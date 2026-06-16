Магр - Сокровище альбигойцев

Вниманию читателя предлагается глубокое и многогранное исследование религиозного дуализма и трагической судьбы окситанской культуры, изложенное сквозь призму как академической истории, так и эзотерического романа. Основные идеи книги вращаются вокруг гностических и манихейских корней катарской Церкви, бросившей вызов ортодоксальному католицизму в средние века. В представленных текстах всесторонне раскрывается мистическое стремление «совершенных» к абсолютному духу и их бескомпромиссный отказ от материального мира, который они считали творением злого начала или демона-демиурга.

Через органичное слияние строгих исторических эссе Фернана Ньеля и лирической прозы Мориса Магра, книга воссоздает уникальную атмосферу Лангедока эпохи Альбигойских крестовых походов. Авторы скрупулезно анализируют сложнейшую теологическую проблему сосуществования Добра и Зла, исследуют сложные обряды катаров, такие как «консоламент», и передают дух удивительного времени, когда свободомыслие и светлые идеалы трубадуров столкнулись с разрушительным огнем инквизиции. Это не просто хроника жестоких религиозных войн, но и масштабный философский трактат о вечном поиске духовной чистоты и истинного света, сокрытого за иллюзиями земного бытия.

Магр Морис – Сокровище альбигойцев

Пер. с фр. Е. Морозовой, И. Белавина. – М.: ООО Издательство «Энигма». – 608 с. – (Коллекция «Гримуар».) Данные приводятся без указания даты. ISBN 978-5-94698-069-6

Магр Морис – Сокровище альбигойцев – Содержание

В соответствии с установленными правилами, содержание приведено в полном объеме без сокращений: