Учебник написан с позиции младоземельного креационизма, кальвинистской сотериологии, комлементаризма, кредобаптизма, цессационизма и футуристического премилленаризма.

Хотя многие назвали бы нас «фундаменталистами», этот термин может быть уничижительным и исторически неточным. Почти четыре десятилетия мы время от времени задумывались, как лучше всего описать нас одним словом. Рассматривались такие варианты, как «футуристы», «нормалисты» и «суверентисты», но они не были приняты, так как ни один из них не выражает в достаточной мере самый главный элемент нашего богословия. Хотя и не идеальный вариант, мы выбрали термин «библеисты», потому что в основании наших убеждений лежит непоколебимая вера в Божью безошибочную и непогрешимую Библию, правильно истолкованную.

Эта книга принесет больше пользы, если вместе с ней использовать (1) «Учебную Библию с комментариями Джона Мак-Артура», (2) «Тематическую Библию Мак-Артура» и (3) серию толкований Джона Мак-Артура на книги Нового Завета. Мини-библиотека из этих четырех учебных ресурсов составит базу, чтобы всю жизнь изучать Писание.

Мак-Артур Джон - Библейское учение - Систематическое изложение библейской истины

Под ред. Джона Мак-Артура и Ричарда Мейхью

пер. с англ. С. Омельченко

Самара : Благая весть, 2022.—1088 с.

ISBN 978-5-7454-1755-9

Мак-Артур Джон - Библейское учение - Систематическое изложение библейской истины - Содержание

Аналитический план

Список гимнов

Предисловие

Список сокращений

1 Введение: пролегомены

2 Слово Божье: библиология

3 Бог Отец: собственно богословие

4 Бог Сын: христология

5 Бог Дух Святой: пневматология

6 Человек и грех: антропология и гамартиология

7 Спасение: сотериология

8 Ангелы: ангелология

9 Церковь: экклезиология

10 Будущее: эсхатология

Приложение. Развитие откровения

Словарь богословских терминов

Общий список литературы

О главных редакторах

Заключительный гимн для размышления

Общий указатель

Указатель текстов Писания