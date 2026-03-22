Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - 1-е послание Петра

Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - 1-е послание Петра
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Петра — одного из важных текстов Нового Завета, посвящённых жизни христиан в условиях страданий и испытаний. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его богословское содержание, исторический контекст и практическое значение для верующих.

Особое внимание уделяется темам надежды, святости, духовного роста, послушания Богу и стойкости в гонениях. Мак-Артур показывает, как апостол Пётр призывает христиан жить святой жизнью, быть примером для окружающих и сохранять верность Христу даже в трудных обстоятельствах.

Толкование помогает глубже понять учение апостола Петра о спасении, освящении, христианском поведении в обществе и роли страданий в духовной жизни. Книга будет полезна как для личного изучения Библии, так и для преподавания и подготовки проповедей.

Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 1-е послание Петра

Перевод: С. Омельченко Редакция: Г. Болдыревская - ISBN 978-1-56773-072-8

Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 1-е послание Петра - Содержание
Предисловие
Введение

  1. Составляющие избрания (1:1–2)

  2. Вечное наследство верующего (1:3–5)

  3. Радость спасения (1:6–9)

  4. Величие спасения (1:10–12)

  5. Реакция верующего на спасение (1:13–17)

  6. Чудо искупления (1:18–21)

  7. Сверхъестественная любовь (1:22–25)

  8. Желание Слова (2:1–3)

  9. Духовные привилегии. Часть 1. Союз со Христом и доступ к Богу (2:4–5)

  10. Духовные привилегии. Часть 2. Безопасность во Христе, чувства к Христу, Христово избрание и владычество со Христом (2:6–9б)

  11. Духовные привилегии. Часть 3. Отделение для Христа, принадлежность Христу, просвещение во Христе, Христово сострадание и провозглашение Христа (2:9в–10)

  12. Благочестивая жизнь (2:11–12)

  13. Послушание власти (2:13–17)

  14. Послушание на рабочем месте (2:18–21а)

  15. Страдающий Иисус (2:21б–25)

  16. Приобретение неверующего мужа для Господа (3:1–7)

  17. Любовь к жизни и добрым дням (3:8–12)

  18. Защита от враждебного мира (3:13–17)

  19. Торжество страданий Христа (3:18–22)

  20. Приготовление к страданиям (4:1–6)

  21. Духовная обязанность во враждебном мире (4:7–11)

  22. Огненные испытания (4:12–19)

  23. Забота о пастве (5:1–4)

  24. Основы христианского склада ума (5:5–14)

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов
Указатель мест Священного Писания
Тематический указатель

Views 57
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books