Мак-Артур Джон - Сила принципиальности

Мы живем в мире компромисса - в обществе, которое отказалось от моральных стандартов и христианских принципов в пользу удобства или прагматизма. Мирская философия основана на достижении целей любыми возможными средствами. Эта эгоистичная точка зрения сопровождается девизом: «если что-то приносит желаемый результат, продолжайте заниматься этим».

Однако, это неизбежно ведет к компромиссу совести и убеждений. Поскольку в нашем обществе так распространен компромисс, можно сказать, что у нас больше нет общественной совести; вина и раскаяние не являются факторами, которые определяют поведение. Политики, которые должны отстаивать высокие идеалы нашей страны, вместо этого ведут нас по пути компромисса. Они провозглашают свои высокие стандарты и идеалы перед выборами, но забывают о них, как только они вступают в должность. То же касается и бизнеса, от руководителей компаний до продавцов; судебной системы,

пер англ. О. Калына.

Киев: Библейская семинария благодати. - 2020. - 260 с.

ISBN 978-966-136-738-7

Джон Мак-Артур - Сила принципиальности - Жизнь без компромиссов - Содержание

ПРИРОДА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

ГЛАВА 1: Непревзойденная ценность

ГЛАВА 2: Доктринальная принципиальность

ГЛАВА 3: В стремлении к благочестию

ПРИМЕРЫ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

ГЛАВА 4: Результаты бескомпромисной жизни

ГЛАВА 5: Огонь и львы

ГЛАВА 6: Защищая принципиальность

ЭТИКА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

ГЛАВА 7: Со страхом и трепетом: противоядие от лицемерия

ГЛАВА 8: Отдавая должное Богу

ГЛАВА 9: Ответственность за личную святость

ГЛАВА 10: Обязанности практической святости

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ