Сергей Васильевич Осенев, секретарь парткома одного из ленинградских заводов, устало откинулся на спинку кресла. Ну, кажется, на сегодня все! А что на понедельник? Перевернул листок перекидного календаря - он весь испещрен записями. Значит, и на понедельник дел ему хватит. Ну а сейчас, как говорится, гуляй, пока молодой! Пятница, вечер, пора и домой.

Только Сергей Васильевич набросил свой ультрамодный плащ, как на столе затрещал черный, «городской», телефон. Парторг досадливо поморщился, минуту помедлил: брать, не брать? Все же взял трубку. Из нее раздался бархатно-рокочущий голос первого секретаря горкома:

- Сергей Васильевич? Здравствуй, дорогой!

Молодой парторг мысленно поблагодарил судьбу - хорошо, что не ушел, что взял трубку и первый застал его на рабочем месте! Пару минут они обменивались дежурными, ничего не значащими фразами: о семье, погоде, подготовке к майским праздникам. Но вот тон первого изменился, стал деловым:

- Слушай, Сергей Васильевич! Тут вот какое дело... Ты ведь, наверное, и позабыл уже, как в ДНД-то дежурят?

- Да, признаться, Иван Романович, давненько с повязкой не ходил. А что, требуется?

- Да тут, видишь ли... Так бы и не подумал тебя тревожить, да ведь послезавтра Пасха у народа, ты в курсе?

- Да, вроде, помню... Только не знал, что послезавтра! - честно признался Сергей Васильевич. Правда, тут же вспомнил, что теща что-то там говорила про куличи и яйца крашеные.

- Следить надо за народными праздниками, в том числе и за религиозными! - наставительно сказал первый. - Мы обо всем знать обязаны! Так вот, у меня к тебе такая просьба.

Андрей Маершин - Любовь приходит...

М.: ХРЦ «Протестант», 2010. - 288 с.

ISBN 978-5-902039-12-9

Андрей Маершин - Любовь приходит... - Содержание

Один из нас

Рассказы «обо всем»

Епископ

«Ангел» из сапожной мастерской

Бубен шамана, или Глас вопиющего

«Неверующий батюшка»

Дочки-матери

Как нам обустроить Россию, или Вариант №....

Любовь приходит и... уходит

Не тоскуй ты, душа дорогая...

Страшный сон Ивана Петровича

Про Васю, веселую жизнь и вред рекламы.

Про футляр и его содержимое

Несостоявшееся покаяние

Петр и Павел

«Ни слова о Боге!», или Что такое верное свидетельство

О злобе и Любви

Петя в гостях у Дениса.

Бабушка и внук

История, услышанная в аптеке

И судом поспешным не греши

Вечерняя прогулка - первая и последняя

Три истории из «мест не столь отдаленных»

Как Николай за справедливость боролся.

Про «Петьку-бандита» и Слово Божье

Человек, который ничего не боялся.

Свидетельства и воспоминания

Аннушка и святое Евангелие

И встретились их глаза...

Восток - дело тонкое.

Первый визит

Мама, почитай мне про Иисуса

Это - вера

Очерки