Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - 1-е послание Петра

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Петра — одного из важных текстов Нового Завета, посвящённых жизни христиан в условиях страданий и испытаний. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его богословское содержание, исторический контекст и практическое значение для верующих.

Особое внимание уделяется темам надежды, святости, духовного роста, послушания Богу и стойкости в гонениях. Мак-Артур показывает, как апостол Пётр призывает христиан жить святой жизнью, быть примером для окружающих и сохранять верность Христу даже в трудных обстоятельствах.

Толкование помогает глубже понять учение апостола Петра о спасении, освящении, христианском поведении в обществе и роли страданий в духовной жизни. Книга будет полезна как для личного изучения Библии, так и для преподавания и подготовки проповедей.

Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 1-е послание Петра

Перевод: С. Омельченко Редакция: Г. Болдыревская - ISBN 978-1-56773-072-8

Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 1-е послание Петра - Содержание

Предисловие

Введение

Составляющие избрания (1:1–2) Вечное наследство верующего (1:3–5) Радость спасения (1:6–9) Величие спасения (1:10–12) Реакция верующего на спасение (1:13–17) Чудо искупления (1:18–21) Сверхъестественная любовь (1:22–25) Желание Слова (2:1–3) Духовные привилегии. Часть 1. Союз со Христом и доступ к Богу (2:4–5) Духовные привилегии. Часть 2. Безопасность во Христе, чувства к Христу, Христово избрание и владычество со Христом (2:6–9б) Духовные привилегии. Часть 3. Отделение для Христа, принадлежность Христу, просвещение во Христе, Христово сострадание и провозглашение Христа (2:9в–10) Благочестивая жизнь (2:11–12) Послушание власти (2:13–17) Послушание на рабочем месте (2:18–21а) Страдающий Иисус (2:21б–25) Приобретение неверующего мужа для Господа (3:1–7) Любовь к жизни и добрым дням (3:8–12) Защита от враждебного мира (3:13–17) Торжество страданий Христа (3:18–22) Приготовление к страданиям (4:1–6) Духовная обязанность во враждебном мире (4:7–11) Огненные испытания (4:12–19) Забота о пастве (5:1–4) Основы христианского склада ума (5:5–14)

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов

Указатель мест Священного Писания

Тематический указатель