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Мак-Алпин - Практическое размышление о Библии

Мак-Алпин Кэмпбел - Практическое размышление о Библии: Духовный рост через познание Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Как можно привлечь внимание человека? Младенец ворочается в своей колыбели ночью, и его мать незамедлительно замечает это, хотя даже гроза не всегда может разбудить любителя поспать. Я слышал о священнике, который не мог спать в комнате, где тикают часы, и все же он не проснулся, когда в нескольких метрах от окна его спальни произошла автомобильная авария. Различные звуки привлекают наше внимание самыми разнообразными способами и до определенной степени, но более всего прочего Бог неба и земли пытается сегодня завоевать наше внимание, потому что Он хочет поделиться с нами жизненно важными мыслями, сообщить миру, церкви и вам лично значимые истины.

В середине XIX века видный французский ученый Пьер Бершель [Pierre Berchelt] выразил свою уверенность в том, что в ближайшие сто лет ученые разгадают секрет строения атома. Он также предположил, что такое открытие положит начало эре, когда Бог скажет миру: «Господа, мы закрываемся !». Карикатуристы нередко пишут на своих произведениях фразы, вроде «Конец близок», «Готовься к встрече с твоим Господом», но стремительно приближается время, когда такой юмор станет реальностью. Зазвучит труба, и Господь Христос сойдет с небес. «Последние дни» станут явью, пророчества исполнятся, и, как писал Джеймс Блэк [James Black] в своем стихе, «Когда прозвучит глас свыше... время остановится». И все же, будучи милостивым, Бог время от времени громко трубит в трубу, чтобы обратить наше внимание на незаслуженно забытые истины, дабы могли мы во всеоружии встретить трудности; дабы направить наши стопы по пути праведному; дабы предупредить нас об опасностях и метаниях, чтобы мы исполняли волю Божью на земле, как исполняется она на небе, и однажды предстали непорочными пред Его славой и возликовали радостью неописуемой.

Мак-Алпин Кэмпбел - Практическое размышление о Библии: Духовный рост через познание Библии

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. 205 с.

ISBN 5-7454-0839-1

Мак-Алпин Кэмпбел - Практическое размышление о Библии: Духовный рост через познание Библии - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Приготовления к размышлению

  • Глава первая Размышление... его необходимость

  • Глава вторая Размышление... его цель

  • Глава третья Размышление... его средства

  • Глава четвертая Размышление... стремление к нему

  • Глава пятая Размышление... его требования (1)

  • Глава шестая Размышление... его требования (2)

  • Глава седьмая Размышление... его требования (3)

  • Глава восьмая Размышление... его спутники (1)

  • Глава девятая Размышление... его спутники (2)

  • Глава десятая Размышление... его спутники (3)

  • Глава одиннадцатая Размышление... его спутники (4)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Размышление

  • Глава двенадцатая Размышление... его определение

  • Глава тринадцатая Размышление... его блага

  • Глава четырнадцатая Размышление... его обетования (1)

  • Глава пятнадцатая Размышление... его обетования (2)

  • Глава шестнадцатая Размышление... его условия (1)

  • Глава семнадцатая Размышление... его условия (2)

  • Глава восемнадцатая Размышление... практика (1)

  • Глава девятнадцатая Размышление... практика (2)

  • Глава двадцатая Размышление... в действии

  • Глава двадцать первая Размышление... ваши первые шаги

  • Глава двадцать вторая Размышление... продолжайте в том же духе

  • Глава двадцать третья Размышление... ваши достижения

  • Глава двадцать четвертая Размышление... его плоды

  • Глава двадцать пятая Размышление... его темы

  • Глава двадцать шестая И вострубит последняя труба

Приложение А

Приложение Б

Views 299
Rating 5.0 / 5
Added 16.10.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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