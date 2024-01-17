Маершин - Любовь приходит
Сергей Васильевич Осенев, секретарь парткома одного из ленинградских заводов, устало откинулся на спинку кресла. Ну, кажется, на сегодня все! А что на понедельник? Перевернул листок перекидного календаря - он весь испещрен записями. Значит, и на понедельник дел ему хватит. Ну а сейчас, как говорится, гуляй, пока молодой! Пятница, вечер, пора и домой.
Только Сергей Васильевич набросил свой ультрамодный плащ, как на столе затрещал черный, «городской», телефон. Парторг досадливо поморщился, минуту помедлил: брать, не брать? Все же взял трубку. Из нее раздался бархатно-рокочущий голос первого секретаря горкома:
- Сергей Васильевич? Здравствуй, дорогой!
Молодой парторг мысленно поблагодарил судьбу - хорошо, что не ушел, что взял трубку и первый застал его на рабочем месте! Пару минут они обменивались дежурными, ничего не значащими фразами: о семье, погоде, подготовке к майским праздникам. Но вот тон первого изменился, стал деловым:
- Слушай, Сергей Васильевич! Тут вот какое дело... Ты ведь, наверное, и позабыл уже, как в ДНД-то дежурят?
- Да, признаться, Иван Романович, давненько с повязкой не ходил. А что, требуется?
- Да тут, видишь ли... Так бы и не подумал тебя тревожить, да ведь послезавтра Пасха у народа, ты в курсе?
- Да, вроде, помню... Только не знал, что послезавтра! - честно признался Сергей Васильевич. Правда, тут же вспомнил, что теща что-то там говорила про куличи и яйца крашеные.
- Следить надо за народными праздниками, в том числе и за религиозными! - наставительно сказал первый. - Мы обо всем знать обязаны! Так вот, у меня к тебе такая просьба.
Андрей Маершин - Любовь приходит...
М.: ХРЦ «Протестант», 2010. - 288 с.
ISBN 978-5-902039-12-9
Андрей Маершин - Любовь приходит... - Содержание
Один из нас
Рассказы «обо всем»
Епископ
«Ангел» из сапожной мастерской
Бубен шамана, или Глас вопиющего
«Неверующий батюшка»
Дочки-матери
Как нам обустроить Россию, или Вариант №....
Любовь приходит и... уходит
Не тоскуй ты, душа дорогая...
Страшный сон Ивана Петровича
Про Васю, веселую жизнь и вред рекламы.
Про футляр и его содержимое
Несостоявшееся покаяние
Петр и Павел
«Ни слова о Боге!», или Что такое верное свидетельство
О злобе и Любви
Петя в гостях у Дениса.
Бабушка и внук
История, услышанная в аптеке
И судом поспешным не греши
Вечерняя прогулка - первая и последняя
Три истории из «мест не столь отдаленных»
Как Николай за справедливость боролся.
Про «Петьку-бандита» и Слово Божье
Человек, который ничего не боялся.
Свидетельства и воспоминания
Аннушка и святое Евангелие
И встретились их глаза...
Восток - дело тонкое.
Первый визит
Мама, почитай мне про Иисуса
Это - вера
Очерки
Главное чудо великого Бога
Еще раз о «худых сообществах»
Про бабку Дашу, ботинки «в дырочку» и сталинское радио
Зачем же так, батюшка?
Живет такой парень, или Герой не нашего времени
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