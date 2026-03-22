Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Галатам
Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Галатам — одного из ключевых текстов Нового Завета, посвящённых учению об оправдании верой и христианской свободе. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословский смысл и практическое значение для жизни верующих.
В центре послания находится защита Евангелия благодати. Апостол Павел противостоит ложному учению, утверждавшему необходимость соблюдения закона Моисея для спасения. Мак-Артур показывает, что человек оправдывается перед Богом исключительно по благодати через веру во Христа, а не через дела закона.
Особое внимание уделяется темам христианской свободы, жизни по Духу, опасности законничества и духовному росту верующих. Толкование помогает читателю глубже понять богословие апостола Павла и увидеть, как истины Послания к Галатам применимы к современной христианской жизни.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.
Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Галатам
Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2006 г. – 208 с. - ISBN 5-7454-0952-5
Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Галатам
Предисловие
Введение
Приветствие (1:1–5)
Обреченные на погибель (1:6–9)
Апостольские полномочия (1:10–24)
Апостольская поддержка (2:1–10)
Оправдание только верой (2:11–21)
Прельщенные: защита учения об оправдании верой на основании опыта (3:1–5)
Благословенные или проклятые? Защита оправдания верой на основании Писания (3:6–14)
Зачем нужен закон в свете Божьего обетования (3:15–22)
Под законом или во Христе (3:23–29)
Сыны Божии (4:1–11)
Доколе не изобразится в вас Христос (4:12–20)
Два завета (4:21 — 5:1)
Отпавшие от благодати (5:1–12)
Призванные к свободе (5:13–15)
Жизнь по Духу. Часть 1. Заповедь и коллизия (5:16–18)
Жизнь по Духу. Часть 2. Противостояние и победа (5:19–25)
Исправление согрешившего брата (5:26 — 6:6)
Сеяние и жатва (6:7–10)
Самовосхваление по плоти (6:11–13)
Прославление креста (6:14–18)
Библиография
No comments yet. Be the first!