Египетские мифы
Книга «Египетские мифы», выпущенная издательством «Эксмо» в 2023 году, представляет собой современный и увлекательный путеводитель по одной из самых загадочных цивилизаций древности. Издание ставит задачу систематизировать сложные и порой противоречивые верования египтян, делая их доступными для широкого круга читателей. Основная идея книги заключается в том, что египетская мифология — это не просто набор сказок о богах с головами животных, а глубокая философская система, пронизывающая все аспекты жизни: от государственного устройства и архитектуры пирамид до повседневных ритуалов и погребальных практик.
Содержательная часть книги охватывает весь спектр египетского мировоззрения, начиная с различных версий сотворения Вселенной и заканчивая анализом влияния Египта на современную массовую культуру. Автор подробно рассматривает ключевые сюжеты, такие как ежедневное путешествие бога Ра на солнечной ладье и драматическую историю об Осирисе, Исиде и Сете, которая легла в основу представлений о суде над душой в загробном мире. Особое внимание уделяется практической стороне мифологии: технике мумификации, символике саркофагов и архитектурной эволюции пирамид, что помогает читателю понять связь между религиозным мифом и материальными памятниками, дошедшими до наших дней.
Текст написан в живом, научно-популярном стиле, где исторические факты перемежаются с легендами и результатами современных археологических исследований. Книга богато иллюстрирована, что позволяет визуализировать описываемых божеств и грандиозные сооружения плато Гиза. Работа служит отличным введением в египтологию, освещая вклад таких личностей, как Жан-Франсуа Шампольон и Говард Картер, и даже затрагивает тему «русского Египта». Это издание не только знакомит с древними текстами, но и объясняет, почему образы Древнего Египта продолжают волновать воображение людей спустя тысячи лет.
Москва: Эксмо, 2023. — 224 с. : ил. + цв. вкл.
ISBN 978-5-04-187612-8
Египетские мифы – Содержание
Введение
Глава 1. То ли небо, а то ли… корова. Сотворение мира
Древний Египет и его мифы: сложно загадочно, увлекательно!
«Да что же вы творите?», или Версии о происхождении Вселенной
Глава 2. Боги, звери, ладьи и фараоны
Попытка бунта
Ежедневное путешествие бога Ра
Транспорт фараона
От тотемов до поклонения кошкам
Глава 3. Метаморфозы Солнца
Эпоха Амона-Ра: расцвет, размах, монументальность
Бог солнца меняет имя и облик
«Красавица пришла»
Глава 4. На земле и под землей: мифы об Осирисе
Такие разные братья
Самоотверженная Исида
Борьба Сета и Гора
Суд над покойником
Глава 5. Мир земной и мир загробный: мифология и практика
Трудности перевода
Человек разносторонний: в буквальном смысле!
Рождение мумии, или Саркофаг — лучший подарок
Глава 6. Пирамиды: легенды, загадки, исследования
Гробница? Космодром? Амбар?
Мастабы, а также пирамиды ступенчатые и «ломаные»
Еще один взгляд на плато Гиза
Глава 7. Древний Египет в истории и в мире
Наполеон Бонапарт как основатель египтологии
Иероглифы прочитаны!
«Русский Египет»
Гробница Тутанхамона. Новая волна египтомании
Культура великая в культуре массовой
Глава 8. От мифа — к сказке и повести
«Сказка ложь, да в ней намек»
Сатни-Хемуас в царстве Осириса
Лев и мышонок
Мудрый полководец
Заключение
