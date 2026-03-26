Мак-Артур Джон - Пастырелогия

Некоторые современные церковные руководители воображают себя деловыми людьми, персонами, привлекающими средства массовой информации, «развлекателями публики», психологами, философами или лицами с юридическим образованием. Но все эти понятия идут вразрез с символикой, которой пользуется Писание для изображения духовных руководителей.

Руководство в церкви — я имею ввиду многогранность духовного руководства, а не просто роль пастора, — это не прикрытие, за которым стоит церковная аристократия. Оно заслуживается не старшинством, приобретается не за деньги или наследуется в семейном порядке. Оно не обязательно выпадает на долю тех. кто преуспевает в деловом или материальном отношении. Оно дается не на основании умственных способностей или таланта Обязательным условием для претендента на духовное руководство должны быть особые качества: непорочный характер, духовная зрелость и готовность к смиренному служению.

Любимой метафорой, которую использовал наш Господь в отношении духовного руководства, применяя к Самому Себе, был образ Пастыря, пасущий овец. Даже современное слово «пастор» означает «пастырь, пастух». Этот образ хорошо передает смысл служения. Пастырь ведет, питает, заботится, утешает, исправляет и охраняет. Все это входит в обязанности каждого духовного лица.

Джон Мак-Артур Пастырелогия - Генеральный план для церковного руководства

СПб.: «Библия для всех», 2003, - 300 с.

