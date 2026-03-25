Мак-Артур Джон - Двенадцать обыкновенных женщин

Ева, став единственным существом, сотворенным Богом непосредственно из живой материи другого существа, была поистине чудом творения. Бог создал огромную Вселенную из ничего. Затем он сотворил Адама из пригоршни пыли. Но во всем необъятном пространстве Вселенной не было столь совершенного творения, как эта женщина, созданная из Адамова естества. Если мужчина был особью, отличавшейся от тварного мира (существо, созданное по образу Бога), то Ева стала живым воплощением человеческой славы (1 Кор. 11:7). Что и говорить: Бог оставил самое лучшее напоследок!

Grace Publishing International

Одесса, «Благодать» 2006 г. – 224 с.

ISBN-13: 978-1-933508-02-7

ISBN-10: 1-933508-02-7

Джон Мак-Артур – Двенадцать обыкновенных женщин – Содержание

Благодарность

Предисловие

Введение

Ева: матерь всех живущих

Сарра: надежда вопреки обстоятельствам

Раав: чудесное преображение

Руфь: преданность и любовь

Анна: портрет женского обаяния

Мария: благословенная среди женщин

Анна: верная свидетельница

Самарянка: поиск живой веры

Марфа и Мария: труд и поклонение

Мария Магдалина: вырванная из тьмы

Лидия: гостеприимное сердце

Эпилог