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Мак-Артур - Библейское учение

Мак-Артур - Библейское учение
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology

Учебник написан с позиции младоземельного креационизма, кальвинистской сотериологии, комлементаризма, кредобаптизма, цессационизма и футуристического премилленаризма.

Хотя многие назвали бы нас «фундаменталистами», этот термин может быть уничижительным и исторически неточным. Почти четыре десятилетия мы время от времени задумывались, как лучше всего описать нас одним словом. Рассматривались такие варианты, как «футуристы», «нормалисты» и «суверентисты», но они не были приняты, так как ни один из них не выражает в достаточной мере самый главный элемент нашего богословия. Хотя и не идеальный вариант, мы выбрали термин «библеисты», потому что в основании наших убеждений лежит непоколебимая вера в Божью безошибочную и непогрешимую Библию, правильно истолкованную.

Эта книга принесет больше пользы, если вместе с ней использовать (1) «Учебную Библию с комментариями Джона Мак-Артура», (2) «Тематическую Библию Мак-Артура» и (3) серию толкований Джона Мак-Артура на книги Нового Завета. Мини-библиотека из этих четырех учебных ресурсов составит базу, чтобы всю жизнь изучать Писание.

Мак-Артур Джон - Библейское учение - Систематическое изложение библейской истины

Под ред. Джона Мак-Артура и Ричарда Мейхью

пер. с англ. С. Омельченко

Самара : Благая весть, 2022.—1088 с.

ISBN 978-5-7454-1755-9

Мак-Артур Джон - Библейское учение - Систематическое изложение библейской истины - Содержание

Аналитический план

Список гимнов

Предисловие

Список сокращений

  • 1 Введение: пролегомены

  • 2 Слово Божье: библиология

  • 3 Бог Отец: собственно богословие

  • 4 Бог Сын: христология

  • 5 Бог Дух Святой: пневматология

  • 6 Человек и грех: антропология и гамартиология

  • 7 Спасение: сотериология

  • 8 Ангелы: ангелология

  • 9 Церковь: экклезиология

  • 10 Будущее: эсхатология

Приложение. Развитие откровения

Словарь богословских терминов

Общий список литературы

О главных редакторах

Заключительный гимн для размышления

Общий указатель

Указатель текстов Писания

Views 3 021
Rating 4.7 / 5
Added 10.11.2023
Author esxatos
Rate this publication:
4.7/5 (11)

Comments (2 comments)

йцук 10 months ago

Здравствуйте. Как можно скачать книгу?

 
E
esxatos 10 months ago

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