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Мацура - Демонология Японии

Мацура - Демонология Японии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism

Это лишь немногие из нескончаемых потрясающе странных и безумно занимательных мифических существ, которые населяют Японию уже более двух тысяч лет. Впервые описанные в древних хрониках «Кодзики» (ок. 712 г. н. э.) и «Нихон Сёки» (ок. 720 г. н. э.), эти истории передавались из поколения в поколение, адаптировались, приукрашивались и дополнялись в разных письменных источниках, устных рассказах, картинах, поэзии и пьесах. Некоторые истории даже публиковались как реальные события в ранних новостных изданиях — каварабан.

Учитывая долгую историю Японии и богатое воображение ее народа, неудивительно, что маленькое островное государство стало домом для стольких богов (ками), духов, монстров, народных героев и злодеев, а также всевозможных уникальных сверхъестественных существ — ёкаев. Все они мирно жили в пределах Японии до тех пор, пока Интернет не стал широко доступен, и тогда они разлетелись по всему земному шару. Многоликие чудовища — от благородных до свирепых, от смешных до соблазнительных — вырвались за пределы Японии, чтобы пугать, завораживать и пленять людей по всему миру. Сегодня их можно встретить в популярных комиксах, манге, аниме, фильмах и играх.

Мацура Терса – Демонология Японии – Гоблин каппа, огни кицунэби и пожиратель снов

Перевод с английского Анастасии Воронцовой. — Москва: МИФ, 2025. — 240 с.: ил. Оригинальное издание: The Book of Japanese Folklore: An Encyclopedia of the Spirits, Monsters, and Yokai of Japanese Myth (2024).
ISBN 978-5-00250-174-8

Мацура Терса – Демонология Японии – Содержание

  • Пролог

  • Предисловие

  • Японская культура и фольклор

    • Сила и загадочность японского фольклора

    • Терминология и истоки фольклора

    • Пересекающиеся истории

    • Основные источники

    • Ёкаи и вы

  • Абэ но Сэймэй: легендарный астролог и мистик

  • Адзукиарай: мойщик красной фасоли

  • Аканамэ: слизыватель грязи

  • Амабиэ: прорицающее морское создание

  • Баку: пожиратель снов

  • Бакэнэко и нэкомата: коты-монстры

  • Бимбогами: бог нищеты

  • Дзасики вараси: ребенок из гостевой комнаты

  • Дзёрогумо: паучиха-соблазнительница

  • Дзиммэндзю, дзиммэнкэн и дзиммэнгё: дерево, пес и рыба с человеческими лицами

  • Дзиммэнсо: опухоль с человеческим лицом

  • Доротабо: гоблин с грязных полей

  • Иттан момэн: хлопковое полотно

  • Камаитати: ласка с серпом

  • Каппа: водяной гоблин

  • Кинтаро: Золотой мальчик

  • Кицунэ: лисы

  • Кодама: дух дерева

  • Конаки дзидзи: старик, плачущий как ребенок

  • Момотаро: Персиковый мальчик

  • Нингё: человек-рыба

  • Ноппэрабо: плосколицый

  • Нуэ: японская химера

  • Оками: волк

  • Они: демон

  • Ониби и кицунэби: демонические огни и лисьи огни

  • Райдзин и Фудзин: бог грома и бурь и бог ветра

  • Райдзю: громовое чудище

  • Рокурокуби: длинношеяя женщина

  • Рю: дракон

  • Тануки: енотовидная собака

  • Тофу кодзо: тофу-мальчик

  • Тэнгу: небесная собака

  • Умибодзу: морской монах

  • Урасима Таро: легенда о спасенной черепахе

  • Усиони: демонический бык

  • Футакути онна: женщина с двумя ртами

  • Хасихимэ: дева моста

  • Хитоцумэ кодзо: одноглазый мальчик-монах

  • Цукумогами: девяностодевятилетние духи

  • Цутигумо: земляной паук

  • Цутиноко: молотозмей, или дитя земли

  • Юки онна: снежная женщина

  • Ямауба: горная ведьма

  • Ятагарасу: трехногий ворон

  • Дополнительная литература

  • Благодарности

Views 39
Rating 4.0 / 5
Added 08.10.2026
Author zealot
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4.0/5 (1)

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