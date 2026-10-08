Мацура - Демонология Японии
Это лишь немногие из нескончаемых потрясающе странных и безумно занимательных мифических существ, которые населяют Японию уже более двух тысяч лет. Впервые описанные в древних хрониках «Кодзики» (ок. 712 г. н. э.) и «Нихон Сёки» (ок. 720 г. н. э.), эти истории передавались из поколения в поколение, адаптировались, приукрашивались и дополнялись в разных письменных источниках, устных рассказах, картинах, поэзии и пьесах. Некоторые истории даже публиковались как реальные события в ранних новостных изданиях — каварабан.
Учитывая долгую историю Японии и богатое воображение ее народа, неудивительно, что маленькое островное государство стало домом для стольких богов (ками), духов, монстров, народных героев и злодеев, а также всевозможных уникальных сверхъестественных существ — ёкаев. Все они мирно жили в пределах Японии до тех пор, пока Интернет не стал широко доступен, и тогда они разлетелись по всему земному шару. Многоликие чудовища — от благородных до свирепых, от смешных до соблазнительных — вырвались за пределы Японии, чтобы пугать, завораживать и пленять людей по всему миру. Сегодня их можно встретить в популярных комиксах, манге, аниме, фильмах и играх.
Мацура Терса – Демонология Японии – Гоблин каппа, огни кицунэби и пожиратель снов
Перевод с английского Анастасии Воронцовой. — Москва: МИФ, 2025. — 240 с.: ил. Оригинальное издание: The Book of Japanese Folklore: An Encyclopedia of the Spirits, Monsters, and Yokai of Japanese Myth (2024).
ISBN 978-5-00250-174-8
Мацура Терса – Демонология Японии – Содержание
Пролог
Предисловие
Японская культура и фольклор
Сила и загадочность японского фольклора
Терминология и истоки фольклора
Пересекающиеся истории
Основные источники
Ёкаи и вы
Абэ но Сэймэй: легендарный астролог и мистик
Адзукиарай: мойщик красной фасоли
Аканамэ: слизыватель грязи
Амабиэ: прорицающее морское создание
Баку: пожиратель снов
Бакэнэко и нэкомата: коты-монстры
Бимбогами: бог нищеты
Дзасики вараси: ребенок из гостевой комнаты
Дзёрогумо: паучиха-соблазнительница
Дзиммэндзю, дзиммэнкэн и дзиммэнгё: дерево, пес и рыба с человеческими лицами
Дзиммэнсо: опухоль с человеческим лицом
Доротабо: гоблин с грязных полей
Иттан момэн: хлопковое полотно
Камаитати: ласка с серпом
Каппа: водяной гоблин
Кинтаро: Золотой мальчик
Кицунэ: лисы
Кодама: дух дерева
Конаки дзидзи: старик, плачущий как ребенок
Момотаро: Персиковый мальчик
Нингё: человек-рыба
Ноппэрабо: плосколицый
Нуэ: японская химера
Оками: волк
Они: демон
Ониби и кицунэби: демонические огни и лисьи огни
Райдзин и Фудзин: бог грома и бурь и бог ветра
Райдзю: громовое чудище
Рокурокуби: длинношеяя женщина
Рю: дракон
Тануки: енотовидная собака
Тофу кодзо: тофу-мальчик
Тэнгу: небесная собака
Умибодзу: морской монах
Урасима Таро: легенда о спасенной черепахе
Усиони: демонический бык
Футакути онна: женщина с двумя ртами
Хасихимэ: дева моста
Хитоцумэ кодзо: одноглазый мальчик-монах
Цукумогами: девяностодевятилетние духи
Цутигумо: земляной паук
Цутиноко: молотозмей, или дитя земли
Юки онна: снежная женщина
Ямауба: горная ведьма
Ятагарасу: трехногий ворон
Дополнительная литература
Благодарности
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