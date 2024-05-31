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Маершин - Никогда и всегда

Андрей Маершин – Никогда и всегда – Сборник рассказов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature

Книга Андрея Маершина «Никогда и всегда» представляет собой сборник рассказов, в которых автор размышляет о человеческих отношениях, жизненных выборах и внутренних переживаниях человека. Через различные жизненные истории раскрываются темы любви и разочарования, надежды и потерь, памяти и времени.

Герои рассказов сталкиваются с обычными, но глубокими жизненными ситуациями, которые заставляют их переосмысливать прошлое, настоящее и будущее. Автор показывает, как одно событие или встреча могут изменить взгляд человека на собственную жизнь.

Произведения отличаются психологической глубиной и вниманием к внутреннему миру человека. Сборник объединяет истории, в которых личный опыт, размышления и жизненные наблюдения складываются в целостную картину человеческих чувств и переживаний.

Книга будет интересна читателям, ценящим вдумчивую современную прозу и рассказы о человеческой жизни, её сложностях и поиске смысла.

Андрей Маершин – Никогда и всегда – Сборник рассказов

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 180 с.

Андрей Маершин – Никогда и всегда – Содержание

  • Володя Ковалев

  • Последняя строчка

  • Про знаменитого художника и больничные бахилы

  • Преображение сантехника Шкуродерова

  • Пони бегает по кругу

  • Как уходили святые

  • Необычное происшествие на Воронежской дороге

  • Про одного пресвитера и двух бабушек

  • Про Марью Ивановну, чисто английскую деревню и защиту животных

  • Монолог старого ворчуна

  • Памяти старшего брата

  • Черточка

  • Избранная лягушка и ее печальный конец

  • Риммочка

  • Ненормальные люди

  • Никогда и ВСЕГДА

  • Судовой повар, или Приключения

  • Николая Горбунова на море и на суше

Views 293
Rating 5.0 / 5
Added 31.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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