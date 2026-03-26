Майя-тантра

Дорогие читатели, вашему вниманию представляется перевод с санскрита на русский язык Майя-тантры (maya-tantra, в дальнейшем - МайяТ).

Майя (maya) - одно из важнейших понятий индуистского мировоззрения. В ведах это слово обозначает магическую мощь, присущую божеству. В упанишадах оно становится философским термином. Ключевую роль понятие «майя» играет в адвайта-веданте Шанкары, где описывается как вселенская иллюзия, побуждающая вместо единого и однородного абсолюта-Брахмана видеть многообразный мир, наполненный отличными друг от друга предметами и существами. То есть майя здесь это нечто негативное, это покров, который следует сбросить. Иную трактовку понятие «майя» получает в вишишта-адвайте Рамануджи: здесь она не иллюзия, но реальная сила, посредством которого личное божество, Ишвара, творит мир. Однако майя все равно сохраняет здесь свое зависимое и второстепенное значение [Исаева 2009(б): 496-497; Пахомов 2002: 95; Радхакришнан 1993, 2: 663-664].

Коренный пересмотр точки зрения на майю связан с распространением шактизма - индуистского течения, основанного на почитании божественного женского начала, Шакти (sakti) - и тесно связанной с ним Тантры. В таком важнейшем шактистском тексте, как ДМ (1.77), среди имен Великой Богини мы встречаем Махамайя (mahamaya), или Великая Майя. Майя - это сама Богиня, порождающая из себя мироздание. Поэтому это понятие лишается какого-либо отрицательного оттенка. Вселенная воспринимается не как «юдоль скорби» или иллюзия, но как лучезарное, полное красок, жизни и игры проявление Шакти. Индуистская Тантра в своей изначальной форме не делит мир на «возвышенное» и «низменное», «духовное» и «материальное». Тантрические гуру не читают нудных моралистических нотаций. Тантрики не борются со своими страстями, ничего не подавляют и не накрывают крышкой бурлящий котел желаний. Страсти воспринимаются как естественное проявление, и их энергию последователи Тантры используют в своей ритуально-мистической практике - садхане. Само тело становится могучим инструментом. «Боги завидуют людям, потому что у людей есть тело», - говорит тантрический гуру в книге Стеллы Дупуис [Dupuis 2008: 15]. В принципе, любое действие может быть освящено и стать частью практики. И Освобождение становится не бегством, но обретением сверхъестественного могущества и бессмертия в этом мире. Эти взгляды находят свое отражение в МайяТ, где Майя, проявляясь во множестве богинь (при этом говорится об их тождестве) (2.3-4; 11.7-8), властвует над всеми, включая мудрецов и мужские божества (2.7), и способна даровать людям и наслаждение, и освобождение (2.5).

Майя-тантра

Перевод: Андрей Игнатьев

Касталия, 2022. — 270 стр.

ISBN 978-5-521-18670-9

Майя-тантра - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая - Глава вторая - Глава третья - Глава четвертая - Глава пятая - Глава шестая - Глава седьмая - Глава восьмая - Глава девятая - Глава десятая - Глава одиннадцатая - Глава двенадцатая

СЛОВАРЬ ИМЕН

СЛОВАРЬ ПРЕДМЕТОВ И ТЕРМИНОВ

СЛОВАРЬ ФЛОРЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ - СИМВОЛИЗМ ЛУНЫ В ИНДУИСТСКОЙ ТАНТРЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПОЭЗИЯ И ТАНТРА

БИБЛИОГРАФИЯ

ОБ АВТОРЕ

ПРИМЕЧАНИЯ