Мак-Артур - Библейское учение
Учебник написан с позиции младоземельного креационизма, кальвинистской сотериологии, комлементаризма, кредобаптизма, цессационизма и футуристического премилленаризма.
Хотя многие назвали бы нас «фундаменталистами», этот термин может быть уничижительным и исторически неточным. Почти четыре десятилетия мы время от времени задумывались, как лучше всего описать нас одним словом. Рассматривались такие варианты, как «футуристы», «нормалисты» и «суверентисты», но они не были приняты, так как ни один из них не выражает в достаточной мере самый главный элемент нашего богословия. Хотя и не идеальный вариант, мы выбрали термин «библеисты», потому что в основании наших убеждений лежит непоколебимая вера в Божью безошибочную и непогрешимую Библию, правильно истолкованную.
Эта книга принесет больше пользы, если вместе с ней использовать (1) «Учебную Библию с комментариями Джона Мак-Артура», (2) «Тематическую Библию Мак-Артура» и (3) серию толкований Джона Мак-Артура на книги Нового Завета. Мини-библиотека из этих четырех учебных ресурсов составит базу, чтобы всю жизнь изучать Писание.
Мак-Артур Джон - Библейское учение - Систематическое изложение библейской истины
Под ред. Джона Мак-Артура и Ричарда Мейхью
пер. с англ. С. Омельченко
Самара : Благая весть, 2022.—1088 с.
ISBN 978-5-7454-1755-9
Мак-Артур Джон - Библейское учение - Систематическое изложение библейской истины - Содержание
Аналитический план
Список гимнов
Предисловие
Список сокращений
1 Введение: пролегомены
2 Слово Божье: библиология
3 Бог Отец: собственно богословие
4 Бог Сын: христология
5 Бог Дух Святой: пневматология
6 Человек и грех: антропология и гамартиология
7 Спасение: сотериология
8 Ангелы: ангелология
9 Церковь: экклезиология
10 Будущее: эсхатология
Приложение. Развитие откровения
Словарь богословских терминов
Общий список литературы
О главных редакторах
Заключительный гимн для размышления
Общий указатель
Указатель текстов Писания
Здравствуйте. Как можно скачать книгу?
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