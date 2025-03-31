Самый частый вопрос, который я слышу от людей, когда путешествую, звучит так: «Как христианин может узнать Божью волю в своей жизни?» Большинство людей понимает, что у Бога есть план для жизни каждого верующего, но зачастую нам сложно понять, в чем конкретно состоит этот план на определенном повороте жизни. Существует множество книг, буклетов и проповедей на эту тему, и все же ответы порой ускользают даже от самых настойчивых искателей. Я молюсь о том, чтобы эта небольшая книга особенным и действенным способом смогла заполнить пробелы в понимании Божьей воли. Можно искать конкретные указания в этой сфере, но в итоге остаться лишь с множеством идей. Похоже, некоторые люди думают, что Божья воля утеряна. По крайней мере, они утверждают, что ее необходимо искать! В их понимании Бог похож на пасхального кролика, который спрятал Свою волю, как яйца, и отправил нас на ее поиски на протяжении всей жизни. А Он наблюдает сверху и говорит: «Теплее, теплее!» Некоторые предлагают искать Божью волю через драматический опыт. Вы бежите по улице и, поскользнувшись на банановой кожуре, приземляетесь на карту Индии. И немедленно понимаете: «Благодарю Тебя, Господи, за ясное водительство! Я понял! Это Индия!» Или голос с небес, а может, даже откровение во сне призывает вас ехать в Чили! Но ведь есть такие люди, которым страшно по думать о Божьей воле. Никогда не забуду крепкого молодого человека, который подошел ко мне в лет нем лагере Хам Лейк и сказал: «Не знаю, готов ли я отдать свою жизнь Иисусу Христу. Я боюсь того, что Он повелит мне делать». Наверное, он думал, что Бог хочет переломать ноги спортсмену и заставить играть на флейте.

Мак-Артур Джон - Найдена: Божья воля - Узнайте Божий путь и смысл для вашей жизни

Узнайте Божий путь и смысл для вашей жизни / Джон Мак-Артур - Самара : Благая весть, 2025. - 72 с.

ISBN: 978-5-7454-1919-5

Мак-Артур Джон - Найдена: Божья воля - Содержание