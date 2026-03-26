Мак-Артур Джон - Сила принципиальности

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Мы живем в мире компромисса - в обществе, которое отказалось от моральных стандартов и христианских принципов в пользу удобства или прагматизма. Мирская философия основана на достижении целей любыми возможными средствами. Эта эгоистичная точка зрения сопровождается девизом: «если что-то приносит желаемый результат, продолжайте заниматься этим».

Однако, это неизбежно ведет к компромиссу совести и убеждений. Поскольку в нашем обществе так распространен компромисс, можно сказать, что у нас больше нет общественной совести; вина и раскаяние не являются факторами, которые определяют поведение. Политики, которые должны отстаивать высокие идеалы нашей страны, вместо этого ведут нас по пути компромисса. Они провозглашают свои высокие стандарты и идеалы перед выборами, но забывают о них, как только они вступают в должность. То же касается и бизнеса, от руководителей компаний до продавцов; судебной системы,

Джон Мак-Артур - Сила принципиальности - Жизнь без компромиссов

пер англ. О. Калына.

Киев: Библейская семинария благодати. - 2020. - 260 с.

ISBN 978-966-136-738-7

Джон Мак-Артур - Сила принципиальности - Жизнь без компромиссов - Содержание

  • ПРИРОДА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

  • ГЛАВА 1: Непревзойденная ценность

  • ГЛАВА 2: Доктринальная принципиальность

  • ГЛАВА 3: В стремлении к благочестию

  • ПРИМЕРЫ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

  • ГЛАВА 4: Результаты бескомпромисной жизни

  • ГЛАВА 5: Огонь и львы

  • ГЛАВА 6: Защищая принципиальность

  • ЭТИКА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

  • ГЛАВА 7: Со страхом и трепетом: противоядие от лицемерия

  • ГЛАВА 8: Отдавая должное Богу

  • ГЛАВА 9: Ответственность за личную святость

  • ГЛАВА 10: Обязанности практической святости

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

