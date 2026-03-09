Махмуд бин Ахмад бин Салих ад-Дусари - Величие Священного Корана

Книга Махмуда бин Ахмада ад-Дусари «Величие Священного Корана» представляет собой монументальный труд, посвященный всестороннему раскрытию уникальности и превосходства заключительного Божественного Откровения. Автор ставит перед собой задачу не просто перечислить достоинства Корана, но заставить читателя ощутить тот трепет и благоговение, которые испытывали первые поколения мусульман при соприкосновении со Словом Божьим. Ад-Дусари убежден, что понимание величия Корана — это ключ к возрождению духовной силы общины, поскольку только осознание истинной ценности этого небесного руководства способно побудить человека к искреннему следованию его предписаниям и размышлению над его глубокими смыслами.

В содержательной части исследования автор систематизирует доказательства величия Корана по нескольким ключевым направлениям: величие Источника (Самого Творца), величие Посредника (ангела Джибриля) и величие Посланника, которому он был ниспослан. Ад-Дусари подробно анализирует феномен «и’джаз» — неподражаемости Корана, рассматривая его риторическое совершенство, научные знамения и пророчества о будущем, которые сбылись с поразительной точностью. Особое внимание уделяется преображающей силе Корана: автор приводит многочисленные примеры того, как чтение и слушание аятов меняло судьбы людей, смягчало ожесточенные сердца и приносило исцеление как для души, так и для тела, подчеркивая универсальность этого послания для всех времен и народов.

Труд написан в классическом исламском стиле, сочетающем глубокую теологическую аргументацию с эмоциональным пафосом и искренней любовью к предмету исследования. Махмуд ад-Дусари опирается на богатейшее наследие толкователей прошлого, дополняя их выводы современными наблюдениями о гармонии коранического текста. Книга служит незаменимым пособием для каждого мусульманина, стремящегося обновить свои отношения с Писанием, а также для тех, кто хочет понять, почему Коран на протяжении четырнадцати веков остается главным источником вдохновения и жизненным компасом для миллионов людей. Это чтение, которое призывает отвлечься от повседневной суеты и осознать масштаб милости, дарованной человечеству в виде этой Священной Книги.

М.: Издательство Моск. исламского ун-та, 2007. — 282 c

ISBN 978-5-903524-05-1

Махмуд бин Ахмад бин Салих ад-Дусари - Величие Священного Корана - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Важность рассматриваемой темы - Причины выбора темы - Методология исследования

ВВЕДЕНИЕ

Терминологическое значение слова «Коран» - Объяснение условий определения Священного Корана - Смысл фразы «величие Корана» ('азамат-улъ-Куран)

ГЛАВА I. ВЕЛИЧИЕ КОРАНА И СИЛА ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Что говорится о величии Корана в его аятах Аллах воздаёт хвалу Своей Книге - Достоинство того, кто принёс Коран с неба - Коран ниспослан Господом миров - В Коране нет никакой кривизны - Горы проявляют покорность и раскалываются - Вызов, брошенный людям и джиннам

2. Признаки величия Корана Введение - Ниспослание Корана в наилучший период времени - Ниспослание Корана на самом благородном и выразительном языке - Облегчение понимания и чтения Корана для обитателей миров - Аллах хранит Коран - Коран был ниспослан всем людям и джиннам - Коран подтверждает прежние Писания, ниспосланные Аллахом, и оберегает их - Коран подтверждает истинность прежних Писаний, ниспосланных Аллахом - Коран оберегает Писания, ниспосланные Аллахом до него - Взаимосвязь между обереганием и подтверждением

3. Доказательства величия Корана

4. Величие названий и атрибутов Корана Введение - Величие названий Корана - Величие атрибутов Корана

5. Величие целей Корана, установленных им законов и рассказов, которые в нём приводятся Величие целей Корана - Величие законов Корана - Величие рассказов, приводимых в Коране

6. Великая сила воздействия Корана Введение - Важность осуществления исламского призыва с помощью Корана - Примеры осуществления исламского призыва с помощью Корана - Благодаря воздействию Корана ислам принимают наши современники



ГЛАВА II. ВЕЛИЧИЕ ДОСТОИНСТВ КОРАНА