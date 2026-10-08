Мацура - Демонология Японии

Это лишь немногие из нескончаемых потрясающе странных и безумно занимательных мифических существ, которые населяют Японию уже более двух тысяч лет. Впервые описанные в древних хрониках «Кодзики» (ок. 712 г. н. э.) и «Нихон Сёки» (ок. 720 г. н. э.), эти истории передавались из поколения в поколение, адаптировались, приукрашивались и дополнялись в разных письменных источниках, устных рассказах, картинах, поэзии и пьесах. Некоторые истории даже публиковались как реальные события в ранних новостных изданиях — каварабан.

Учитывая долгую историю Японии и богатое воображение ее народа, неудивительно, что маленькое островное государство стало домом для стольких богов (ками), духов, монстров, народных героев и злодеев, а также всевозможных уникальных сверхъестественных существ — ёкаев. Все они мирно жили в пределах Японии до тех пор, пока Интернет не стал широко доступен, и тогда они разлетелись по всему земному шару. Многоликие чудовища — от благородных до свирепых, от смешных до соблазнительных — вырвались за пределы Японии, чтобы пугать, завораживать и пленять людей по всему миру. Сегодня их можно встретить в популярных комиксах, манге, аниме, фильмах и играх.

Мацура Терса – Демонология Японии – Гоблин каппа, огни кицунэби и пожиратель снов

Перевод с английского Анастасии Воронцовой. — Москва: МИФ, 2025. — 240 с.: ил. Оригинальное издание: The Book of Japanese Folklore: An Encyclopedia of the Spirits, Monsters, and Yokai of Japanese Myth (2024).

ISBN 978-5-00250-174-8

Мацура Терса – Демонология Японии – Содержание