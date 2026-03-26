Мак-Артур Джон - Лишь Иисус

Что имел в виду Иисус, когда сказал: «Следуй за мной!»? Конечно же этим Он никого не призывал к легкой жизни и земному благоденствию.

По-простому говоря, Он часто давал понять, что Его призыв к ученичеству был ничем иным как призывом к самоотвержению, распятию и ежедневному умиранию (ср. Лк. 9:23). Следовать за Ним означало умирать для себя, ненавидеть свою собственную жизнь в этом мире и служить Ему (Ин. 12:24-26).

В Луки 14:26-27 Он говорит: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником».

Не кажется ли вам это слишком высоким требованием? Требованием, которое выглядит практически невыполнимым с человеческой точки зрения. И все же, именно эти слова вышли из уст Христа, которые Он сказал недвусмысленно, без пафоса, без каких-либо дополнительных объяснений или смягчающих оговорок.

Он открыто провозглашал ту весть, которая сегодня, к сожалению, отсутствует во многих евангелизационных призывах. При этом Его «следуй за Мной» было призывом подчиниться Его господству.

«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа», говорит Павел (2 Кор. 4:5). Словесное выражение «Иисус Господь» было основанием исповедания веры ранней церкви, исходным ядром истины, которое утверждается каждым истинным христианином (1 Кор. 12:3). Что нам необходимо сделать, чтобы быть спасенными? «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты...» (Деян. 16:31). «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9). В основе истинной спасительной веры лежит Господство Христа.

Джон Мак-Артур - Лишь Иисус - Что на самом деле значит быть спасенным

