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Магр - Сокровище альбигойцев

Магр - Сокровище альбигойцев
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Philosophy, History, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм
Series Гримуар (4 books)

Вниманию читателя предлагается глубокое и многогранное исследование религиозного дуализма и трагической судьбы окситанской культуры, изложенное сквозь призму как академической истории, так и эзотерического романа. Основные идеи книги вращаются вокруг гностических и манихейских корней катарской Церкви, бросившей вызов ортодоксальному католицизму в средние века. В представленных текстах всесторонне раскрывается мистическое стремление «совершенных» к абсолютному духу и их бескомпромиссный отказ от материального мира, который они считали творением злого начала или демона-демиурга.

Через органичное слияние строгих исторических эссе Фернана Ньеля и лирической прозы Мориса Магра, книга воссоздает уникальную атмосферу Лангедока эпохи Альбигойских крестовых походов. Авторы скрупулезно анализируют сложнейшую теологическую проблему сосуществования Добра и Зла, исследуют сложные обряды катаров, такие как «консоламент», и передают дух удивительного времени, когда свободомыслие и светлые идеалы трубадуров столкнулись с разрушительным огнем инквизиции. Это не просто хроника жестоких религиозных войн, но и масштабный философский трактат о вечном поиске духовной чистоты и истинного света, сокрытого за иллюзиями земного бытия.

Магр Морис – Сокровище альбигойцев

Пер. с фр. Е. Морозовой, И. Белавина. – М.: ООО Издательство «Энигма». – 608 с. – (Коллекция «Гримуар».) Данные приводятся без указания даты. ISBN 978-5-94698-069-6

Магр Морис – Сокровище альбигойцев – Содержание

В соответствии с установленными правилами, содержание приведено в полном объеме без сокращений:

  • Ф. Ньель. Альбигойцы и катары (главы из книги)

  • Морис Магр. КРОВЬ ТУЛУЗЫ. Роман

  • СОКРОВИЩЕ АЛЬБИГОЙЦЕВ. Роман

  • Гильом из Туделы. Песнь о крестовом походе против альбигойцев (ХІІІ в.)

  • Отто Ран. Грааль (фрагмент из книги)

  • Комментарии автора

  • Библиография

  • Требник катаров (ХІІІ в.). Восстановлен Д. Роше

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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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