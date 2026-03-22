Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - 1-е послание Петра
Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Петра — одного из важных текстов Нового Завета, посвящённых жизни христиан в условиях страданий и испытаний. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его богословское содержание, исторический контекст и практическое значение для верующих.
Особое внимание уделяется темам надежды, святости, духовного роста, послушания Богу и стойкости в гонениях. Мак-Артур показывает, как апостол Пётр призывает христиан жить святой жизнью, быть примером для окружающих и сохранять верность Христу даже в трудных обстоятельствах.
Толкование помогает глубже понять учение апостола Петра о спасении, освящении, христианском поведении в обществе и роли страданий в духовной жизни. Книга будет полезна как для личного изучения Библии, так и для преподавания и подготовки проповедей.
Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 1-е послание Петра
Перевод: С. Омельченко Редакция: Г. Болдыревская - ISBN 978-1-56773-072-8
Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 1-е послание Петра - Содержание
Предисловие
Введение
Составляющие избрания (1:1–2)
Вечное наследство верующего (1:3–5)
Радость спасения (1:6–9)
Величие спасения (1:10–12)
Реакция верующего на спасение (1:13–17)
Чудо искупления (1:18–21)
Сверхъестественная любовь (1:22–25)
Желание Слова (2:1–3)
Духовные привилегии. Часть 1. Союз со Христом и доступ к Богу (2:4–5)
Духовные привилегии. Часть 2. Безопасность во Христе, чувства к Христу, Христово избрание и владычество со Христом (2:6–9б)
Духовные привилегии. Часть 3. Отделение для Христа, принадлежность Христу, просвещение во Христе, Христово сострадание и провозглашение Христа (2:9в–10)
Благочестивая жизнь (2:11–12)
Послушание власти (2:13–17)
Послушание на рабочем месте (2:18–21а)
Страдающий Иисус (2:21б–25)
Приобретение неверующего мужа для Господа (3:1–7)
Любовь к жизни и добрым дням (3:8–12)
Защита от враждебного мира (3:13–17)
Торжество страданий Христа (3:18–22)
Приготовление к страданиям (4:1–6)
Духовная обязанность во враждебном мире (4:7–11)
Огненные испытания (4:12–19)
Забота о пастве (5:1–4)
Основы христианского склада ума (5:5–14)
Библиография
Указатели
Указатель греческих слов
Указатель мест Священного Писания
Тематический указатель
