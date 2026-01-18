Магистерий рыцарей Ордена Храма

Три последних века истории нашей страны так или иначе связаны с существовавшим при Петре I загадочным «Нептуновым обществом», как будто основанным самим монархом, куда входили его соратники и конфиденты, содействовавшие словом и делом своему августейшему другу в реформировании огромной державы.

Но что известно об этом обществе, кроме разных небылиц, исторических преданий и анекдотов, целью которых, несомненно, было зловеще оттенить образ великого самодержца, чьим неустанным трудом до сих пор сохраняется Государство Российское? Разве только то, что его возглавлял сподвижник Петра I Франц Лефорт (1656-1699), а членами в нем состояли, наряду с царем, все его приближенные, в той или иной степени оказывавшие на него влияние. «Нептуново общество» заседало в Сухаревой башне, построенной в 1695 году, послужив основанием для открывшейся там же в 1701 году Навигацкой школе. Правда, некоторые исследователи-москвоведы, ни-чтоже сумняшеся, ссылаясь на различных мемуаристов аж середины XIX столетия, считают «Нептуново общество» первой русской франкмасонской ложей, тогда как сами вольные каменщики появились позднее в 1717 году (хотя спекулятивное масонство существовало в Англии уже с середины XVII века в виде якобитских лож), а в Россию они проникли только в начале 30-х гг. XVIII столетия. Кстати, предание, приводимое И. М. Снегиревым (Сухарева башня в Москве. Русские достопамятности. Т. 1. М., 1877. С. 12-16), с тех пор кочующее по страницам многих москвоведов, приводит даже «масонский расклад» общества, дескать, его председателем являлся адмирал Ф. Я. Лефорт, Петр I значился первым надзирателем, а Феофан Прокопович занимал должность оратора. В членах «Нептунова общества» состояли: генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, Я. В. Брюс, математик и астроном А. Д. Фархварсон, М. М. Голицын, А. Д. Меншиков и Б. П. Шереметев, представляя собой как бы тайную совещательную государеву думу. Однако Франц Лефорт умер в 1699 году, а Феофан Прокопович оказался в Санкт-Петербурге в 1816 году, после чего и попал в царское окружение, а, следовательно, оба они не могли находиться в обществе одновременно, как науказывает И. М. Снегирев. С другой стороны, масонское предание, цитируемое А. Н. Пыпиным (Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Птг., 1916. С. 88), рассказывает о том, что Петр I получил масонское посвящение в Англии во время Великого посольства, а в существовавшей в конце XVII столетия русской масонской ложе мастером стула якобы был Ф. Я. Лефорт, первым надзирателем — генерал и контрадмирал Патрик Гордон, и только вторым — Петр I.

Магистерий рыцарей Ордена Храма, составленный А. А. Шаравиным и В. А. Ткаченко-Гильдебрандтом на основе книги Бернара-Раймона Фабре-Палапра «Руководство рыцарей Ордена Храма» 1825 года и Генеральных Статутов герцога Филиппа II Орлеанского от 1705 года

(Мистические культы Средневековья и Ренессанса)

СПб.: Алетейя, 2022. - 384 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-482-7

Магистерий рыцарей Ордена Храма, составленный А. А. Шаравиным и В. А. Ткаченко-Гильдебрандтом на основе книги Бернара-Раймона Фабре-Палапра «Руководство рыцарей Ордена Храма» 1825 года и Генеральных Статутов герцога Филиппа II Орлеанского от 1705 года - Содержание

Тайна ордена под сенью Меншиковой и Сухаревой башни Москвы или «сквозь слой веков, наружу прорастая

Выдержкаиз общего примечания о соединенных орденах востока и храма (1)

Выдержка из реестра суверенных актов

Генеральный конвент. Выдержка

Statuta commilitonum ordinis templi

Официальное латинское последование великих магистров суверенного военного ордена иерусалимского храма до Бернарда-Раймонда Фабре-Палапра

Русское переложение официального последования с продолжением списка великих магистров и регентов суверенного военного ордена иерусалимского храма до наших дней. Составлено Владимиром Ткаченко-Гилъдебрандтом, KCTJ

Список членов суверенного военного ордена иерусалимского храма в период с 1806 по 1857 гг. В соответствии с матрикулами, хранящимися в национальном архиве Франции

Статуты рыцарей ордена храма, образованные из правил, освященных на генеральных конвентах, и составленные в один кодекс генеральным конвентом в Версале в 786 году (1705)

О календаре ордена храма

Выписка из исторического формуляра Великого Приората России

ПРИЛОЖЕНИЯ

Волъфганг Акунов, KTJ - Краткое жизнеописание жизни сэра Уильяма Сидни Смита, британского флотоводца, борца с работорговлей, главы ордена храма и патриарха иоаннической церкви - Волъфганг Акунов, KTJ - Труды и дни герцога Александра Виртембергского, первого главы русского языка (ланга) ордена храма, возрожденного в 1804 году во Франции Бернаром-Раймоном Фабре-Паллапра - Кирилл Серебренитский - Орден храма в Дагестане. Тамплиеры чабкъунна калъа - Волъфганг Акунов, KTJ - О сочетании красного тамплиерского креста и красной звезды в символике духовно-рыцарских орденов - Александр Амстер, KTJ - О духовности христолюбивого храмового воинства, основанной на поклонении древу честного животворящего креста Господня - Александр Семенов, KTJ Владимир Хотин, KTJ - Вероятные следы присутствия тамплиеров на юге России