Маершин - Никогда и всегда
Книга Андрея Маершина «Никогда и всегда» представляет собой сборник рассказов, в которых автор размышляет о человеческих отношениях, жизненных выборах и внутренних переживаниях человека. Через различные жизненные истории раскрываются темы любви и разочарования, надежды и потерь, памяти и времени.
Герои рассказов сталкиваются с обычными, но глубокими жизненными ситуациями, которые заставляют их переосмысливать прошлое, настоящее и будущее. Автор показывает, как одно событие или встреча могут изменить взгляд человека на собственную жизнь.
Произведения отличаются психологической глубиной и вниманием к внутреннему миру человека. Сборник объединяет истории, в которых личный опыт, размышления и жизненные наблюдения складываются в целостную картину человеческих чувств и переживаний.
Книга будет интересна читателям, ценящим вдумчивую современную прозу и рассказы о человеческой жизни, её сложностях и поиске смысла.
Андрей Маершин – Никогда и всегда – Сборник рассказов
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 180 с.
Андрей Маершин – Никогда и всегда – Содержание
Володя Ковалев
Последняя строчка
Про знаменитого художника и больничные бахилы
Преображение сантехника Шкуродерова
Пони бегает по кругу
Как уходили святые
Необычное происшествие на Воронежской дороге
Про одного пресвитера и двух бабушек
Про Марью Ивановну, чисто английскую деревню и защиту животных
Монолог старого ворчуна
Памяти старшего брата
Черточка
Избранная лягушка и ее печальный конец
Риммочка
Ненормальные люди
Никогда и ВСЕГДА
Судовой повар, или Приключения
Николая Горбунова на море и на суше
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