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Магистерий рыцарей Ордена Храма

Магистерий рыцарей Ордена Храма
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Три последних века истории нашей страны так или иначе связаны с существовавшим при Петре I загадочным «Нептуновым обществом», как будто основанным самим монархом, куда входили его соратники и конфиденты, содействовавшие словом и делом своему августейшему другу в реформировании огромной державы.

Но что известно об этом обществе, кроме разных небылиц, исторических преданий и анекдотов, целью которых, несомненно, было зловеще оттенить образ великого самодержца, чьим неустанным трудом до сих пор сохраняется Государство Российское? Разве только то, что его возглавлял сподвижник Петра I Франц Лефорт (1656-1699), а членами в нем состояли, наряду с царем, все его приближенные, в той или иной степени оказывавшие на него влияние. «Нептуново общество» заседало в Сухаревой башне, построенной в 1695 году, послужив основанием для открывшейся там же в 1701 году Навигацкой школе. Правда, некоторые исследователи-москвоведы, ни-чтоже сумняшеся, ссылаясь на различных мемуаристов аж середины XIX столетия, считают «Нептуново общество» первой русской франкмасонской ложей, тогда как сами вольные каменщики появились позднее в 1717 году (хотя спекулятивное масонство существовало в Англии уже с середины XVII века в виде якобитских лож), а в Россию они проникли только в начале 30-х гг. XVIII столетия. Кстати, предание, приводимое И. М. Снегиревым (Сухарева башня в Москве. Русские достопамятности. Т. 1. М., 1877. С. 12-16), с тех пор кочующее по страницам многих москвоведов, приводит даже «масонский расклад» общества, дескать, его председателем являлся адмирал Ф. Я. Лефорт, Петр I значился первым надзирателем, а Феофан Прокопович занимал должность оратора. В членах «Нептунова общества» состояли: генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, Я. В. Брюс, математик и астроном А. Д. Фархварсон, М. М. Голицын, А. Д. Меншиков и Б. П. Шереметев, представляя собой как бы тайную совещательную государеву думу. Однако Франц Лефорт умер в 1699 году, а Феофан Прокопович оказался в Санкт-Петербурге в 1816 году, после чего и попал в царское окружение, а, следовательно, оба они не могли находиться в обществе одновременно, как науказывает И. М. Снегирев. С другой стороны, масонское предание, цитируемое А. Н. Пыпиным (Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Птг., 1916. С. 88), рассказывает о том, что Петр I получил масонское посвящение в Англии во время Великого посольства, а в существовавшей в конце XVII столетия русской масонской ложе мастером стула якобы был Ф. Я. Лефорт, первым надзирателем — генерал и контрадмирал Патрик Гордон, и только вторым — Петр I.

Магистерий рыцарей Ордена Храма, составленный А. А. Шаравиным и В. А. Ткаченко-Гильдебрандтом на основе книги Бернара-Раймона Фабре-Палапра «Руководство рыцарей Ордена Храма» 1825 года и Генеральных Статутов герцога Филиппа II Орлеанского от 1705 года

(Мистические культы Средневековья и Ренессанса)

СПб.: Алетейя, 2022. - 384 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-482-7

Магистерий рыцарей Ордена Храма, составленный А. А. Шаравиным и В. А. Ткаченко-Гильдебрандтом на основе книги Бернара-Раймона Фабре-Палапра «Руководство рыцарей Ордена Храма» 1825 года и Генеральных Статутов герцога Филиппа II Орлеанского от 1705 года - Содержание

Тайна ордена под сенью Меншиковой и Сухаревой башни Москвы или «сквозь слой веков, наружу прорастая

Выдержкаиз общего примечания о соединенных орденах востока и храма (1)

Выдержка из реестра суверенных актов

Генеральный конвент. Выдержка

Statuta commilitonum ordinis templi

Официальное латинское последование великих магистров суверенного военного ордена иерусалимского храма до Бернарда-Раймонда Фабре-Палапра

Русское переложение официального последования с продолжением списка великих магистров и регентов суверенного военного ордена иерусалимского храма до наших дней. Составлено Владимиром Ткаченко-Гилъдебрандтом, KCTJ

Список членов суверенного военного ордена иерусалимского храма в период с 1806 по 1857 гг. В соответствии с матрикулами, хранящимися в национальном архиве Франции

Статуты рыцарей ордена храма, образованные из правил, освященных на генеральных конвентах, и составленные в один кодекс генеральным конвентом в Версале в 786 году (1705)

О календаре ордена храма

Выписка из исторического формуляра Великого Приората России

ПРИЛОЖЕНИЯ

Волъфганг Акунов, KTJ - Краткое жизнеописание жизни сэра Уильяма Сидни Смита, британского флотоводца, борца с работорговлей, главы ордена храма и патриарха иоаннической церкви - Волъфганг Акунов, KTJ - Труды и дни герцога Александра Виртембергского, первого главы русского языка (ланга) ордена храма, возрожденного в 1804 году во Франции Бернаром-Раймоном Фабре-Паллапра - Кирилл Серебренитский - Орден храма в Дагестане. Тамплиеры чабкъунна калъа - Волъфганг Акунов, KTJ - О сочетании красного тамплиерского креста и красной звезды в символике духовно-рыцарских орденов - Александр Амстер, KTJ - О духовности христолюбивого храмового воинства, основанной на поклонении древу честного животворящего креста Господня - Александр Семенов, KTJ Владимир Хотин, KTJ - Вероятные следы присутствия тамплиеров на юге России

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Added 18.01.2026
Author esxatos
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