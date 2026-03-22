Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Марка

Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Евангелия от Марка — одного из самых динамичных и насыщенных событийами повествований Нового Завета. Автор последовательно разбирает текст стих за стихом, раскрывая богословский смысл, исторический контекст и практическое значение служения Иисуса Христа.

Евангелие от Марка показывает Христа прежде всего как Сына Божьего и совершенного Служителя, пришедшего не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать Свою жизнь как выкуп за многих. В книге подробно рассматриваются чудеса, проповеди и противостояние Иисуса с религиозными лидерами, а также путь учеников к пониманию истинной природы Мессии.

Особое внимание уделяется страданиям, смерти и воскресению Иисуса Христа — центральным событиям христианской веры. Мак-Артур объясняет, как Евангелие от Марка раскрывает силу Божьего Царства и призывает верующих к истинному ученичеству.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и глубокого исследования Евангелия.

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– Марка - 1 - 8

ISBN 978-5-7454-1602-6

© Русское издание, TMAI, 2020

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– 1 - 8 - Марка - Содержание

Предисловие

Введение

Глашатай нового Царя (1:1–8) Значение крещения Иисуса (1:9–11) Власть Иисуса Христа (1:12–20) Власть Божественного Царя (1:21–28) Власть Царства (1:29–39) Господь и прокаженный (1:40–45) Власть Иисуса прощать грехи (2:1–12) Скандал, вызванный благодатью (2:13–17) Исключительность Евангелия (2:18–22) Господин субботы, часть 1 (2:23–28) Господин субботы, часть 2 (3:1–6) Общий итог служения Иисуса у Марка (3:7–19) Иисус Христос: лжец, сумасшедший или Господь? (3:20–35) О типах почвы и душах (4:1–20) Слушатели, приносящие плоды (4:21–34) Успокоение бури (4:35–41) Доминирующая сила (5:1–20) Сила и сочувствие Иисуса (5:21–43) Поразительное неверие (6:1–6) Обычные люди, необычное призвание (6:7–13) Убийство величайшего пророка (6:14–29) Забота Творца (6:30–44) Иисус ходит по воде (6:45–56) Традиции, искажающие Писание (7:1–13) Внутреннее осквернение (7:14–23) Пища со стола Учителя (7:24–30) Говорить или не говорить (7:31–37) Полны сострадания и заботы (8:1–10) Духовная слепота (8:11–26) Итоговые хорошие и плохие новости (8:27–33) Потерять свою жизнь, чтобы её спасти (8:34–38)

Библиография

Указатели

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– Марка - 9 - 16

ISBN 978-5-7454-1602-6

© Русское издание, TMAI, 2020

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– 9 - 16 Марка - Содержание

Предисловие

1. Явленный Сын (9:1-8)

2. Когда придет Илия? (9:9-13)

3. Все возможно верующему (9:14-29)

4. Добродетель последних (9:30-41)

5. Радикальное ученичество (9:42-50)

6. Правда о разводе (10:1-12)

7. Почему Иисус благословил маленьких детей (10:13-16)

8. Трагедия эгоистичного искателя (10:17-31)

9. Взгляд на страдания Мессии (10:32-34)

10. Величие смирения (10:35-45)

11. Последнее чудо милосердия (10:46-52)

12. Ложная коронация истинного Царя (11:1-11)

13. Всего лишь листья (11:12-21)

14. Требования эффективной молитвы (11:22-25)

15. Столкновение по поводу власти (11:27-33)

16. Отвергнутый краеугольный камень (12:1-12)

17. Патология религиозного лицемерия (12:13-17)

18. Незнание Библии религиозной элитой (12:18-27)

19. Любовь к Богу (12:28-34)

20. Сын Давидов, Господь всего (12:35-37)

21. Ложная религия и ее жертвы (12:38-44 )

22. Мрачная реальность последних дней (13:1 -13)

23. Будущая скорбь (13:14-23)

24. Возвращение Христа (13:24-37)

25. Действующие лица драмы Креста (14:1-16)

26. Новая Пасха (14:17-26)

27. Агония чаши (14:27-42)

28. Самое ужасное предательство (14:43-52)

29. Последнее пренебрежение справедливостью (14:53-65)

30. Отречение Петра: предупреждение о самоуверенности (14:66-72)

31. Пилат перед Иисусом (15:1-15)

32. Постыдная насмешка над Иисусом Христом (15:16-32)

33. Бог посещает Голгофу (15:33-41)

34. Как Бог похоронил Своего Сына (15:42-47)

35. Изумление у пустой гробницы (16:1-8)

36. Подобающее завершение Евангелия от Марка (16:9-20)

Библиография

Указатели