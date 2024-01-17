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Маершин - Любовь приходит

Андрей Маершин - Любовь приходит...
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Сергей Васильевич Осенев, секретарь парткома одного из ленинградских заводов, устало откинулся на спинку кресла. Ну, кажется, на сегодня все! А что на понедельник? Перевернул листок перекидного календаря - он весь испещрен записями. Значит, и на понедельник дел ему хватит. Ну а сейчас, как говорится, гуляй, пока молодой! Пятница, вечер, пора и домой.

Только Сергей Васильевич набросил свой ультрамодный плащ, как на столе затрещал черный, «городской», телефон. Парторг досадливо поморщился, минуту помедлил: брать, не брать? Все же взял трубку. Из нее раздался бархатно-рокочущий голос первого секретаря горкома:

- Сергей Васильевич? Здравствуй, дорогой!

Молодой парторг мысленно поблагодарил судьбу - хорошо, что не ушел, что взял трубку и первый застал его на рабочем месте! Пару минут они обменивались дежурными, ничего не значащими фразами: о семье, погоде, подготовке к майским праздникам. Но вот тон первого изменился, стал деловым:

- Слушай, Сергей Васильевич! Тут вот какое дело... Ты ведь, наверное, и позабыл уже, как в ДНД-то дежурят?

- Да, признаться, Иван Романович, давненько с повязкой не ходил. А что, требуется?

- Да тут, видишь ли... Так бы и не подумал тебя тревожить, да ведь послезавтра Пасха у народа, ты в курсе?

- Да, вроде, помню... Только не знал, что послезавтра! - честно признался Сергей Васильевич. Правда, тут же вспомнил, что теща что-то там говорила про куличи и яйца крашеные.

- Следить надо за народными праздниками, в том числе и за религиозными! - наставительно сказал первый. - Мы обо всем знать обязаны! Так вот, у меня к тебе такая просьба.

Андрей Маершин - Любовь приходит...

М.: ХРЦ «Протестант», 2010. - 288 с.

ISBN 978-5-902039-12-9

Андрей Маершин - Любовь приходит... - Содержание

  • Один из нас

Рассказы «обо всем»

  • Епископ

  • «Ангел» из сапожной мастерской

  • Бубен шамана, или Глас вопиющего

  • «Неверующий батюшка»

  • Дочки-матери

  • Как нам обустроить Россию, или Вариант №....

  • Любовь приходит и... уходит

  • Не тоскуй ты, душа дорогая...

  • Страшный сон Ивана Петровича

  • Про Васю, веселую жизнь и вред рекламы.

  • Про футляр и его содержимое

  • Несостоявшееся покаяние

  • Петр и Павел

  • «Ни слова о Боге!», или Что такое верное свидетельство

  • О злобе и Любви

  • Петя в гостях у Дениса.

  • Бабушка и внук

  • История, услышанная в аптеке

  • И судом поспешным не греши

  • Вечерняя прогулка - первая и последняя

Три истории из «мест не столь отдаленных»

  • Как Николай за справедливость боролся.

  • Про «Петьку-бандита» и Слово Божье

  • Человек, который ничего не боялся.

Свидетельства и воспоминания

  • Аннушка и святое Евангелие

  • И встретились их глаза...

  • Восток - дело тонкое.

  • Первый визит

  • Мама, почитай мне про Иисуса

  • Это - вера

Очерки

  • Главное чудо великого Бога

  • Еще раз о «худых сообществах»

  • Про бабку Дашу, ботинки «в дырочку» и сталинское радио

  • Зачем же так, батюшка?

  • Живет такой парень, или Герой не нашего времени

Views 257
Rating 5.0 / 5
Added 17.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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