Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Галатам

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Галатам — одного из ключевых текстов Нового Завета, посвящённых учению об оправдании верой и христианской свободе. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословский смысл и практическое значение для жизни верующих.

В центре послания находится защита Евангелия благодати. Апостол Павел противостоит ложному учению, утверждавшему необходимость соблюдения закона Моисея для спасения. Мак-Артур показывает, что человек оправдывается перед Богом исключительно по благодати через веру во Христа, а не через дела закона.

Особое внимание уделяется темам христианской свободы, жизни по Духу, опасности законничества и духовному росту верующих. Толкование помогает читателю глубже понять богословие апостола Павла и увидеть, как истины Послания к Галатам применимы к современной христианской жизни.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Галатам

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2006 г. – 208 с. - ISBN 5-7454-0952-5

Предисловие

Введение

Приветствие (1:1–5) Обреченные на погибель (1:6–9) Апостольские полномочия (1:10–24) Апостольская поддержка (2:1–10) Оправдание только верой (2:11–21) Прельщенные: защита учения об оправдании верой на основании опыта (3:1–5) Благословенные или проклятые? Защита оправдания верой на основании Писания (3:6–14) Зачем нужен закон в свете Божьего обетования (3:15–22) Под законом или во Христе (3:23–29) Сыны Божии (4:1–11) Доколе не изобразится в вас Христос (4:12–20) Два завета (4:21 — 5:1) Отпавшие от благодати (5:1–12) Призванные к свободе (5:13–15) Жизнь по Духу. Часть 1. Заповедь и коллизия (5:16–18) Жизнь по Духу. Часть 2. Противостояние и победа (5:19–25) Исправление согрешившего брата (5:26 — 6:6) Сеяние и жатва (6:7–10) Самовосхваление по плоти (6:11–13) Прославление креста (6:14–18)

