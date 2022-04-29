Мадонны Рафаэля
Рафаэля (1483-1520) называют мастером Мадонн. Все его творчество пронизано стремлением выразить светлое состояние духа, возвышенную красоту и гармонию. Синтез этих начал художник находил в образе Девы Марии и неустанно обращался к связанным с Ней сюжетам. Всемирно известные Мадонны Рафаэля камерные миниатюры или царящие в славе в больших алтарных композициях знаменуют путь художника к совершенному воплощению идеального образа Богоматери.
Для раннего, урбинского периода творчества мастера характерна Мадонна Конестабиле (1502-1504, Государственный Эрмитаж). Ранее в соответствии со своим сюжетом она называлась Мадонна дель Либро: в правой руке Богоматерь держит раскрытую книгу, к которой тянется Младенец. Задумчивость, оттенок легкой грусти в лице юной Марии созвучны настроению, которое рождает прозрачный весенний пейзаж. Плавные линии фигур, мягкая живописная манера подчеркивают нежность и хрупкость облика женщины-матери, красоту окружающего ее мира.
Флорентийские Мадонны Рафаэля (их более десяти) это миловидные, трогательные и чарующие грацией юные матери. Среди них выделяются три близкие по композиции картины: Мадонна со щеглом (1506, Уффици), Мадонна в зелени (1506, Музей истории искусств, Вена) и Прекрасная садовница (1507, Лувр). Мастер варьирует в них свой любимый мотив: на фоне идиллического пейзажа он пишет юную Богоматерь и играющих у ее ног маленьких детей Христа и Иоанна Крестителя. Гармония сюжета поддерживается устойчивым, уравновешенным ритмом композиционной пирамиды. Иное художественное решение Рафаэль выбирает для картины Мадонна с безбородым Иосифом (1506, Государственный Эрмитаж), представляющей Святое семейство. Наделяя юную Марию и Младенца Иисуса необыкновенно привлекательной красотой, а Иосифа заурядной внешностью, живописец подчеркивает контраст возвышенного и земного.
В римских Мадоннах Рафаэля: Мадонне Альба (1510, Вашингтонская национальная галерея), Мадонне ди Фолиньо (около 1511-1512, Ватиканская пинакотека), Мадонне делла Седиа (1514, Галерея Питти, Флоренция) настроение идиллии уступает место более глубокому чувству материнства. Мадонна делла Седиа, пожалуй, самая необычная из римских мадонн Рафаэля. Мастер находит здесь совершенно новое решение своего излюбленного образа: Богоматерь предстает зрителю в облике молодой прекрасной крестьянки, порывисто и крепко прижавшей к себе сына. Образный строй картины пронизан внутренней энергией, и земная, на первый взгляд, сцена оказывается воплощением светлой красоты, высокой гармонии. Мягкую красочную гамму ранних полотен сменяют насыщенные созвучия голубых и охристо-желтых, розово-красных и изумрудно-зеленых тонов. Живописцу удается создать в этой картине синтез реального и идеального.
Мадонны Рафаэля
М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 98 с.
ISBN 978-5-7793-4220-9
Мадонны Рафаэля - Содержание
Автопортрет. Около 1506
Богоматерь с Младенцем Иисусом, благословляющим Иоанна Крестителя (Мадонна Диоталеви). 1503
Большая Мадонна Каупера (Мадонна Никколини). 1508
Мадонна Альба. 1510
Мадонна Бриджуотер. 1506
Мадонна в зелени. 1506
Мадонна о шатре (Мадонна делла Тенда). 1513-1514
Мадонна дель Грандука. 1504
Мадонна ди Фолиньо. 1511-1512
Мадонна Лорето. 1509-1510
Большая Мадонна Каупера (Мадонна Никколини). 1508
Мадонна Альба. 1510
Мадонна Бриджуотер. 1506
Мадонна в зелени. 1506
Мадонна о шатре (Мадонна делла Тенда). 1513-1514
Мадонна дель Грандука. 1504
Мадонна ди Фолиньо. 1511-1512
Мадонна Лорето. 1509-1510
Мадонна с гвоздикой (Мадонна Гарофани). 1507
Мадонна с голубой диадемой (Мадонна с вуалью). 1510-1511
Мадонна с Младенцем (Мадонна Колонна). 1508
Мадонна с Младенцем (Мадонна Конестабилс). 1502-1504
Мадонна с Младенцем (Мадонна Макинтош). 1511
Мадонна с Младенцем (Мадонна Темпи). 1507. Фрагмент
Мадонна с Младенцем в окружении святых. Около 1504
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном в кресле. 1514
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем (Мадонна Гарвага). 1509-1510
Мадонна с Младенцем, св.Иоанном Крестителем, св.Елизаветой, св.Екатериной. 1510
Мадонна с Младенцем и св.Иеронимом и Франциском (Мадонна фон дер Роппа). 1502
Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и Младенцем Иисусом (Мадонна Террануова). 1505
Мадонна с Младенцем, святыми и ангелами (Мадонна под балдахином). 1506-1508
Мадонна с Младенцем, св.Иоанном Крестителем и Николаем Барийским (Мадонна Ансидеи). 1505
Мадонна с розой. Около 1518
Мадонна с рыбой. Около 1513
Мадонна со щеглом. 1506
Мадонна Солли. Около 1502
Малая Мадонна Каупера. Около 1505
Прекрасная садовница (Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем) - 1507
Святое семейство (Жемчужина). 1518
Святое семейство (Каниджани). 1507
Святое семейство (Мадонна с безбородым Иосифом). 1506
Святое семейство и святой Иоанн. 1513
Святое семейство под дубом. 1518
Святое семейство под пальмой. 1507
Святое семейство с ягненком. 1507
Святое семейство. 1518
Сикстинская Мадонна. 1513-1514
Читающая Мадонна. Около 1500
Этюд для «Мадонны Альба»
Этюд для «Прекрасной садовницы» (Мария с Младенцев и Иоаннаи Крестителей)
Мадонна с голубой диадемой (Мадонна с вуалью). 1510-1511
Мадонна с Младенцем (Мадонна Колонна). 1508
Мадонна с Младенцем (Мадонна Конестабилс). 1502-1504
Мадонна с Младенцем (Мадонна Макинтош). 1511
Мадонна с Младенцем (Мадонна Темпи). 1507. Фрагмент
Мадонна с Младенцем в окружении святых. Около 1504
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном в кресле. 1514
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем (Мадонна Гарвага). 1509-1510
Мадонна с Младенцем, св.Иоанном Крестителем, св.Елизаветой, св.Екатериной. 1510
Мадонна с Младенцем и св.Иеронимом и Франциском (Мадонна фон дер Роппа). 1502
Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и Младенцем Иисусом (Мадонна Террануова). 1505
Мадонна с Младенцем, святыми и ангелами (Мадонна под балдахином). 1506-1508
Мадонна с Младенцем, св.Иоанном Крестителем и Николаем Барийским (Мадонна Ансидеи). 1505
Мадонна с розой. Около 1518
Мадонна с рыбой. Около 1513
Мадонна со щеглом. 1506
Мадонна Солли. Около 1502
Малая Мадонна Каупера. Около 1505
Прекрасная садовница (Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем) - 1507
Святое семейство (Жемчужина). 1518
Святое семейство (Каниджани). 1507
Святое семейство (Мадонна с безбородым Иосифом). 1506
Святое семейство и святой Иоанн. 1513
Святое семейство под дубом. 1518
Святое семейство под пальмой. 1507
Святое семейство с ягненком. 1507
Святое семейство. 1518
Сикстинская Мадонна. 1513-1514
Читающая Мадонна. Около 1500
Этюд для «Мадонны Альба»
Этюд для «Прекрасной садовницы» (Мария с Младенцев и Иоаннаи Крестителей)
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