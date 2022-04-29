Рафаэля (1483-1520) называют мастером Мадонн. Все его творчество пронизано стремлением выразить светлое состояние духа, возвышенную красоту и гармонию. Синтез этих начал художник находил в образе Девы Марии и неустанно обращался к связанным с Ней сюжетам. Всемирно известные Мадонны Рафаэля камерные миниатюры или царящие в славе в больших алтарных композициях знаменуют путь художника к совершенному воплощению идеального образа Богоматери.

Для раннего, урбинского периода творчества мастера характерна Мадонна Конестабиле (1502-1504, Государственный Эрмитаж). Ранее в соответствии со своим сюжетом она называлась Мадонна дель Либро: в правой руке Богоматерь держит раскрытую книгу, к которой тянется Младенец. Задумчивость, оттенок легкой грусти в лице юной Марии созвучны настроению, которое рождает прозрачный весенний пейзаж. Плавные линии фигур, мягкая живописная манера подчеркивают нежность и хрупкость облика женщины-матери, красоту окружающего ее мира.

Флорентийские Мадонны Рафаэля (их более десяти) это миловидные, трогательные и чарующие грацией юные матери. Среди них выделяются три близкие по композиции картины: Мадонна со щеглом (1506, Уффици), Мадонна в зелени (1506, Музей истории искусств, Вена) и Прекрасная садовница (1507, Лувр). Мастер варьирует в них свой любимый мотив: на фоне идиллического пейзажа он пишет юную Богоматерь и играющих у ее ног маленьких детей Христа и Иоанна Крестителя. Гармония сюжета поддерживается устойчивым, уравновешенным ритмом композиционной пирамиды. Иное художественное решение Рафаэль выбирает для картины Мадонна с безбородым Иосифом (1506, Государственный Эрмитаж), представляющей Святое семейство. Наделяя юную Марию и Младенца Иисуса необыкновенно привлекательной красотой, а Иосифа заурядной внешностью, живописец подчеркивает контраст возвышенного и земного.

В римских Мадоннах Рафаэля: Мадонне Альба (1510, Вашингтонская национальная галерея), Мадонне ди Фолиньо (около 1511-1512, Ватиканская пинакотека), Мадонне делла Седиа (1514, Галерея Питти, Флоренция) настроение идиллии уступает место более глубокому чувству материнства. Мадонна делла Седиа, пожалуй, самая необычная из римских мадонн Рафаэля. Мастер находит здесь совершенно новое решение своего излюбленного образа: Богоматерь предстает зрителю в облике молодой прекрасной крестьянки, порывисто и крепко прижавшей к себе сына. Образный строй картины пронизан внутренней энергией, и земная, на первый взгляд, сцена оказывается воплощением светлой красоты, высокой гармонии. Мягкую красочную гамму ранних полотен сменяют насыщенные созвучия голубых и охристо-желтых, розово-красных и изумрудно-зеленых тонов. Живописцу удается создать в этой картине синтез реального и идеального.

Мадонны Рафаэля

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 98 с.

ISBN 978-5-7793-4220-9

Мадонны Рафаэля - Содержание

Автопортрет. Около 1506

Богоматерь с Младенцем Иисусом, благословляющим Иоанна Крестителя (Мадонна Диоталеви). 1503

Большая Мадонна Каупера (Мадонна Никколини). 1508

Мадонна Альба. 1510

Мадонна Бриджуотер. 1506

Мадонна в зелени. 1506

Мадонна о шатре (Мадонна делла Тенда). 1513-1514

Мадонна дель Грандука. 1504

Мадонна ди Фолиньо. 1511-1512

Мадонна Лорето. 1509-1510

Мадонна с гвоздикой (Мадонна Гарофани). 1507

Мадонна с голубой диадемой (Мадонна с вуалью). 1510-1511

Мадонна с Младенцем (Мадонна Колонна). 1508

Мадонна с Младенцем (Мадонна Конестабилс). 1502-1504

Мадонна с Младенцем (Мадонна Макинтош). 1511

Мадонна с Младенцем (Мадонна Темпи). 1507. Фрагмент

Мадонна с Младенцем в окружении святых. Около 1504

Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном в кресле. 1514

Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем (Мадонна Гарвага). 1509-1510

Мадонна с Младенцем, св.Иоанном Крестителем, св.Елизаветой, св.Екатериной. 1510

Мадонна с Младенцем и св.Иеронимом и Франциском (Мадонна фон дер Роппа). 1502

Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и Младенцем Иисусом (Мадонна Террануова). 1505

Мадонна с Младенцем, святыми и ангелами (Мадонна под балдахином). 1506-1508

Мадонна с Младенцем, св.Иоанном Крестителем и Николаем Барийским (Мадонна Ансидеи). 1505

Мадонна с розой. Около 1518

Мадонна с рыбой. Около 1513

Мадонна со щеглом. 1506

Мадонна Солли. Около 1502

Малая Мадонна Каупера. Около 1505

Прекрасная садовница (Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем) - 1507

Святое семейство (Жемчужина). 1518

Святое семейство (Каниджани). 1507

Святое семейство (Мадонна с безбородым Иосифом). 1506

Святое семейство и святой Иоанн. 1513

Святое семейство под дубом. 1518

Святое семейство под пальмой. 1507

Святое семейство с ягненком. 1507

Святое семейство. 1518

Сикстинская Мадонна. 1513-1514

Читающая Мадонна. Около 1500

Этюд для «Мадонны Альба»

Этюд для «Прекрасной садовницы» (Мария с Младенцев и Иоаннаи Крестителей)