Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - Титу

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Титу — одного из пастырских посланий Нового Завета. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни церкви.

В послании апостол Павел даёт наставления своему сотруднику Титу о порядке в церкви, требованиях к духовным руководителям и важности здравого учения. Мак-Артур показывает, что истинное богословие всегда связано с благочестивой жизнью и проявляется в характере верующих.

Особое внимание уделяется вопросам церковного руководства, борьбе с ложными учениями, духовной дисциплине и практическому христианскому поведению. Автор подчеркивает, что благодать Божья не только спасает человека, но и учит его жить праведно и благочестиво.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур (мл.) – Толкование книг Нового Завета – Титу

Славянское Евангельское Общество, 2004 г. – 224с. - ISBN 1-56773-032-9

Предисловие
Введение

  1. Посвящённость верного служителя (1:1–4)

  2. Качества пастора — часть 1 (1:5–6)

  3. Качества пастора — часть 2 (1:7–9)

  4. Люди, которым следует заграждать уста (1:10–16)

  5. Характеристика духовно здоровой церкви — часть 1 (2:1–5)

  6. Характеристика духовно здоровой церкви — часть 2 (2:6–10)

  7. Спасительная благодать (2:11–14)

  8. Власть проповедника (2:15)

  9. Обязанность христианина в языческом обществе (3:1–8)

  10. Заключительное слово о взаимоотношениях (3:9–15)

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов
Указатель еврейских слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель

