотворным влиянием Творца находились их разум, чувства и способности, что также приносило благословенные плоды в их жизнь. Их душа была наделена божественной силой и способностями, о чем мы можем иметь представление, глядя на «второго Адама» - Иисуса Христа. Посмотрите, как легко Господь решает проблемы рыбаков! Об этом мы читаем в Евангелии от Луки (5:1-11). Они трудились всю ночь и ничего не поймали потому, что не знали, где ловить. Не знать такие вещи - естественно для нас. Чудом было то, что сделал Иисус, хотя мы не видим, что для Него это было сложно. Он просто сказал им, куда надо закинуть сети. Попробуем представить себе, как кто-то подходит к Господу и спрашивает: «А как Ты угадал?» Что бы мог ответить Иисус на это? Возможно: «Кто ходит днем - не угадывает, он видит» (Иоан. 11:8-10).

Игорь Мацуца - Благословение Авраама

Хмельницкий: Отпечатано ЧП “Ковальський В. В.”, 2010. – 170 с.

Игорь Мацуца - Благословение Авраама – Содержание

Часть I. Завет Авраама Предисловие. Падение Адама и возникновение нужд

Глава 1. Благословение Авраама

Глава 2. Благословение Исаака

Глава 3. Благословение Иакова

Глава 4. Благословение Иосифа

Часть II. Вехий Завет Глава 5. Моисей

Глава 6. Уроки пустыни

Глава 7. Ханаан

Глава 8. Богатство Соломона

Глава 9. Книга Притчей и Екклесиаста

Глава 10. Падение царства

Часть III. Новый Завет