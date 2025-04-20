Улыбка скользнула по лицу царя, когда он в последний раз опустил перо в чернильницу. Плавные, но твердые движения пера наконец запечатлели на папирусе последние строки.

Отодвинувшись от письменного стола, он с удовлетворением выдохнул. Его план удался на славу: произведение получилось отменное! Встав с кресла и воздев руки к небу, Соломон, сын Давида, возблагодарил Господа. Он создал лучшую из своих песен — целую поэму! — шедевр среди литературных произведений, которых он написал немало. Сегодня она известна как Песнь Соломона (или Песнь Песней).

Эта песнь повествует о сексе.

За свою жизнь Соломон сочинил три тысячи притч и более тысячи песней и од. В Писании он — сын легендарного царя, сам великий царь — сочтен мудрейшим человеком среди живущих. А его Песнь Песней — это не что иное, как откровенное, почти беззастенчивое восхваление секса в рамках брачного союза.

Для самого Соломона эта песнь могла быть глубоко личным размышлением о природе любви. Но на самом деле это произведение более значимое. Ведь впоследствии, как мы знаем, его сочтут частью совершенного, непогрешимого Писания, вдохновленного Святым Духом и предназначенного Богом в качестве основного руководства для человечества вплоть до возвращения на землю Христа. Именно так, джентльмены. Вся эта книга Писания — Песнь Песней Соломона — призвана к тому, чтобы добиться еще большей половой близости в рамках брачного союза. Все восемь глав — это праздник свободного, раскованного, радостного погружения в словесную и физическую составляющие страсти между мужчиной и женщиной.

Не парочка стихов. Не глава-другая. Богу этого показалось недостаточно, и Он решил дать нам целую книгу!

Неужели Песнь Песней действительно говорит о сексе? Разве в Библии может быть что-то, кроме духовных наставлений?

Несомненно! Дело в том, что половая близость в браке имеет духовную составляющую. Потому в следующей главе мы ознакомимся с библейским взглядом на брак и убедимся, что брачный союз — это союз в первую очередь духовный.

А пока вернемся в рабочий кабинет царя Соломона. Мы должны уяснить, что эта книга говорит нам, мужьям. Если вы хотите понять, о чем идет речь в Библии, нужно уяснить, что намеревался сказать автор. Давайте попробуем взглянуть на ситуацию глазами Соломона.

Си-Джей Махейни - Секс, романтика и слава Божья – Что необходимо знать каждому мужу-христианину

West Sacramento: Grace Publishing International, 2006. – 130 с.

ISBN-13: 978-1-933508-00-9 (РУС.)

ISBN-10: 1-933 508-00-0 (РУС.)

ISBN-10: 1-58134-185-7 (АНГЛ.)

Си-Джей Махейни - Секс, романтика и слава Божья – Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ СЕКС ДЛЯ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

ГЛАВА ВТОРАЯ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВАШЕГО БРАКА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ИЗУЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ И ЛЮБОВЬ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

ГЛАВА ПЯТАЯ ЯЗЫК ЛЮБВИ

ГЛАВА ШЕСТАЯ ДАР СУПРУЖЕСКОЙ ИНТИМНОСТИ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ СИЛЬНА, КАК СМЕРТЬ

СЛОВО К ЖЕНАМ ОТ КАРОЛИН МАХЕЙНИ

ПРИМЕЧАНИЯ