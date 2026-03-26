Мак-Артур Джон - Проповедь

Сборник не претендует на законченное рассмотрение библейского разъяснения. Ни одна из глав не исчерпывает полностью темы, которой посвящена. Сильная сторона этой книги в том, что ее задачей является всестороннее изучение богословских, экзегетических и гомилетических аспектов проповеди. Мы исходим из библейских оснований проповеди, рассматриваем детальный процесс составления разъяснительной проповеди и переходим непосредственно к изложению разъяснительного послания. Эти темы наводят мосты между изучаемыми в семинарии дисциплинами для пасторов, читающих каждую неделю проповеди в местной церкви, и предложениями, как при самостоятельном чтении целенаправленно переходить от одной фазы к другой, чтобы служить народу Божьему.

Джон Мак-Артур-младший и сотрудники Семинарии Господа - Проповедь: как проповедовать по-библейски

Санкт-Петербург, "Библия для всех", 2021. - 368 с.

ISBN 978-5-7454-1695-8

Джон Мак-Артур и сотрудники Семинарии Господа - Проповедь: как проповедовать по-библейски - Содержание

Введение

I. Доказательства приоритета разъяснительной проповеди

1. Ричард Л. Мэйхью - Заново открывая разъяснительную проповедь

2. Джон Мак-Артур-младший - Наказ библейской непогрешимости: разъяснительная проповедь

3. Джеймс Ф. Ститцингер - История разъяснительной проповеди

II. Подготовка к разъяснительной проповеди

4. Джеймс Е. Росскап - Приоритет молитвы и разъяснительная проповедь

5. Джон Мак-Артур-младший - Человек Божий и разъяснительная проповедь

6. Джон Мак-Артур-младший - Дух Божий и разъяснительная проповедь

III. Обработка данных и выделение принципов библейского текста

7. Джеймс Е. Росскап - Герменевтика и разъяснительная проповедь

8. Роберт Л. Томас - Экзегетика и разъяснительная проповедь

9. Джордж Дж. Земек - Грамматический анализ и разъяснительная проповедь

10. Джеймс Ф. Ститцингер - Инструменты для изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди

11. Джон Мак-Артур-младший - Метод изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди

IV. Составление разъяснительного послания

12. Дональд Дж. Мак-Дугал - Основные мысли, планы и заглавия

13. Ричард Л. Мэйхъю - Вступления, иллюстрации и заключения

14. Ирвин А. Бузениц - Тематические, богословские, исторические и биографические разъяснительные проповеди

15. Дэвид К. Дьюэл - Разъяснительные проповеди по повествовательным отрывкам Ветхого Завета 256

16. Джон Мак-Артур-младший - Переход от экзегетики к разъяснению

V. Как читать разъяснительную проповедь

17. Роберт Л. Томас - Переводы Библии и разъяснительная проповедь

18. Джон Мак-Артур-младший - Как читать разъяснительную проповедь

19. Джон Мак-Артур-младший - Наиболее часто задаваемые вопросы о разъяснительной проповеди

Эпилог

Обязанности слушателя

Дополнительная литература

Приложение А. Заметки для проповеди Джона Мак-Артура-младшего

Приложение Б. Проповедь — это приключение!

Помощники Семинарии Господа

Указатели