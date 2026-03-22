Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Марка

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Евангелия от Марка — одного из самых динамичных и насыщенных событийами повествований Нового Завета. Автор последовательно разбирает текст стих за стихом, раскрывая богословский смысл, исторический контекст и практическое значение служения Иисуса Христа.

Евангелие от Марка показывает Христа прежде всего как Сына Божьего и совершенного Служителя, пришедшего не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать Свою жизнь как выкуп за многих. В книге подробно рассматриваются чудеса, проповеди и противостояние Иисуса с религиозными лидерами, а также путь учеников к пониманию истинной природы Мессии.

Особое внимание уделяется страданиям, смерти и воскресению Иисуса Христа — центральным событиям христианской веры. Мак-Артур объясняет, как Евангелие от Марка раскрывает силу Божьего Царства и призывает верующих к истинному ученичеству.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и глубокого исследования Евангелия.

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– Марка - 1 - 8

ISBN 978-5-7454-1602-6

© Русское издание, TMAI, 2020

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– 1 - 8 - Марка - Содержание

Предисловие
Введение

  1. Глашатай нового Царя (1:1–8)

  2. Значение крещения Иисуса (1:9–11)

  3. Власть Иисуса Христа (1:12–20)

  4. Власть Божественного Царя (1:21–28)

  5. Власть Царства (1:29–39)

  6. Господь и прокаженный (1:40–45)

  7. Власть Иисуса прощать грехи (2:1–12)

  8. Скандал, вызванный благодатью (2:13–17)

  9. Исключительность Евангелия (2:18–22)

  10. Господин субботы, часть 1 (2:23–28)

  11. Господин субботы, часть 2 (3:1–6)

  12. Общий итог служения Иисуса у Марка (3:7–19)

  13. Иисус Христос: лжец, сумасшедший или Господь? (3:20–35)

  14. О типах почвы и душах (4:1–20)

  15. Слушатели, приносящие плоды (4:21–34)

  16. Успокоение бури (4:35–41)

  17. Доминирующая сила (5:1–20)

  18. Сила и сочувствие Иисуса (5:21–43)

  19. Поразительное неверие (6:1–6)

  20. Обычные люди, необычное призвание (6:7–13)

  21. Убийство величайшего пророка (6:14–29)

  22. Забота Творца (6:30–44)

  23. Иисус ходит по воде (6:45–56)

  24. Традиции, искажающие Писание (7:1–13)

  25. Внутреннее осквернение (7:14–23)

  26. Пища со стола Учителя (7:24–30)

  27. Говорить или не говорить (7:31–37)

  28. Полны сострадания и заботы (8:1–10)

  29. Духовная слепота (8:11–26)

  30. Итоговые хорошие и плохие новости (8:27–33)

  31. Потерять свою жизнь, чтобы её спасти (8:34–38)

Библиография

Указатели

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– Марка - 9 - 16

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета– 9 - 16 Марка - Содержание

Предисловие

  • 1. Явленный Сын (9:1-8)

  • 2. Когда придет Илия? (9:9-13)

  • 3. Все возможно верующему (9:14-29)

  • 4. Добродетель последних (9:30-41)

  • 5. Радикальное ученичество (9:42-50)

  • 6. Правда о разводе (10:1-12)

  • 7. Почему Иисус благословил маленьких детей (10:13-16)

  • 8. Трагедия эгоистичного искателя (10:17-31)

  • 9. Взгляд на страдания Мессии (10:32-34)

  • 10. Величие смирения (10:35-45)

  • 11. Последнее чудо милосердия (10:46-52)

  • 12. Ложная коронация истинного Царя (11:1-11)

  • 13. Всего лишь листья (11:12-21)

  • 14. Требования эффективной молитвы (11:22-25)

  • 15. Столкновение по поводу власти (11:27-33)

  • 16. Отвергнутый краеугольный камень (12:1-12)

  • 17. Патология религиозного лицемерия (12:13-17)

  • 18. Незнание Библии религиозной элитой (12:18-27)

  • 19. Любовь к Богу (12:28-34)

  • 20. Сын Давидов, Господь всего (12:35-37)

  • 21. Ложная религия и ее жертвы (12:38-44 )

  • 22. Мрачная реальность последних дней (13:1 -13)

  • 23. Будущая скорбь (13:14-23)

  • 24. Возвращение Христа (13:24-37)

  • 25. Действующие лица драмы Креста (14:1-16)

  • 26. Новая Пасха (14:17-26)

  • 27. Агония чаши (14:27-42)

  • 28. Самое ужасное предательство (14:43-52)

  • 29. Последнее пренебрежение справедливостью (14:53-65)

  • 30. Отречение Петра: предупреждение о самоуверенности (14:66-72)

  • 31. Пилат перед Иисусом (15:1-15)

  • 32. Постыдная насмешка над Иисусом Христом (15:16-32)

  • 33. Бог посещает Голгофу (15:33-41)

  • 34. Как Бог похоронил Своего Сына (15:42-47)

  • 35. Изумление у пустой гробницы (16:1-8)

  • 36. Подобающее завершение Евангелия от Марка (16:9-20)

Библиография

Указатели

