Мак-Артур Джон - Проповедь
Сборник не претендует на законченное рассмотрение библейского разъяснения. Ни одна из глав не исчерпывает полностью темы, которой посвящена. Сильная сторона этой книги в том, что ее задачей является всестороннее изучение богословских, экзегетических и гомилетических аспектов проповеди. Мы исходим из библейских оснований проповеди, рассматриваем детальный процесс составления разъяснительной проповеди и переходим непосредственно к изложению разъяснительного послания. Эти темы наводят мосты между изучаемыми в семинарии дисциплинами для пасторов, читающих каждую неделю проповеди в местной церкви, и предложениями, как при самостоятельном чтении целенаправленно переходить от одной фазы к другой, чтобы служить народу Божьему.
Джон Мак-Артур-младший и сотрудники Семинарии Господа - Проповедь: как проповедовать по-библейски
Санкт-Петербург, "Библия для всех", 2021. - 368 с.
ISBN 978-5-7454-1695-8
Джон Мак-Артур и сотрудники Семинарии Господа - Проповедь: как проповедовать по-библейски - Содержание
Введение
I. Доказательства приоритета разъяснительной проповеди
1. Ричард Л. Мэйхью - Заново открывая разъяснительную проповедь
2. Джон Мак-Артур-младший - Наказ библейской непогрешимости: разъяснительная проповедь
3. Джеймс Ф. Ститцингер - История разъяснительной проповеди
II. Подготовка к разъяснительной проповеди
4. Джеймс Е. Росскап - Приоритет молитвы и разъяснительная проповедь
5. Джон Мак-Артур-младший - Человек Божий и разъяснительная проповедь
6. Джон Мак-Артур-младший - Дух Божий и разъяснительная проповедь
III. Обработка данных и выделение принципов библейского текста
7. Джеймс Е. Росскап - Герменевтика и разъяснительная проповедь
8. Роберт Л. Томас - Экзегетика и разъяснительная проповедь
9. Джордж Дж. Земек - Грамматический анализ и разъяснительная проповедь
10. Джеймс Ф. Ститцингер - Инструменты для изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди
11. Джон Мак-Артур-младший - Метод изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди
IV. Составление разъяснительного послания
12. Дональд Дж. Мак-Дугал - Основные мысли, планы и заглавия
13. Ричард Л. Мэйхъю - Вступления, иллюстрации и заключения
14. Ирвин А. Бузениц - Тематические, богословские, исторические и биографические разъяснительные проповеди
15. Дэвид К. Дьюэл - Разъяснительные проповеди по повествовательным отрывкам Ветхого Завета 256
16. Джон Мак-Артур-младший - Переход от экзегетики к разъяснению
V. Как читать разъяснительную проповедь
17. Роберт Л. Томас - Переводы Библии и разъяснительная проповедь
18. Джон Мак-Артур-младший - Как читать разъяснительную проповедь
19. Джон Мак-Артур-младший - Наиболее часто задаваемые вопросы о разъяснительной проповеди
Эпилог
Обязанности слушателя
Дополнительная литература
Приложение А. Заметки для проповеди Джона Мак-Артура-младшего
Приложение Б. Проповедь — это приключение!
Помощники Семинарии Господа
Указатели
