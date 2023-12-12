Мы живем в мире, где гордость возведена в статус добродетели. Самоуважение, почет, положительные эмоции — вот к чему побуждает стремиться современное общество. В то же время моральная ответственность подменяется «теорией жертвы», согласно которой мы должны искать причины своих неудач и злодеяний в окружающих, а не в себе самих. Откровенно говоря, библейское учение о человеческой порочности, грехе, чувстве вины, покаянии и смирении несовместимо ни с одним из этих воззрений.

Церковь с пугающей готовностью перенимает мирские взгляды — особенно в вопросах, касающихся психологии и самоуважения. Христиане нередко соглашаются со светскими представлениями о психологии вины и личном благополучии. Трудно переоценить пагубное влияние такого подхода на церковь. Нигде вред от этого не проявляется более, чем в отношении верующих к своим грехам. Говоря о христианах нашей страны, я подметил обескураживающую тенденцию, которая существует на протяжении уже двух десятилетий. Верующих все менее заботят их грехи и все более волнуют самооправдание и самоуважение. Христиане быстро теряют представление о грехе как о корне всех людских бед. Многие христиане отрицают взаимосвязь между своими грехами и страданиями, выпадающими на их долю. Растет число верующих, которые пытаются разрешить стоящую перед каждым человеком дилемму, пользуясь абсолютно небиблейскими понятиями, такими как темперамент, пагубное пристрастие, неблагополучная семья, инфантилизм, зависимость, и целым сонмом других оправданий, которые лелеются мирскими психологами.

Мак-Артур Джон - Отмирающая совесть - Знать пределы дозволенного в мире, отрицающем вину

Пер. с англ.: А. В. Петровский — Самара: Благая весть, 2022. — 336 с.

ISBN 978-5-7454-1749-8

Мак-Артур Джон - Отмирающая совесть - Знать пределы дозволенного в мире, отрицающем вину - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Греховное общество

1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГРЕХОМ?

Досадное чувство вины

Нет чувства вины — значит не было и греха

Модель «грех как заболевание»

Неверный рецепт

Общество как жертва

Представления о грехе как о заболевании наводняют церковь

Тщетность отрицания чувства вины

2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ДУШИ

Что есть совесть?

Суд совести

Как происходит очищение совести

Как укреплять немощную совесть

Как блюсти чистоту совести

Возрождение библейских представлений о совести ...

3. КАК ГРЕХ ЗАГЛУШАЕТ ГОЛОС СОВЕСТИ

Обольщение грехом ожесточает совесть

Для начала - одна тревожная весть

Присутствие в нас совести неоспоримо

Вниз по наклонной

Смерть совести

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Природа греха

4. ЧТО ВЫ ВКЛАДЫВАЕТЕ В ПОНЯТИЕ «АБСОЛЮТНАЯ РАЗВРАЩЕННОСТЬ»?

Слепая вера в теорию о самоуважении

Церковь и культ самоуважения

Освящение человеческой гордости?

«Что есть человек, что Ты знаешь о нем?»

Понимание учения об абсолютной развращенности ...

Все согрешили и лишены

5. ГРЕХ И ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА

Постыдный факт греха

Природа человеческой порочности

Проблема возникновения греха с точки зрения богословия

Грех и Христово распятие

Так возлюбил мир Бог

Надобно родиться свыше

6. ПОВЕРЖЕННЫЙ ВРАГ

Опасность стремления к совершенству во всем (перфекционизм)

Ключевое заблуждение перфекционистов

Как происходит освящение?

Будем ли мы грешить и впредь?

Действительно ли мы свободны от греха?

Уже грешу не я

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Противостояние греху

7. РАЗРУБИ АГАГА НА ЧАСТИ

Бог прогневался на Амалика

К чему приводит частичное послушание

Жизнь в Духе

Смерть в плотском теле

Что есть умерщвление?

Как мы умерщвляем плоть?

Поражайте грех в голову

8. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИСКУШЕНИЮ

Можно ли преодолеть искушение?

Действие искушения

Природа искушения

Сила искушения

«Облегчение» от искушения

9. БЕРЕГИТЕ ЧИСТОТУ СВОИХ ПОМЫСЛОВ

Опасайтесь греховных помыслов

Храните сердце свое

Как согрешает сердце

Помыслы и намерения сердца

Пленяйте послушанием всякую мысль

. ПРИОБЩЕНИЕ К ТАИНСТВУ ВЕРЫ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Грех и чувство стыда

Грех и психология

Грех и церковь

Грех и христиане

Грех и Бог

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Побеждая грех

Подробный анализ Послания к римлянам

Господь очищает нас, но мы продолжаем «смердеть»

Знание

Почитание

«Предоставление» себя Богу

Послушание

Служение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Мольба о доброй совести

Церковный обряд — это еще не все

Мольба о доброй совести

Преимущества чистой совести

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Испытайте свою совесть

Почему люди грешат, даже не замечая этого?

Как выводить на чистую воду тайные грехи

Как испытывать себя

Изыскивайте в себе тайные грехи

Оставьте грехи свои, дабы жить в безопасности

Указатель стихов из Библии

Тематический указатель