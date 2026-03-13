Книга «Египетские мифы», выпущенная издательством «Эксмо» в 2023 году, представляет собой современный и увлекательный путеводитель по одной из самых загадочных цивилизаций древности. Издание ставит задачу систематизировать сложные и порой противоречивые верования египтян, делая их доступными для широкого круга читателей. Основная идея книги заключается в том, что египетская мифология — это не просто набор сказок о богах с головами животных, а глубокая философская система, пронизывающая все аспекты жизни: от государственного устройства и архитектуры пирамид до повседневных ритуалов и погребальных практик.

Содержательная часть книги охватывает весь спектр египетского мировоззрения, начиная с различных версий сотворения Вселенной и заканчивая анализом влияния Египта на современную массовую культуру. Автор подробно рассматривает ключевые сюжеты, такие как ежедневное путешествие бога Ра на солнечной ладье и драматическую историю об Осирисе, Исиде и Сете, которая легла в основу представлений о суде над душой в загробном мире. Особое внимание уделяется практической стороне мифологии: технике мумификации, символике саркофагов и архитектурной эволюции пирамид, что помогает читателю понять связь между религиозным мифом и материальными памятниками, дошедшими до наших дней.

Текст написан в живом, научно-популярном стиле, где исторические факты перемежаются с легендами и результатами современных археологических исследований. Книга богато иллюстрирована, что позволяет визуализировать описываемых божеств и грандиозные сооружения плато Гиза. Работа служит отличным введением в египтологию, освещая вклад таких личностей, как Жан-Франсуа Шампольон и Говард Картер, и даже затрагивает тему «русского Египта». Это издание не только знакомит с древними текстами, но и объясняет, почему образы Древнего Египта продолжают волновать воображение людей спустя тысячи лет.

Египетские мифы

Москва: Эксмо, 2023. — 224 с. : ил. + цв. вкл.

ISBN 978-5-04-187612-8

Египетские мифы – Содержание

Введение

Глава 1. То ли небо, а то ли… корова. Сотворение мира

Древний Египет и его мифы: сложно загадочно, увлекательно!

«Да что же вы творите?», или Версии о происхождении Вселенной

Глава 2. Боги, звери, ладьи и фараоны

Попытка бунта

Ежедневное путешествие бога Ра

Транспорт фараона

От тотемов до поклонения кошкам

Глава 3. Метаморфозы Солнца

Эпоха Амона-Ра: расцвет, размах, монументальность

Бог солнца меняет имя и облик

«Красавица пришла»

Глава 4. На земле и под землей: мифы об Осирисе

Такие разные братья

Самоотверженная Исида

Борьба Сета и Гора

Суд над покойником

Глава 5. Мир земной и мир загробный: мифология и практика

Трудности перевода

Человек разносторонний: в буквальном смысле!

Рождение мумии, или Саркофаг — лучший подарок

Глава 6. Пирамиды: легенды, загадки, исследования

Гробница? Космодром? Амбар?

Мастабы, а также пирамиды ступенчатые и «ломаные»

Еще один взгляд на плато Гиза

Глава 7. Древний Египет в истории и в мире

Наполеон Бонапарт как основатель египтологии

Иероглифы прочитаны!

«Русский Египет»

Гробница Тутанхамона. Новая волна египтомании

Культура великая в культуре массовой

Глава 8. От мифа — к сказке и повести

«Сказка ложь, да в ней намек»

Сатни-Хемуас в царстве Осириса

Лев и мышонок

Мудрый полководец

Заключение