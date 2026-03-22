Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Галатам

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Галатам — одного из ключевых текстов Нового Завета, посвящённых учению об оправдании верой и христианской свободе. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословский смысл и практическое значение для жизни верующих.

В центре послания находится защита Евангелия благодати. Апостол Павел противостоит ложному учению, утверждавшему необходимость соблюдения закона Моисея для спасения. Мак-Артур показывает, что человек оправдывается перед Богом исключительно по благодати через веру во Христа, а не через дела закона.

Особое внимание уделяется темам христианской свободы, жизни по Духу, опасности законничества и духовному росту верующих. Толкование помогает читателю глубже понять богословие апостола Павла и увидеть, как истины Послания к Галатам применимы к современной христианской жизни.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Галатам

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2006 г. – 208 с. - ISBN 5-7454-0952-5

Предисловие
Введение

  1. Приветствие (1:1–5)

  2. Обреченные на погибель (1:6–9)

  3. Апостольские полномочия (1:10–24)

  4. Апостольская поддержка (2:1–10)

  5. Оправдание только верой (2:11–21)

  6. Прельщенные: защита учения об оправдании верой на основании опыта (3:1–5)

  7. Благословенные или проклятые? Защита оправдания верой на основании Писания (3:6–14)

  8. Зачем нужен закон в свете Божьего обетования (3:15–22)

  9. Под законом или во Христе (3:23–29)

  10. Сыны Божии (4:1–11)

  11. Доколе не изобразится в вас Христос (4:12–20)

  12. Два завета (4:21 — 5:1)

  13. Отпавшие от благодати (5:1–12)

  14. Призванные к свободе (5:13–15)

  15. Жизнь по Духу. Часть 1. Заповедь и коллизия (5:16–18)

  16. Жизнь по Духу. Часть 2. Противостояние и победа (5:19–25)

  17. Исправление согрешившего брата (5:26 — 6:6)

  18. Сеяние и жатва (6:7–10)

  19. Самовосхваление по плоти (6:11–13)

  20. Прославление креста (6:14–18)

Библиография

Views 38
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
