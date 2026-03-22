Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Марка
Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Евангелия от Марка — одного из самых динамичных и насыщенных событийами повествований Нового Завета. Автор последовательно разбирает текст стих за стихом, раскрывая богословский смысл, исторический контекст и практическое значение служения Иисуса Христа.
Евангелие от Марка показывает Христа прежде всего как Сына Божьего и совершенного Служителя, пришедшего не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать Свою жизнь как выкуп за многих. В книге подробно рассматриваются чудеса, проповеди и противостояние Иисуса с религиозными лидерами, а также путь учеников к пониманию истинной природы Мессии.
Особое внимание уделяется страданиям, смерти и воскресению Иисуса Христа — центральным событиям христианской веры. Мак-Артур объясняет, как Евангелие от Марка раскрывает силу Божьего Царства и призывает верующих к истинному ученичеству.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и глубокого исследования Евангелия.
Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– Марка - 1 - 8
ISBN 978-5-7454-1602-6
© Русское издание, TMAI, 2020
Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– 1 - 8 - Марка - Содержание
Предисловие
Введение
Глашатай нового Царя (1:1–8)
Значение крещения Иисуса (1:9–11)
Власть Иисуса Христа (1:12–20)
Власть Божественного Царя (1:21–28)
Власть Царства (1:29–39)
Господь и прокаженный (1:40–45)
Власть Иисуса прощать грехи (2:1–12)
Скандал, вызванный благодатью (2:13–17)
Исключительность Евангелия (2:18–22)
Господин субботы, часть 1 (2:23–28)
Господин субботы, часть 2 (3:1–6)
Общий итог служения Иисуса у Марка (3:7–19)
Иисус Христос: лжец, сумасшедший или Господь? (3:20–35)
О типах почвы и душах (4:1–20)
Слушатели, приносящие плоды (4:21–34)
Успокоение бури (4:35–41)
Доминирующая сила (5:1–20)
Сила и сочувствие Иисуса (5:21–43)
Поразительное неверие (6:1–6)
Обычные люди, необычное призвание (6:7–13)
Убийство величайшего пророка (6:14–29)
Забота Творца (6:30–44)
Иисус ходит по воде (6:45–56)
Традиции, искажающие Писание (7:1–13)
Внутреннее осквернение (7:14–23)
Пища со стола Учителя (7:24–30)
Говорить или не говорить (7:31–37)
Полны сострадания и заботы (8:1–10)
Духовная слепота (8:11–26)
Итоговые хорошие и плохие новости (8:27–33)
Потерять свою жизнь, чтобы её спасти (8:34–38)
Библиография
Указатели
Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– Марка - 9 - 16
Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– 9 - 16 Марка - Содержание
Предисловие
1. Явленный Сын (9:1-8)
2. Когда придет Илия? (9:9-13)
3. Все возможно верующему (9:14-29)
4. Добродетель последних (9:30-41)
5. Радикальное ученичество (9:42-50)
6. Правда о разводе (10:1-12)
7. Почему Иисус благословил маленьких детей (10:13-16)
8. Трагедия эгоистичного искателя (10:17-31)
9. Взгляд на страдания Мессии (10:32-34)
10. Величие смирения (10:35-45)
11. Последнее чудо милосердия (10:46-52)
12. Ложная коронация истинного Царя (11:1-11)
13. Всего лишь листья (11:12-21)
14. Требования эффективной молитвы (11:22-25)
15. Столкновение по поводу власти (11:27-33)
16. Отвергнутый краеугольный камень (12:1-12)
17. Патология религиозного лицемерия (12:13-17)
18. Незнание Библии религиозной элитой (12:18-27)
19. Любовь к Богу (12:28-34)
20. Сын Давидов, Господь всего (12:35-37)
21. Ложная религия и ее жертвы (12:38-44 )
22. Мрачная реальность последних дней (13:1 -13)
23. Будущая скорбь (13:14-23)
24. Возвращение Христа (13:24-37)
25. Действующие лица драмы Креста (14:1-16)
26. Новая Пасха (14:17-26)
27. Агония чаши (14:27-42)
28. Самое ужасное предательство (14:43-52)
29. Последнее пренебрежение справедливостью (14:53-65)
30. Отречение Петра: предупреждение о самоуверенности (14:66-72)
31. Пилат перед Иисусом (15:1-15)
32. Постыдная насмешка над Иисусом Христом (15:16-32)
33. Бог посещает Голгофу (15:33-41)
34. Как Бог похоронил Своего Сына (15:42-47)
35. Изумление у пустой гробницы (16:1-8)
36. Подобающее завершение Евангелия от Марка (16:9-20)
Библиография
Указатели
No comments yet. Be the first!