Магдалино Пол - Византийская астрология
Книга Пола Магдалино — не справочник по византийской астрологии. Это, как было сказано, исследование интеллектуальной жизни Византии и места астрологии в ней. Автор не пересказывает средневековые гороскопы и не разбирает методы их составления, но пытается проследить, как астрология, вместе с астрономией и «математикой», искала оправдания своему существованию в насквозь христианизированной империи. Пред нами предстают анонимные ученые и багрянородные императоры, ученые епископы и светские интеллектуалы, монахи и военные, которые пытаются осмыслить степень дозволенности астрологии в предсказании будущего и в общей системе наук.
Через эти попытки Магдалино и описывает противоречивую историю византийской астрологии, переживавшей, подобно небесным телам, свои взлеты и падения. Как уже было указано, большую роль в книге играет научная дискуссия касательно персон и идей византийской астрологии. Поэтому мы сохранили ту форму научного и ссылочного аппарата, которым пользовался автор, лишь несколько адаптировав ее для лучшего понимания русским читателем.
Магдалино Пол - Византийская астрология - наука между православием и магией
пер. А. Виноградова
Москва: Издательство ACT, 2024, 320 с.
Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"
ISBN 978-5-17-149110-9
Магдалино Пол - Византийская астрология - наука между православием и магией - Оглавление
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АПОЛОГИЯ АСТРОЛОГИИ ДО XI ВЕКА
ГЛАВА 2. СТЕФАН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ И «ТЕМНЫЕ ВЕКА» (ѴІІ-ѴІІІ ВВ.)
ГЛАВА 3. ФИЛОСОФЫ ЭПОХИ «ПЕРВОГО ВИЗАНТИЙСКОГО ГУМАНИЗМА» (ІХ-Х ВВ.)
ГЛАВА 4. ЭПОХА МИХАИЛА ПСЕЛЛА И АННЫ КОМНИНЫ
ГЛАВА 5. МАНУИЛ I КОМНИН И XII ВЕК
ГЛАВА 6. ПОСЛЕДНИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ РЕНЕССАНС
БИБЛИОГРАФИЯ
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