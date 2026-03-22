Он сидит напротив меня — и улыбается. По-моему, он всегда улыбается — наверное, и во сне тоже. Собственно говоря, отчего быть мрачным и угрюмым двадцатилетнему парню, у которого все еще впереди? Если, конечно, он здоров — и душой, и телом. Улыбайся, брат, на здоровье! Только вот пригляделся я и приметил: пробивается даже и через эту улыбку развеселую горчинка какая-то...

Суворов сказал когда-то: «Коса не тесак — я не немец, а природный русак!» Это и про Костю тоже. Широколицый, вихрастый, с большими, привычными к труду руками — типичный парень-простец из самой кондовой российской глубинки. Но пришлось и ему за свои, невеликие пока, годы повидать кое-что. Помянул он как-то, вскользь, про это самое «кое-что» — а я и уцепился. Расскажи, говорю, Костя, поведай. Ну, он и согласился — сразу, без уговоров долгих. «Ну что, Константин, поведаешь историю свою?» — «Поведаю! — с улыбкой всегдашней отвечает. — Отчего не поведать, коли слушать охота».

Пусть говорит — а я запишу как есть. Рассказ обстоятельный будет, неспешный — так что приготовьтесь. Думаю, надо об этом послушать — всем, без исключения. Да еще и выводы сделать неплохо бы — не знаю, правда, какие. Это уж у кого как...

«Ну что, Костя, начнем, пожалуй?»

Андрей Маершин - О горнем и земном

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 228 с.

