Мак-Алпин - Практическое размышление о Библии

Как можно привлечь внимание человека? Младенец ворочается в своей колыбели ночью, и его мать незамедлительно замечает это, хотя даже гроза не всегда может разбудить любителя поспать. Я слышал о священнике, который не мог спать в комнате, где тикают часы, и все же он не проснулся, когда в нескольких метрах от окна его спальни произошла автомобильная авария. Различные звуки привлекают наше внимание самыми разнообразными способами и до определенной степени, но более всего прочего Бог неба и земли пытается сегодня завоевать наше внимание, потому что Он хочет поделиться с нами жизненно важными мыслями, сообщить миру, церкви и вам лично значимые истины.

В середине XIX века видный французский ученый Пьер Бершель [Pierre Berchelt] выразил свою уверенность в том, что в ближайшие сто лет ученые разгадают секрет строения атома. Он также предположил, что такое открытие положит начало эре, когда Бог скажет миру: «Господа, мы закрываемся !». Карикатуристы нередко пишут на своих произведениях фразы, вроде «Конец близок», «Готовься к встрече с твоим Господом», но стремительно приближается время, когда такой юмор станет реальностью. Зазвучит труба, и Господь Христос сойдет с небес. «Последние дни» станут явью, пророчества исполнятся, и, как писал Джеймс Блэк [James Black] в своем стихе, «Когда прозвучит глас свыше... время остановится». И все же, будучи милостивым, Бог время от времени громко трубит в трубу, чтобы обратить наше внимание на незаслуженно забытые истины, дабы могли мы во всеоружии встретить трудности; дабы направить наши стопы по пути праведному; дабы предупредить нас об опасностях и метаниях, чтобы мы исполняли волю Божью на земле, как исполняется она на небе, и однажды предстали непорочными пред Его славой и возликовали радостью неописуемой.

Мак-Алпин Кэмпбел - Практическое размышление о Библии: Духовный рост через познание Библии

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. 205 с.

ISBN 5-7454-0839-1

Мак-Алпин Кэмпбел - Практическое размышление о Библии: Духовный рост через познание Библии - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Приготовления к размышлению

Глава первая Размышление... его необходимость

Глава вторая Размышление... его цель

Глава третья Размышление... его средства

Глава четвертая Размышление... стремление к нему

Глава пятая Размышление... его требования (1)

Глава шестая Размышление... его требования (2)

Глава седьмая Размышление... его требования (3)

Глава восьмая Размышление... его спутники (1)

Глава девятая Размышление... его спутники (2)

Глава десятая Размышление... его спутники (3)

Глава одиннадцатая Размышление... его спутники (4)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Размышление

Глава двенадцатая Размышление... его определение

Глава тринадцатая Размышление... его блага

Глава четырнадцатая Размышление... его обетования (1)

Глава пятнадцатая Размышление... его обетования (2)

Глава шестнадцатая Размышление... его условия (1)

Глава семнадцатая Размышление... его условия (2)

Глава восемнадцатая Размышление... практика (1)

Глава девятнадцатая Размышление... практика (2)

Глава двадцатая Размышление... в действии

Глава двадцать первая Размышление... ваши первые шаги

Глава двадцать вторая Размышление... продолжайте в том же духе

Глава двадцать третья Размышление... ваши достижения

Глава двадцать четвертая Размышление... его плоды

Глава двадцать пятая Размышление... его темы

Глава двадцать шестая И вострубит последняя труба

Приложение А

Приложение Б